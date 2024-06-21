Тренер Польши после 1:3 с Австрией: «Возможно, против Франции сыграем агрессивнее. У нас есть возможность для роста»
Тренер Польши прокомментировал поражение от Австрии (1:3).
«Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В итоге нам не хватило качества. Мы все выигрываем и проигрываем вместе. Возможно, против Франции мы сможем сыграть более агрессивно, и это возможность для роста.
Мы пропустили очень скоро после выхода Левандовского на поле, и это все изменило. Роберт – один из старших игроков, который дает советы молодым, что им делать на поле», – сказал Михал Пробеж.
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