Тренер Польши после 1:3 с Австрией: «Возможно, против Франции сыграем агрессивнее. У нас есть возможность для роста»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Михал Пробеж Футбол

Тренер Польши прокомментировал поражение от Австрии (1:3).

«Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В итоге нам не хватило качества. Мы все выигрываем и проигрываем вместе. Возможно, против Франции мы сможем сыграть более агрессивно, и это возможность для роста.

Мы пропустили очень скоро после выхода Левандовского на поле, и это все изменило. Роберт – один из старших игроков, который дает советы молодым, что им делать на поле», – сказал Михал Пробеж.

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14 комментариев
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У вас есть возможность отправится в Варшаву
+12
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+12
Ответ Буриков Василий
Уже могут ехать. 1/8 ребятам не светит. Будут расти вне Евро
Ничего, к следующему чемпионату Левандовски прибавит
+8
0
+8
Поздно пить боржоми...
+4
0
+4
Ответ Омичёв
У вас есть возможность отправится в Варшаву
Уже могут ехать. 1/8 ребятам не светит. Будут расти вне Евро
+3
0
+3
Уже вылетели, получается
+2
0
+2
Состав-то у них нормальный, но который цикл не игра, а боль. Может им, ради разнообразия, тренера пригласить сборной порулить?
+2
0
+2
туристы. команда которая даже молдованам умудрилась проиграть, не должна быть на евро.
+2
0
+2
А куда расти -то? Пора шмотки собирать.
+2
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+2
Из "группы смерти" выход только вниз.
+2
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+2
Возможность сто Шчестный пропустит 5☝️
+1
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+1
Всегда карма возвращает должок Шпекам))))
+1
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+1
Карма за пешеходный футбол против мертвой Аргентины на ЧМ 22
+5
-5
0
говномёт в душе
+1
-1
0
Ответ U
Состав-то у них нормальный, но который цикл не игра, а боль. Может им, ради разнообразия, тренера пригласить сборной порулить?
"Состав-то у них нормальный"

А почему он не приехал ?
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