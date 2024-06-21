Рангник про 3:1 с Польшей: «После 20 минут нам стало слишком легко, случился ментальный провал. С моими очками после празднования все хорошо, да и у меня есть запасные»

Ральф Рангник подвел итоги матча с Польшей (3:1).

– Первые 20 минут получились идеальными для нас. Мы должны были вести больше, чем 1:0, но потом немного сбились с пути и начали терять мяч. Во втором тайме нам пришлось сделать несколько изменений. Как только мы их сделали, полностью взяли игру под контроль.

Наш провал в первом тайме был, конечно, ментальным. Возможно, после первых 20 минут нам стало слишком легко, и мы подумали, что легко забьем еще гол, а, может, это было связано с давлением. В любом случае несколько футболистов играли ниже своего уровня, мы не можем этого позволить.

– Во время празднования Баумгартнер разбил ваши очки?

– Нет, с ними все в порядке, и у меня все равно есть две запасные пары, – сказал тренер сборной Австрии.

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