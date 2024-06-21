Умерла 101-летняя мать Пеле. Она не знала о смерти сына в 2022-м

Теги Сантос высшая лига Бразилия происшествия Пеле Футбол

Сегодня ушла из жизни мать Пеле.

Селесте Арантес был 101 год. Она скончалась в больнице, в которую поступила восемь дней назад.

Последние пять лет женщина находилась в вегетативном состоянии, отмечает The Associated Press. Она не была проинформирована о смерти ее сына в декабре 2022 года.

«У нее была вдохновляющая история жизни длиною в 101 год. Чернокожая женщина, которая столкнулась с бесконечными трудностями в жизни ради блага своей семьи», – отметили в «Сантосе», за который долгое время играл Пеле.

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21 комментарий
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Только зачем делать акцент на том, что она была чернокожая.Просто женщина.
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Встретит на том свете сына: "не поняла, ты какого тут?!!"
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Ответ Фут.Боль
Только зачем делать акцент на том, что она была чернокожая.Просто женщина.
Ну видимо делают акцент, потому что для Бразилии это важно. Потому что Бразилия была одной из стран, где было сильно распространено рабство и расовая сегрегация. Поэтому бразильскому обществу это важно. А женщина, которая прожила так долго, застала дискриминацию, поэтому это и подметили. Вероятно в её биографии были такого рода неприятности, которые она преодолела.
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Ответ Dexter Morgan
Великая женщина. Царство небесное.
правда, в чем её и величие, не очень понятно... ну да ладно
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Ответ Pok_Toholo
Встретит на том свете сына: "не поняла, ты какого тут?!!"
Шутки были такие черные, что начали собирать хлопок
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Ответ Oxpike
Шутки были такие черные, что начали собирать хлопок
Чёрный рассказал анекдот, но его не выкупили...
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С одной стороны, прожить такую долгую жизнь - это прекрасно, с другой, последние пять лет из них жить овощем - ну нафиг. В любом случае, земля ей пухом и добрая память. Не зря прожила жизнь, такого гения подарила миру
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Великая женщина. Царство небесное.
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Бедная женщина, пережила всех своих детей(((
Тяжелая жизнь была в молодости и в конце жизни тоже столько горя
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лучше умереть в лет 70, чем жить до 100 как овощ...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В Южной Америке только одна Колумбия узаконила эвтаназию. Это гуманный добровольный уход из жизни, избавление от мучений. Но если последние годы она была в невменяемом состоянии, то о согласии вопрос не стоял, даже если бы эвтаназия была разрешена.
Причем тут эвтаназия? Эвтаназия здесь не нужна. Просто отключается аппарат, который поддерживает жизнь овоща и человек уходит сам без всякой эвтаназии. Это не эвтаназия, когда человека "убивают" с его согласия. Здесь не убивают, а не продляют жизнь овоща. Это разные вещи и на это требуется лишь согласие родственников или решение главврача, если аппарат нужен другому пациенту, скажем, у которого больше шансов восстановиться.
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Какие 5 лет в вегетативном состоянии? После смерти Пеле к балкону ее дома приходила тысячная толпа и она выходила к ней. У нее был Альцгеймер и она ничего не понимала это да. Но тогда давайте напишем что Герд Мюллер последние много лет был овощем.
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Ответ Александр Карасёв
если бы не подарила гения, зря прожила бы? да и потом что особо гениального в навыке пинать мячегг??))
ну раз ничего гениального, так чего сам не пинаешь и не зарабатываешь как месси? а вкалываешь на дядю за еду
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Ответ Фут.Боль
Только зачем делать акцент на том, что она была чернокожая.Просто женщина.
Очередной оскорбленный повесткой россиянин будет учить что говорить бразильцев, у которых межрасовые отношения внутри страны это огромный пласт истории, современной культуры и быта.
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Ответ Madhamish
Можно подумать, ты видел игру Пеле
Чтобы понимать гений Наполеона,Суворова или Эйнштейна не обязательно видеть их интервью Дудю-)
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