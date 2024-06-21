Умерла 101-летняя мать Пеле. Она не знала о смерти сына в 2022-м
Сегодня ушла из жизни мать Пеле.
Селесте Арантес был 101 год. Она скончалась в больнице, в которую поступила восемь дней назад.
Последние пять лет женщина находилась в вегетативном состоянии, отмечает The Associated Press. Она не была проинформирована о смерти ее сына в декабре 2022 года.
«У нее была вдохновляющая история жизни длиною в 101 год. Чернокожая женщина, которая столкнулась с бесконечными трудностями в жизни ради блага своей семьи», – отметили в «Сантосе», за который долгое время играл Пеле.
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