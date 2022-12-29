«Сантос» после смерти Пеле выложил картинку с короной: «Вечный»

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Пеле Футбол

«Сантос» опубликовал сообщение в связи со смертью Пеле.

Бразилец выступал за клуб из штата Сан-Паулу с 1956 по 1974 год, шесть раз выиграв чемпионат страны, дважды – Кубок Либертадорес, а также иные трофеи.

«Сантос» выложил картинку с золотой короной, на которой указаны годы жизни футболиста, и подписал ее одним словом: «Вечный».

Изображение: twitter.com/SantosFC

«Весь мир знал имя Пеле с тех пор, как в 17 лет он всех поразил на ЧМ-1958. Покойся с миром». Фьортофт о смерти бразильца

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31 комментарий

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Евгений Цыбулин
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Ответ Doug DeMuro99
Он ведь реально Человек-Эпоха!
100%!И,как многие заметили,никто не спорил о том,что Пеле-Король футбола,потому,что так и есть!!!

Понятно,что все к этому шло,такие проблемы со здоровьем,да в таком возрасте-но,лично мне,от этого не легче!Грустно...
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Nogoi89
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Соболезнования.
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PaulStar
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Пеле, Марадона, Кройф, ди Стефано, Герд Мюллер - однозначно великих игроков прошлого почти не осталось :’(
Фонтэн из легенд прошлого... Ему уже 90+
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Silent2006
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Не вечный, ибо ничто не вечно. Но великий.
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Redmurza
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Ответ Alex Korolev
Мне кажется, я в детстве узнал слово "Пеле" раньше, чем сам футбол. Спи спокойно, легенда.
То же самое, думаю это из-за кофе "Пеле", рекламу которого в 90-е крутили каждый час)
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Lawyer_fresh
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Пеле, Марадона, Кройф, ди Стефано, Герд Мюллер - однозначно великих игроков прошлого почти не осталось :’(
Не правда. Александр Мостовой живее всех живых!
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Северный болельщик
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Не сотвори себе кумира! Но таланта Бог вложил на всю катушку! Плюс воспитание, характер.
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ульянов ленинставший уткинавсегда
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Ответ Alex Korolev
Мне кажется, я в детстве узнал слово "Пеле" раньше, чем сам футбол. Спи спокойно, легенда.
А мне не кажется - у меня конкретно так и было.
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ivannumber1
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Будучи еще ребёнком я изредка видел только обзоры матчей по Рен-тв. Тогда только появлялся интернет и мобильники кнопочные. Однако, по нарезкам сразу запала в сердце игра Роналдо...

Но, при этом, я каким-то непостижимым образом всегда знал о Пеле и его величии. Хотя у меня не было ни одной возможности даже в записи увидеть его игру. Только истории людей, газеты, журналы...

По-моему, это лучше всего говорит о величии наследия Пеле, которое невозможно переоценить.

Через несколько лет, всё-таки у меня появилась кассета с матчами и нарезками игр Пеле и его 1000 голов. Это было неимоверно и лучше, чем я даже мог себе ранее представить....

Для меня он всегда будет Королём Футбола. И футбол для меня в первую очередь ассоциируется именно с Пеле.

Покойся с Миром Пеле! Мы тебя не забудем! Ты лучший футболист в истории!
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Luka Gunnarsen
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Пеле, Марадона, Кройф, ди Стефано, Герд Мюллер - однозначно великих игроков прошлого почти не осталось :’(
Платини и Беккенбауэр
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Doug DeMuro99
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Он ведь реально Человек-Эпоха!
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Spartakus1984
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Многие только после смерти обретают истинное величие а Пеле его обрел еще при жизни!!!
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Vavalle
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Пеле, Марадона, Кройф, ди Стефано, Герд Мюллер - однозначно великих игроков прошлого почти не осталось :’(
А Платини
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Alex Korolev
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Мне кажется, я в детстве узнал слово "Пеле" раньше, чем сам футбол. Спи спокойно, легенда.
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Назар Игорь
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Нехороший год был, Михайлович, теперь Пеле...
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Шапка Сёмина
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Покойся с миром, легенда!
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Karen Bagdasaryan
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Сначала Малгани, теперь и Пальм 😟
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therealgreenman
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Ааааааа, земля пухом вам, Король…
Это жизнь, к этому готовились…
Но это не как не хочется осознавать и принимать…

Вы в сердцах миллионах людей…

Вы в сердцах поколений…

Вы великий человек, спасибо за все…
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Пеле, Марадона, Кройф, ди Стефано, Герд Мюллер - однозначно великих игроков прошлого почти не осталось :’(
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Левая бровь Анчелотти
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Легенда будет жить вечно!
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Karen Bagdasaryan
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Сначала Малгани, теперь и Пальм
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Ussaev M
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3 кубка чм
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Зверёк
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Вечный Король 👑
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Харен Брогг
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Игрок ознаменовал собой целую эпоху в футболе, да и саму игру в принципе. Такие люди не забываются. Легенда на все времена!
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зак
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Сейчас такие в мире события происходят, что это новость о смерти Пеле, не вызывают реакцию которую ожидают другие..
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