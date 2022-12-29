« » опубликовал сообщение в связи со смертью Пеле.

Бразилец выступал за клуб из штата Сан-Паулу с 1956 по 1974 год, шесть раз выиграв чемпионат страны, дважды – Кубок Либертадорес, а также иные трофеи.

«Сантос» выложил картинку с золотой короной, на которой указаны годы жизни футболиста, и подписал ее одним словом: «Вечный».

Изображение: twitter.com/SantosFC

«Весь мир знал имя Пеле с тех пор, как в 17 лет он всех поразил на ЧМ-1958. Покойся с миром». Фьортофт о смерти бразильца