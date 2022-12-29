«Сантос» после смерти Пеле выложил картинку с короной: «Вечный»
«Сантос» опубликовал сообщение в связи со смертью Пеле.
Бразилец выступал за клуб из штата Сан-Паулу с 1956 по 1974 год, шесть раз выиграв чемпионат страны, дважды – Кубок Либертадорес, а также иные трофеи.
«Сантос» выложил картинку с золотой короной, на которой указаны годы жизни футболиста, и подписал ее одним словом: «Вечный».
Изображение: twitter.com/SantosFC
«Весь мир знал имя Пеле с тех пор, как в 17 лет он всех поразил на ЧМ-1958. Покойся с миром». Фьортофт о смерти бразильца
Понятно,что все к этому шло,такие проблемы со здоровьем,да в таком возрасте-но,лично мне,от этого не легче!Грустно...
Но, при этом, я каким-то непостижимым образом всегда знал о Пеле и его величии. Хотя у меня не было ни одной возможности даже в записи увидеть его игру. Только истории людей, газеты, журналы...
По-моему, это лучше всего говорит о величии наследия Пеле, которое невозможно переоценить.
Через несколько лет, всё-таки у меня появилась кассета с матчами и нарезками игр Пеле и его 1000 голов. Это было неимоверно и лучше, чем я даже мог себе ранее представить....
Для меня он всегда будет Королём Футбола. И футбол для меня в первую очередь ассоциируется именно с Пеле.
Покойся с Миром Пеле! Мы тебя не забудем! Ты лучший футболист в истории!
Это жизнь, к этому готовились…
Но это не как не хочется осознавать и принимать…
Вы в сердцах миллионах людей…
Вы в сердцах поколений…
Вы великий человек, спасибо за все…