Джо Харт: «У Мудрика огромный талант. Он еще молод, в «Челси» сейчас нелегко блистать»

Джо Харт высоко отозвался о Михаиле Мудрике.

«В нем есть огромный талант. Я играл против него в «Шахтере». Команда довольно средняя, а вот Мудрик был очень уверен в себе. От него исходила угроза. Он дважды пробил мимо меня с двух ног. Я был очень рад, когда он подписал контракт с клубом АПЛ.

Мудрик еще молод, а в «Челси» сейчас нелегко блистать. Если он станет основным вингером, когда «Челси» наберет форму, я буду рад увидеть, на что он способен», – сказал экс-вратарь сборной Англии в интервью BBC.

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