Джо Харт: «У Мудрика огромный талант. Он еще молод, в «Челси» сейчас нелегко блистать»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Джо Харт премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Джо Харт высоко отозвался о Михаиле Мудрике.

«В нем есть огромный талант. Я играл против него в «Шахтере». Команда довольно средняя, а вот Мудрик был очень уверен в себе. От него исходила угроза. Он дважды пробил мимо меня с двух ног. Я был очень рад, когда он подписал контракт с клубом АПЛ.

Мудрик еще молод, а в «Челси» сейчас нелегко блистать. Если он станет основным вингером, когда «Челси» наберет форму, я буду рад увидеть, на что он способен», – сказал экс-вратарь сборной Англии в интервью BBC.

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22 комментария
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Ответ Ashan Sorokin
Мудрику надо уходить в аренду прошло 1,5 года сменилось 3 тренера и не один не смог мудрика вывести в форму , может съездив в аренду в другой чемпионат ,Михайло расслабится ,наберётся уверенности ....
У парня концерт на концерте в России, на футбол времени мало
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+15
Все плюс/минус себя проявили у Поча, кроме Мудрика
+13
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Мудрику надо уходить в аренду прошло 1,5 года сменилось 3 тренера и не один не смог мудрика вывести в форму , может съездив в аренду в другой чемпионат ,Михайло расслабится ,наберётся уверенности ....
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Я тут пару раз защищал Мудрика, для адаптации в АПЛ действительно нужно время и качества у него вроде есть. Но на Евро совсем не нравится, я не понимаю как можно так стабильно лупить по трибунам.
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Ответ Ashan Sorokin
Мудрику надо уходить в аренду прошло 1,5 года сменилось 3 тренера и не один не смог мудрика вывести в форму , может съездив в аренду в другой чемпионат ,Михайло расслабится ,наберётся уверенности ....
Поработал с парой тренеров которую специализируются на работе с молодыми игроками и в итоге никто не смог раскрыть этот суперпупер талант. Может там просто раскрывать нечего, а идти ему надо было в лёгкую атлетику, а не в футбол
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Помню, когда его подписали, нес себя как бог, спустившийся с небес. Но с учетом, что не выстрелил сразу, уверенности у него поубавилось, а это как раз и была его фишка.
Есть такие игроки, им надо чтобы их превозносили. А без принятия и постоянной похвалы они затухают.
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Ответ ta-tosha
Когда он пришел - команда за весь второй круг забила какое-то смешное количество голов, такой там был бардак
Ну так тогда и нужно было тащить команду.
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Либо блистаешь-либо нет. Если нет-значит 🤷‍♂️
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Либо блистаешь-либо нет. Если нет-значит 🤷‍♂️
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Мудрик хорошо бежит и хорошо выглядит. На этом все.
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Ответ Mitrophane
Помню, когда его подписали, нес себя как бог, спустившийся с небес. Но с учетом, что не выстрелил сразу, уверенности у него поубавилось, а это как раз и была его фишка. Есть такие игроки, им надо чтобы их превозносили. А без принятия и постоянной похвалы они затухают.
Когда он пришел - команда за весь второй круг забила какое-то смешное количество голов, такой там был бардак
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Ответ deadjoker
Да что все уперлись в мудрика. Ну промахнулись с трансфером, с кем не бывает. Шансов ему давали полно, толку 0. Парень по сути белый Адама Траоре. Бежит быстро, а думает с мячом слишком долго.
Ты Траоре видел? Мудрык на его фоне - первоклассник.
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