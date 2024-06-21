Флаг Украины с надписью: «Верните нам выборы» вывесили на матче со Словакией. Потом его убрали

Флаг Украины с надписью: «Верните нам выборы» вывесили на матче со Словакией.

играет со Словакией (1:1, второй тайм) в группе E в рамках 2-го тура чемпиона Европы.

Флаг с надписью на английском языке был замечен на одной из трибун «Меркур Шпиль-Арены» в Дюссельдорфе, но позже его убрали.

Фото: https://t.me/zoryalondonsk

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