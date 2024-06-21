Флаг Украины с надписью: «Верните нам выборы» вывесили на матче со Словакией. Потом его убрали

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Сборная Словакии по футболу болельщики Евро-2024 Меркур Шпиль-Арена Политика Футбол

Флаг Украины с надписью: «Верните нам выборы» вывесили на матче со Словакией.

Сборная Украины играет со Словакией (1:1, второй тайм) в группе E в рамках 2-го тура чемпиона Европы.

Флаг с надписью на английском языке был замечен на одной из трибун «Меркур Шпиль-Арены» в Дюссельдорфе, но позже его убрали.

 

Фото: https://t.me/zoryalondonsk

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80 комментариев
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Первый канал: у нас срочное включение с матча Словакия - Украина
)))
+280
-23
+257
Наконец-то на федеральных каналах расскажут о матче Украины)
+107
-19
+88
Опять Путин прокрался на украинскую трибуну и внёс смуту с российской пропагандой
+100
-33
+67
Ответ mad_dog
Первый канал: у нас срочное включение с матча Словакия - Украина )))
Первый не включил , а вот спорц первым написал
+57
-4
+53
Слишком длинное предложение, надо было написать "дай".
+62
-9
+53
Ответ DENBO
Наконец-то на федеральных каналах расскажут о матче Украины)
Вы тут оперативнее любых пропагандистов освещаете событие
+61
-10
+51
Ответ lightrip
Ну и интересно, если им сейчас вернут выборы, они явятся проголосовать?
Они говорили, что могут свергать власть когда хотят, но вот уже 4 года не свергают, ведь власть имущие не хотят.. _
+35
-4
+31
Конечно, чего захотели, может вас еще за границу выпускать и в бусики не паковать...
+36
-8
+28
Ответ олдовый манк
Комментарий удален модератором
В твиттере и с трибун где-нибудь в Германии власть просто удобнее менять. Да и воевать тоже
+27
-1
+26
Ответ стиваркус картридж
Комментарий скрыт
Ну так они же прыгали, москаляку то на гиляку, когда вообще ничего не было, крыма даже, хотя мы их не трогали, спонсировали только, с чего мне их должно быть жалко?после лднр и стеба над детьми в подвалах и кондиционерах взорвавшиеся,да одессы, вообще не жаль, не капли
+33
-12
+21
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Опять Путин прокрался на украинскую трибуну и внёс смуту с российской пропагандой
Зачем ему куда-то красться, если рука Кремля дотянется куда угодно?👹
+25
-8
+17
евроинтеграция происходит строго по плану
+24
-7
+17
Выборы у вас забрали еще в 2004м, когда на выбор большинства официально положили и устроили третий тур. Окончательно лишили любого выбора в 2014м, когда законно избранного президента (причем того же, что за 10 лет до этого) решили просто убить. С тех пор ваш закон - это беззаконие. Сейчас лишь видите очередное подтверждение.
+32
-16
+16
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий скрыт
Так это в первую очередь обращение к хозяину на его родном языке)
+15
-2
+13
Ну и интересно, если им сейчас вернут выборы, они явятся проголосовать?
+10
-1
+9
Ответ Жижа
ВГТРК приступает к работе!
Русские СМИ уже запрещены на свободном демократическом западе. Теперь там можно думать только в одну сторону.
+11
-3
+8
Вы уже выбрали демократию ))
+12
-4
+8
На bbc писали, что и так понятно, что альтернативы Зеленскому нет, поэтому выборы можно не проводить )
+8
-2
+6
Ответ Фарид Алекперов
Говорит чувак из страны, в которой вообще нет выборов)
в том весь и прикол
что в "мордоре" все это время выборы были и есть, а в "европейской стране" нет)
+11
-5
+6
Ответ Nicu Maican
А новость про пкричалку фанатов Грузии о горячо любимого ими В.В.Путина была?
Ну как, помогла грузинам эта кричалка, мэй Никуле? Она вообще кому-то хоть раз помогала?
+7
-1
+6
Ответ DENBO
Наконец-то на федеральных каналах расскажут о матче Украины)
на Матч ТВ о матчах Украины каждый день говорят)
+7
-1
+6
Вообще они имели в виду выборы в США в 2020м))
+9
-3
+6
Ответ mad_dog
Первый канал: у нас срочное включение с матча Словакия - Украина )))
Только что прочёл коммент и тут же по Европе плюс в качестве новости об этом сказали))))
+5
0
+5
Ответ Фарид Алекперов
Говорит чувак из страны, в которой вообще нет выборов)
Есть
+11
-7
+4
Какие еще выборы, вы теперь под чутким присмотром Дяди Сэма, скоро будет рай.
+15
-12
+3
Ответ Фарид Алекперов
Говорит чувак из страны, в которой вообще нет выборов)
Гугл открой и поинтересуйся, кто выиграл выборы президента РФ в светочах демократии, типа НЙ, Вашингтона и так далее)
+4
-1
+3
Ответ Бегемотик
Они говорили, что могут свергать власть когда хотят, но вот уже 4 года не свергают, ведь власть имущие не хотят.. _
Какие могут выборы в условиях войны?
+2
0
+2
Спорц провокационный 😂😂😂
+2
-1
+1
Выбрали получается?
+4
-3
+1
Ответ Николай Бойко
Тоталитарный режим Зеленского этим не поменять, увы
Ни капли не жаль этих голодранцев. Своего ни чего нету. Дай дай дай. Поначалу конало. Щас уже нет. За что боролись на то и напоролись. Бог всё видит.
+4
-3
+1
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