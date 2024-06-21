Флаг Украины с надписью: «Верните нам выборы» вывесили на матче со Словакией. Потом его убрали
Флаг Украины с надписью: «Верните нам выборы» вывесили на матче со Словакией.
Сборная Украины играет со Словакией (1:1, второй тайм) в группе E в рамках 2-го тура чемпиона Европы.
Флаг с надписью на английском языке был замечен на одной из трибун «Меркур Шпиль-Арены» в Дюссельдорфе, но позже его убрали.
Фото: https://t.me/zoryalondonsk
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)))
что в "мордоре" все это время выборы были и есть, а в "европейской стране" нет)