Ребров о 2:1 со Словакией: «Украина показала свой дух и заслужила победу»

Сергей Ребров подвел итоги матча Украины со Словакией (2:1) на Евро-2024.

«Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол. Мы изменили некоторые позиции при высоком прессинге во время перерыва. Вышедшие на замену футболисты усилили нас.

Главное – мы показали наш дух. Мы старались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли с Румынией, но игроки показали другой настрой и заслужили победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, однако эта победа была очень важной для команды и страны.

Я не кричал [в перерыве]. Нам нужно было отреагировать во втором тайме, мы прессинговали недостаточно высоко. Мы понимали, что это наш шанс, и именно об этом я и сказал. Я сказал не беспокоиться о счете и просто идти вперед», – заявил главный тренер сборной Украины.

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