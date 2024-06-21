Ребров о 2:1 со Словакией: «Украина показала свой дух и заслужила победу»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Сергей Ребров подвел итоги матча Украины со Словакией (2:1) на Евро-2024.

«Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол. Мы изменили некоторые позиции при высоком прессинге во время перерыва. Вышедшие на замену футболисты усилили нас.

Главное – мы показали наш дух. Мы старались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли с Румынией, но игроки показали другой настрой и заслужили победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, однако эта победа была очень важной для команды и страны.

Я не кричал [в перерыве]. Нам нужно было отреагировать во втором тайме, мы прессинговали недостаточно высоко. Мы понимали, что это наш шанс, и именно об этом я и сказал. Я сказал не беспокоиться о счете и просто идти вперед», – заявил главный тренер сборной Украины.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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49 комментариев
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В перерыве в раздевалку приходил Сырский и пообещал отправить всех под Волчанск
+38
-21
+17
Замена вратаря полностью оправданная. Ничего плохого не хочу говорить про Лунина, но для него это по-сути первый сезон нормальный, а Трубин уже опытный стабильный вратарь и был до этого основным. Много раз сегодня спас.
+13
0
+13
В этот раз с тремя очками будет не проскочить из группы.
+11
-1
+10
Обожаю Спортс ))) неделю тишину от фанатов ,,братского,, народа. Проигрыш Цыганам ... И ведь ни одного персонажа на ветках в поддержку. Сидят такие ждуны, ждут. И вот победа и повылазила вся подноготная 🤡🤣
Через 5 дней снова пропадут
+35
-29
+6
Сборная ухилянтов
+15
-10
+5
Все равно ждем вылета. Любителям политики не место на Евро и в футболе
+22
-18
+4
Надеюсь он на мове это сказал?
+10
-7
+3
Ответ Алешка Терминатор
Думаю, Ребров достоин должности ассистента Валеры Карпина в сборной России. Плюс, наших будущих игроков он хорошо знает.
А че свои игроки не тянут ?))
+7
-4
+3
Ответ Fintt
Комментарий удален модератором
Привет из Измайлово малыш )
+5
-3
+2
Ответ Karpins
Комментарий удален пользователем
Нет😅
+7
-5
+2
Ну в принципе повтор стыковых матчей Украины на Евро
+4
-2
+2
Молодцы👍 Проявили характер. Удачи вам✊.
+11
-9
+2
Ответ Си Эм Панк
СКА из того что Ротенберг) А Зенит потому что чемпион?)
потому что Зенит - позор российского футбола ( по мнению многих юзеров)
+2
-1
+1
Ответ tequilagwap
Комментарий удален модератором
По моему, нравится только вам. И уже 24 года подряд
+4
-3
+1
Ответ Ксюша Каблукова
Смешно болеть за Германию, ФРанцию, Испанию)) Вот это смешно)) А тут людям симпатичны словаки и они их поддержали, потому что вы нам несимпатичны)))
Что значит вы нам несимпатичны?)
Мы в одной стране между прочим живём)
+2
-1
+1
Ответ maks44
Надеюсь он на мове это сказал?
Ребров по украински говорит, причем давненько и лучше того же Шевченко, прям хорошо, не ожидал от него.
+1
0
+1
Ответ Dikki Shelton
Молодцы👍 Проявили характер. Удачи вам✊.
Нет)
+8
-7
+1
Ответ Си Эм Панк
Как можно болеть за Словакию вот только из за того что в соперниках Украина? Ну блин это смешно.)
Плюсанул,хотя я немного за Словакию
+1
-1
0
С Бельгией играть ? Вряд ли
0
0
0
Ответ Си Эм Панк
Как можно болеть за Словакию вот только из за того что в соперниках Украина? Ну блин это смешно.)
Комментарий удален модератором
Ответ Си Эм Панк
Как можно болеть за Словакию вот только из за того что в соперниках Украина? Ну блин это смешно.)
Что плохого в Словакии?
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Fintt
Нет, побед я вам желать не буду. Нигде.
Комментарий удален модератором
Ответ Подкат Мальдини
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дядя Коля 026
Жили дружно и не делили по национальности: Коньков, Колотов, Блохин, Беланов, Заваров - русские, Демьяненко, Балтача, Буряк, Литовченко, Яремчук - украинцы.
Всё верно. Как и Баклажан из Жмурок.
+1
-1
0
Ответ Алешка Терминатор
Мы просто исторически привыкли играть по схеме Дасаев, Зыгмантович, Алейников и восемь великих укров.
Жили дружно и не делили по национальности: Коньков, Колотов, Блохин, Беланов, Заваров - русские, Демьяненко, Балтача, Буряк, Литовченко, Яремчук - украинцы.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Душистый дух.
0
0
0
Молодцы, шансы всегда есть
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
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