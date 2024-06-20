Болельщиков с флагами России не пустили на игру Словения – Сербия. Россияне перевернули флаги и вошли через другой вход – их приняли за сербов

Российские болельщики перевернули флаги, чтобы попасть на матч Словении и Сербии.

играет с сербской командой (0:0, первый тайм) в матче 2-го тура Евро-2024.

Как сообщил корреспондент , четыре болельщика сборной России с национальными флагами пытались пройти на стадион для посещения матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии.

На входе на стадион россиян попросили сдать флаги России, мотивировав это тем, что символика не относится к командам, играющим в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги: через другой вход их пропустили, приняв за фанатов .

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