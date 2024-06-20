Болельщиков с флагами России не пустили на игру Словения – Сербия. Россияне перевернули флаги и вошли через другой вход – их приняли за сербов
Российские болельщики перевернули флаги, чтобы попасть на матч Словении и Сербии.
Сборная Словении играет с сербской командой (0:0, первый тайм) в матче 2-го тура Евро-2024.
Как сообщил корреспондент ТАСС, четыре болельщика сборной России с национальными флагами пытались пройти на стадион для посещения матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии.
На входе на стадион россиян попросили сдать флаги России, мотивировав это тем, что символика не относится к командам, играющим в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги: через другой вход их пропустили, приняв за фанатов Сербии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А то что придумали маразм с флагами - не наши проблемы.
Невольно задумаешься, почему это вообще новость для кого-то.
А если ты такой пацифист и за мир во всем мире, и за полное обьединение всего человечества ради достижения прогресса... То надо уходить от капитализма, потому что при капитализме всегда были, есть и будут конфликты за ресурсы, земли и сферы влияния. Это сама суть капитализма. Все хапать себе в ущерб другим.
2) Зачем таскать свой флаг, туда где это запрещают. Дебилизм. Сами себя опозорили.
3) Да, сто раз уже таскали. Вот новость.
4) Плохо запрещают. Надо получше запретить.
В общем, дорогая ЦИПСО, ты хотя бы согласуй аргументацию перед прыжками в комменты, ок? ))