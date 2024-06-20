Болельщиков с флагами России не пустили на игру Словения – Сербия. Россияне перевернули флаги и вошли через другой вход – их приняли за сербов

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Словении по футболу болельщики Евро-2024 ТАСС Футбол

Российские болельщики перевернули флаги, чтобы попасть на матч Словении и Сербии.

Сборная Словении играет с сербской командой (0:0, первый тайм) в матче 2-го тура Евро-2024. 

Как сообщил корреспондент ТАСС, четыре болельщика сборной России с национальными флагами пытались пройти на стадион для посещения матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии. 

На входе на стадион россиян попросили сдать флаги России, мотивировав это тем, что символика не относится к командам, играющим в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги: через другой вход их пропустили, приняв за фанатов Сербии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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146 комментариев
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Ну тууупые (с) Задорнов
+193
-20
+173
В принципе этот момент отражает всё, что происходит. Нам закрыли дверь, так мы в окно😂
+139
-18
+121
Красавчики.
+135
-51
+84
Я запутался, нафиг этот загнивающий Евро небезопасный никому не нужен или дайте хоть с флагом пролезть?
+102
-51
+51
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Зачем 3 года орали тогда "слава Украине"?
+85
-34
+51
Ответ Moffo
Я запутался, нафиг этот загнивающий Евро небезопасный никому не нужен или дайте хоть с флагом пролезть?
В Германии немало русских живёт так-то.
+37
-6
+31
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Давно все русские стали коллективным организмом?) ты лично отвечаешь за то что те 4 болельщика кричали «нафиг Европу»?)
+32
-1
+31
Сало , яблоки есть? Болеете?
+37
-8
+29
А кричалки «Убей серба» на матче Албания-Хорватия как относится к командам, которые играли?
+34
-7
+27
Можно двусторонний флаг сделать - с одной стороны бело-сине-красный с надписью Белгород, c другой - красно-сине-белый с надписью Белград.
+25
-2
+23
Так вроде запрет касался только матчей Украины
+26
-3
+23
Гестапо перекрыло все выходы, но Штирлиц вышел через вход
+22
0
+22
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
так мы говорим "нафиг Европу" в политическом смысле, а не культурном. Не понимать это - очень глупо.
+20
-4
+16
Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
Да уже проносили флаги РФ на Евро, никаких инфопереворотов. Не трясись.
+22
-8
+14
Русская смекалочка в действии
+25
-13
+12
БЫШОВЕЦ 2.0
+13
-2
+11
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
«болельщики сборной России».
+12
-3
+9
Ответ Подкат Мальдини
Мы такие патриоты мы такие молодцы , приехали в замёрзшую гейропу зачем то , да ещё готовы чтоб посмотреть игру в мяч свой флаг осквернить и выдать за флаг другой страны , Ай да молодцы
Причина подрыва?
+10
-1
+9
Ответ K.O Runde
А зачем это всё делать?Какая цель?Вас выпнули оттуда, а вы ломитесь без приглашения.Ну, тупые(с)Задорнов
Откуда выпнули? Визы спокойно им европейские выдали? Выдали. Билеты на самолет продали? да. На рейс спокойно пустили. Билеты на стадион продали. Едь и смотри - не хочу.
А то что придумали маразм с флагами - не наши проблемы.
+8
0
+8
Ответ Подкат Мальдини
А почему они там живут ?)!
А почему они там не могут жить?)!
+9
-1
+8
Ответ ZarvuR2020
Да уже проносили флаги РФ на Евро, никаких инфопереворотов. Не трясись.
Ну как сказать. Сколько было новостей и репортажей про храброго мужика из Белгорода, который прошёл с флагом России на матч Германии и даже не был избит.
Невольно задумаешься, почему это вообще новость для кого-то.
+10
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+7
Пытаюсь понять потаённый смысл демонстрации российского флага на матче Сербия-Словения. Реально теряюсь в догадках. Может кто объяснить, что это должно символизировать?
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Ответ VictorVallecano
Анекдот дня - Россияне запрягают, что кто-то поступает по беспределу.
Анекдот дня - думать, что лишь Россия что-то там как-то поступает, хотя мировая история вся исписана фекальными красками от Европы с их колонизаторством, рабством и эксплуатацией неразвитых подчиненных стран и народов, а США за 300 лет уже столько наворотили войн и конфликтов, что просто ужас. На этом фоне Россия просто святая еще)

А если ты такой пацифист и за мир во всем мире, и за полное обьединение всего человечества ради достижения прогресса... То надо уходить от капитализма, потому что при капитализме всегда были, есть и будут конфликты за ресурсы, земли и сферы влияния. Это сама суть капитализма. Все хапать себе в ущерб другим.
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Это очень смешно, если правда)))
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0
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Ответ лицемерный гнус
Комментарий скрыт
Объясню зачем. Когда ты считаешь, что с тобой поступают по беспределу, ты только и можешь, что высказывать свое недовольство. Вот это форма недовольства. Причем абсолютно законная.
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+6
"Я русский флаг переверну - ребята это сербский флаг". Из КВН, на мотив 3 сентября.
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0
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Ответ Atsuktuvas
Скоро придется прикидываться северокорейцами...
добро пожаловать в новый многополярный мир, без главенства США, где с Россией теперь все считаются)) и да, изоляция провалилась, вон аж целый флажок протащили
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-8
+6
Ответ Роман Алексеев_1116164417
О каких еще фанатах пишет спортс? Сборной рф нет на чемпионате. Просто группа людей пытается провоцировать, выдавая это за величие.
Флаг страны - это не провокация, а форма поддержки своей страны за ее пределами.
+6
-1
+5
1) Ахаха. Это фейк! Где пруфы?
2) Зачем таскать свой флаг, туда где это запрещают. Дебилизм. Сами себя опозорили.
3) Да, сто раз уже таскали. Вот новость.
4) Плохо запрещают. Надо получше запретить.

В общем, дорогая ЦИПСО, ты хотя бы согласуй аргументацию перед прыжками в комменты, ок? ))
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Ответ Budabuda
Ну тууупые (с) Задорнов
Комментарий со звуком, главное - набрать воздуха побольше в грудь☺️
+10
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