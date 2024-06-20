Баринов пошутил о России на Евро-2024: «Всех бы порвали»
Дмитрий Баринов ответил на вопрос о шансах сборной России в случае игры на Евро.
Российская сборная с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА и не принимала участия в отборе на Евро-2024.
– Если бы сборная России играла на Евро, какой был бы результат?
– Всех бы порвали (улыбается).
– Как здоровье?
– Надеюсь, что все хорошо. С медосмотром [в «Локомотиве»] все в порядке. В отпуске отдыхал, – сказал полузащитник сборной России и «Локо».