Баринов пошутил о России на Евро-2024: «Всех бы порвали»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Дмитрий Баринов ответил на вопрос о шансах сборной России в случае игры на Евро.

Российская сборная с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА и не принимала участия в отборе на Евро-2024.

 – Если бы сборная России играла на Евро, какой был бы результат?

– Всех бы порвали (улыбается).

– Как здоровье?

– Надеюсь, что все хорошо. С медосмотром [в «Локомотиве»] все в порядке. В отпуске отдыхал, – сказал полузащитник сборной России и «Локо».

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10 комментариев
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Максимум что вы рвали бы , так это трусы соперника , когда соперника в атаке пытались бы остановить
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На то вы и рвачи
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После такого ответа логично сразу спросить про здоровье))) типа с головой точно все в порядке или забыли проверить...)))
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Так он не шутил, он так и думает.
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