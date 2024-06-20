Хоселу о будущем в «Реале»: «Это зависит не только от меня. Клуб подписал двух нападающих и будет планировать сезон исходя из этого»

Хоселу поделился мнением о своем будущем в «Реале».

34-летний форвард выступал в минувшем сезоне за мадридский клуб на правах аренды из «Эспаньола». До 30 июня «Реал» должен решить, будет ли выкупать игрока.

– Вас беспокоят эти недели неопределенности или вы уже определились с тем, что собираетесь делать?

– Я не уверен. Правда в том, что сейчас сложный период. На днях я сказал в интервью, что у «Реала» есть время до 30 июня, чтобы принять решение.

В сборной ты огражден от всего этого, но в конце концов ты берешь трубку... Но я не могу ничего сказать, потому что даже я не знаю.

– Но вы действительно сомневаетесь в том, что останетесь в «Реале»?

– Не то чтобы я сомневался, это зависит не только от меня. Это зависит и от других людей. Клуб подписал двух нападающих (Мбаппе и Эндрика – Спортс) и будет планировать сезон исходя из этого.

Надеюсь, эту ситуацию удастся разрешить, – сказал форвард «Реала» Хоселу.

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