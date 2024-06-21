Станкович познакомился с игроками «Спартака». Команда начнет подготовку к сезону в Тарасовке

Деян Станкович познакомился с игроками «Спартака» на базе в Тарасовке.

Сегодня утром игроки красно-белых приехали в Подмосковье, где пройдет первая часть подготовки к новому сезону.

Сербский специалист, назначенный на должность в середине мая, познакомился с командой и представил ей своих помощников.

В штаб вошли ассистенты Ненад Сакич и Вадим Романов, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Сегодня вечером Станкович проведет первую тренировку в «Спартаке».

Завтра к команде присоединятся футболисты, которые вызывались в свои сборные, за исключением Срджана Бабича и Манфреда Угальде, выступающих на международных соревнованиях.

Фото: spartak.com

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