Станкович познакомился с игроками «Спартака». Команда начнет подготовку к сезону в Тарасовке

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Срджан Бабич Манфред Угальде Футбол

Деян Станкович познакомился с игроками «Спартака» на базе в Тарасовке.

Сегодня утром игроки красно-белых приехали в Подмосковье, где пройдет первая часть подготовки к новому сезону.

Сербский специалист, назначенный на должность в середине мая, познакомился с командой и представил ей своих помощников.

В штаб вошли ассистенты Ненад Сакич и Вадим Романов, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Сегодня вечером Станкович проведет первую тренировку в «Спартаке».

Завтра к команде присоединятся футболисты, которые вызывались в свои сборные, за исключением Срджана Бабича и Манфреда Угальде, выступающих на международных соревнованиях.

Фото: spartak.com

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37 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Сейчас опять про борщ все начнут писать
Про цикл же)
+44
-8
+36
Сейчас опять про борщ все начнут писать
+26
-6
+20
Ответ Вячеслав Припузов
Переводчик самый счастливый на фото, после Абаскаля остался в команде, жизнь удалась....
самое прикольное, что он уже третий год работает, ибо начинал еще при Ваноли, т.е., он уже трех тренеров переводил)
+9
-1
+8
Ответ ApXuMaHqPuT
Закабанел Деян на тренерской работе, не узнать🙂
Готовился возглавить Спартак. Вот и закабанел…
+12
-4
+8
Закабанел Деян на тренерской работе, не узнать🙂
+9
-2
+7
Переводчик самый счастливый на фото, после Абаскаля остался в команде, жизнь удалась....
+7
0
+7
Puma спонсирует Спартак?
+3
0
+3
Ответ Вячеслав Припузов
Сейчас опять про борщ все начнут писать
Какая разница про что напишут?Если ты за Спартак и ты уважаешь этот клуб думай о хорошем если ты против Спартака то просто проходи мимо это не твоя забота
+4
-1
+3
Ответ Николай Егоров
Следующий тренер после Станковича ,будет переводчик .Все таки с тремя тренерами поработал , опыта набрался .А что ,а вдруг !!
Дай Бог что бы после чемпионство .Я надеюсь на Станковича что он приведёт Спартак к чемпионству. В перед Спартак
+2
0
+2
Станкович все делает, как и должно быть впервые.
+1
0
+1
Ответ BarCa
Puma спонсирует Спартак?
Форму поставляет. Еще с прошлого сезона
+2
-1
+1
Ответ Valentin Kompaneytsev
Станкович все делает, как и должно быть впервые.
Спасибо вам вы одни (или один я не Русский извиняюсь если ошибся)на этом сайте адекватный нормальный человек дай вам Бог здоровья
+1
0
+1
Ответ Cap Obvious
Про цикл же)
Про три тура же)
+3
-2
+1
Ответ Slavnov
Что интересно можно сделать за месяц, наверное выучить имена игроков, переводчик, как я понял остается
За месяц можно многому научить если кто-то действительно хочет чему-то научиться
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Переводчик самый счастливый на фото, после Абаскаля остался в команде, жизнь удалась....
Смешно молодец
+1
0
+1
Ответ v1llyDEE
самое прикольное, что он уже третий год работает, ибо начинал еще при Ваноли, т.е., он уже трех тренеров переводил)
Удачливый человек
+1
0
+1
Ответ BarCa
Puma спонсирует Спартак?
Лукойл
+2
-1
+1
Ответ Pumax
Форму поставляет. Еще с прошлого сезона
Как она может поставлять форму если форма была от Joma без значка бренда как у ЦСКА и Локо. А так Спартак просто затарился экипировкой, но пума сама ничего не поставляет
0
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Ответ v1llyDEE
самое прикольное, что он уже третий год работает, ибо начинал еще при Ваноли, т.е., он уже трех тренеров переводил)
Знает все тренерские секреты в первоисточнике, всех игроков команды с точки зрения тренерской оценки игры, их слабые и сильные стороны, психологию каждого - может начинать тренировать в паре со Станковичем, иногда заменять его, стать преемником ....
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Ответ Pumax
Форму поставляет. Еще с прошлого сезона
С этого сезона нет уже
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Ответ Slavnov
Что интересно можно сделать за месяц, наверное выучить имена игроков, переводчик, как я понял остается
Подготовиться к сезону. Все в равных условиях.У Зенита пришло много новичков их тоже подготовить.
Никто пока не ушёл из команды. Физику подтянуть после отдыха.
0
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0
Ответ Muhamed Hudaberdiev
Спасибо вам вы одни (или один я не Русский извиняюсь если ошибся)на этом сайте адекватный нормальный человек дай вам Бог здоровья
Мухамед, я русский, Вы другой национальности, мы с Вами россияне, братья. Искренне желаю здоровья Вам и вашим близким, благополучия, успехов и всего наилучшего.
0
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Мухамед, я русский, Вы другой национальности, мы с Вами россияне, братья. Искренне желаю здоровья Вам и вашим близким, благополучия, успехов и всего наилучшего.
Спасибо большое!
0
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Ответ Muhamed Hudaberdiev
Спасибо большое!
Вам спасибо за пожелание.
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Ответ Pumax
Форму поставляет. Еще с прошлого сезона
https://m.sports.ru/football/1116090801-spartak-budet-igrat-v-forme-ot-jogel-v-novom-sezone.html
0
0
0
Ответ Pumax
Форму поставляет. Еще с прошлого сезона
Прошлом сезоне не Joma была?
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0
0
Что интересно можно сделать за месяц, наверное выучить имена игроков, переводчик, как я понял остается
+1
-1
0
а кто такой ассистент Вадим Романов?
+2
-2
0
Ответ Вячеслав Припузов
Сейчас опять про борщ все начнут писать
вы первый)
+1
-1
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Ответ Вячеслав Припузов
Сейчас опять про борщ все начнут писать
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