Георгий Черданцев: «Станкович до сих пор не понял, куда приехал. Ощущение, что «Спартак» будет не готов к первому туру»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев высказался о Деяне Станковиче в «Спартаке».

В среду состоялась первая пресс‑конференция сербского специалиста. 21 июня футболисты «Спартака» проведут первую тренировку под руководством Станковича.

– Какое впечатление произвел Станкович после первой пресс‑конференции?

– Меня радует, что он говорит по‑итальянски. Всегда приятно слышать в нашем футболе язык, который я понимаю без переводчика.

В остальном были одни общие слова, как это обычно и происходит на таких пресс‑конференциях. Относительно его уверенности в себе у меня не было никаких сомнений, человек повидал в футболе все.

Среди цитат я слышал, что ему надо познакомиться с игроками. Но через месяц у нас уже начинается сезон. Времени знакомиться с игроками нет.

На данный момент это самая большая проблема Станковича, он до сих пор не понял, куда он приехал. Трансферная кампания «Спартака» может закончиться к седьмому туру, в конце августа. Станковичу нужно вникнуть, посмотреть игроков, обозначить позиции на усиление, провести переговоры.

Ощущение, что «Спартак» будет не готов к первому туру. Многие команды в прошлом сезоне на этом и погорели.

К какому туру Станкович соберет ту команду, которая нужна ему? Сколько времени уйдет на то, чтобы она заиграла в тот футбол, который даст результат? Пока на этот счет есть опасения, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

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83 комментария
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значит будет готов. Спасибо, Жора
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Ну вот теперь я спокоен за Спартак. Раз Жора-ипотека сказал, что не будут готовы, значит с первого тура всех рвать начнут. Жора никогда не подводит.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Вы придумали про три тура сами над этим и смеетесь.
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+31
Человек еще к работе не приступил, а на нем уже крест ставят
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Давайте уберём газпром из футбола и из спорта тогда посмотрим кто будет плакать фальшивые чемпионы весь мир знает что вы фальшивые чемпионы газпром лиги, где вы были при Союзе? В пердиве помните это и не радуйтесь не настоящему
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Что за манера бежать впереди паровоза?
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Ничего Мостовой ему скоро все объяснит и тогда Станкович поймет что попал в дурдом.
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Ответ Уланбек Абдуллаев
Спартак особенная команда,у Станковича не будет времени на долгую раскачку и он скоро поймёт куда он попал, если сразу не будет результата
вот сыграют первый тур и попрут со своими умными советами разные Чердаки во главе с Царем
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Сперва козырнул знанием итальянского, потом ответил на вопрос)) Жора такой Жора))
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черданцев до сих пор не понял, что он - ничтожество
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иди-ка ты Жора лесом

у нас задача простая - к третьему туру выйти на первое место!

и с этим как-нибудь справимся, чивоуштам

бгг
+43
-36
+7
Во ! Как всегда! Тренер не провел ещё н. одной игры, а его уже начинают троллить ! Ну это уже более 20 лет происходит в Спартаке - первый ход сделали так называемые журналисты! Теперь подключатся , ветераны , а за ними и болелы - и все - тренер превращается в тренеришка!
+5
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+5
Ответ Руслан Платонов
Человек еще к работе не приступил, а на нем уже крест ставят
Потому что завидуют
+4
0
+4
Ответ korysh
значит будет готов. Спасибо, Жора
Молодец спасибо ребята за поддержку не дайте обижать наш великий клуб Спартак таким как чердак, Орлов,и Губерниев они и почти вся матч тв люди газпрома
+4
-2
+2
Ответ Папа Футбола
Ничего Мостовой ему скоро все объяснит и тогда Станкович поймет что попал в дурдом.
Станкович: когда я играл на топ-уровне, такие как Мостовой носили нам мячи
+2
0
+2
После комментария Черданцева можно смело грузить на чемпионство
+3
-1
+2
Ответ Glyb Aleksey
человек еще не начал работать, а тряпки в его сторону уже полетели
Тряпки газпром медия кидаются тряпками
+1
0
+1
Ответ ArtieFinnigan
черданцев до сих пор не понял, что он - ничтожество
Молодец хорошо сказал
+1
0
+1
Ответ юра георгиевский
А фанатики нашего спартачка - это вершина чего ?! Сумасбродства ?!
Наивности, отсутствия чувства реальности
+1
0
+1
Ответ .ru
Трансферная кампания «Спартака» может закончиться к седьмому туру... да что там трансферная компания... к седьмому туру даже карьера тренера в Спартаке может закончиться
или начаться, как у Эмери)
+1
0
+1
человек еще не начал работать, а тряпки в его сторону уже полетели
+1
0
+1
Трансферная кампания «Спартака» может закончиться к седьмому туру...
да что там трансферная компания... к седьмому туру даже карьера тренера в Спартаке может закончиться
+3
-2
+1
Ответ Victor Pavlovuch
Во ! Как всегда! Тренер не провел ещё н. одной игры, а его уже начинают троллить ! Ну это уже более 20 лет происходит в Спартаке - первый ход сделали так называемые журналисты! Теперь подключатся , ветераны , а за ними и болелы - и все - тренер превращается в тренеришка!
Потому что завидуют и все хотят заработать лёгкие газпромовские деньги а болелы ведутся на их провокацию
+1
0
+1
Ответ Aleks Dir
Что за манера бежать впереди паровоза?
Они завистники
+1
0
+1
На Октябьрские поедет домой.
+2
-1
+1
после такого Спартак легко станет чемпионом, скриньте
+2
-1
+1
Ответ МОНТЁР ТуПи
...ну как и во всем чемпионате у него шансов не будет! Сольют-Не сольют! Не посмотрят на имя! И ждать будут сразу высокого результата, это же шПартак!
Ты не ошибся это не кашпром голубой клуб или шшка
+1
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Ответ Bars163
Можно поздравить Спартак с первым местом после первого круга, спасибо Жоре
Только это «первое место» будет снизу таблицы РПЛ.
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Ответ Sergio1964
А я в этом теперь ой как не уверен, что он хотя бы видел один матч Спартака ( при Абаскале и Слишковиче). Убедиться в этом может каждый, кто не поленится своими глазами посмотреть пресс- конференцию Станковича и Амарала. Нестыковки в ответах на одни и те же вопросы обнаруживаются и выводы ( субъективные с элементами домыслов, основанных на логике от услышанного) у меня следующие: - Станкович не видел ни одного матча Спартака - Решение по невозвращению Николсона и Бальде принималось Амаралом - Возвращение Мелешина проис ходит по подсказке русского ассистента Станковича - Трансферы, похоже, действительно будут туру к седьмому. А если это так, то какое итоговое место займет Спартак? Вне тройки ( чисто по логике).
Станкович с двух компаний поймет, кто нужен команде, а кто досвидание
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Ответ Spartakus1984
Станковичу нужно вникнуть, посмотреть игроков(с).За два месяца он посомтрел не мало игр Спартака,я в этом уверен,тем более в его штабе есть аналитик.
А я в этом теперь ой как не уверен, что он хотя бы видел один матч Спартака ( при Абаскале и Слишковиче). Убедиться в этом может каждый, кто не поленится своими глазами посмотреть пресс- конференцию Станковича и Амарала. Нестыковки в ответах на одни и те же вопросы обнаруживаются и выводы ( субъективные с элементами домыслов, основанных на логике от услышанного) у меня следующие:
- Станкович не видел ни одного матча Спартака
- Решение по невозвращению Николсона и Бальде принималось Амаралом
- Возвращение Мелешина проис
ходит по подсказке русского ассистента Станковича
- Трансферы, похоже, действительно будут туру к седьмому.
А если это так, то какое итоговое место займет Спартак? Вне тройки ( чисто по логике).
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