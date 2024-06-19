Мостовой о словах Станковича про знакомство с дьяволом: «Футбольная шутка. Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выигрывал»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал слова Деяна Станковича про дьявола.

Ранее на пресс-конференции один из журналистов сказал новому тренеру «Спартака»: «Добро пожаловать в ад, Деян». Станкович ответил: «Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо».

«Слова Станковича про дьявола – это футбольная шутка. Если Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выиграл или провел удачную серию, никто бы не обратил внимание. Многие обращаются к богу, но в той ситуации все перевернулось.

Зато теперь мы будем слушать футбольные вопросы и футбольные ответы, потому что человек играл всю жизнь. У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Деян Станкович: «Спартак» – это история, огромный клуб. Понимаю, насколько он велик и значителен»

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32 комментария
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Ну шутка не шутка, а комитет по этике может уже для начала позвать поговорить, чтоб Станкович потихонечку начал вникать во все тонкости российского футбола)
+40
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Ответ Fuji69
По мне немного звериное выражение лица Станковича не даст нашим игрокам ,типо Умярова , пешком ходить по полю .
Начало цикла)
+36
-17
+19
Ответ Fuji69
По мне немного звериное выражение лица Станковича не даст нашим игрокам ,типо Умярова , пешком ходить по полю .
Нашим лимитным дровосекам никакое лицо не страшно
+22
-4
+18
По мне немного звериное выражение лица Станковича не даст нашим игрокам ,типо Умярова , пешком ходить по полю .
+22
-6
+16
У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал бывший полузащитник сборной России.-Ну не знаю как тренер, но как философ Мостовой скоро обойдет самого Дугина!)...
+14
-2
+12
Ответ Уся Ваткин
Как в анекдоте про встречу блондинки и крокодила - может встретятся, а может и нет
С динозавром так то)
Крокодилом или питоном сейчас в мегаполисе не удивишь...
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+5
Может получиться, а может и не получится. Гениально надо записать, чтоб не забыть. Философия от Мостового!!!
+5
-2
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Ответ Клирик
Тогда компенсация про крокодила!) Гостиница в Зимбабве на берегу реки Замбези. Постоялец жалуется консьержу: — Надо же было приехать в такую даль, но мне так и не удалось увидеть крокодилов! Консьерж: — А вы искупайтесь!
Тогда алаверды:

В цирке выступает укротитель с крокодилом.
Слабонервных просят не смотреть. Укротитель подходит к крокодилу,
бьет его палкой по голове, крокодил открывает пасть. Укротитель
достает член, кладет ему в пасть и хлопает еще раз палкой по
голове крокодила. Публика ахает. Крокодил получает еще раз
по тому же месту и снова открывает пасть. Достоинство укротителя
совершенно целое, публика в восторге, бурные аплодисменты.
- Ну, - укротитель обращается к зрителям, - кто хочет так же попробовать?
- Я хочу попробовать, - заявляет блондинка из первого ряда, -
только чур не бить меня палкой по голове!
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У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал бывший полузащитник сборной России
Да это же гений!!!
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Ответ Уся Ваткин
Хех, принимается)))
Тогда компенсация про крокодила!)

Гостиница в Зимбабве на берегу реки Замбези. Постоялец жалуется консьержу:
— Надо же было приехать в такую даль, но мне так и не удалось увидеть крокодилов!
Консьерж:
— А вы искупайтесь!
+2
-1
+1
Ответ Fuji69
По мне немного звериное выражение лица Станковича не даст нашим игрокам ,типо Умярова , пешком ходить по полю .
Напоминает злое лицо Алабая, но как только ему дают мячик, Алабай превращается в доброго щенка
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Ответ xyg2rdwzx4
Ну шутка не шутка, а комитет по этике может уже для начала позвать поговорить, чтоб Станкович потихонечку начал вникать во все тонкости российского футбола)
Скорее современной российской действительности.
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Ответ Николай Бойко
Начало цикла)
цикла не существует уже давно, столько тренеров его опровергло
+2
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Ответ Пнин
Кто может объяснить, почему эта шутка - футбольная?
Это только к Мостовому. Он у нас "гений-эксперт" по всем вопросам 🤣
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Как в анекдоте про встречу блондинки и крокодила - может встретятся, а может и нет
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0
Ответ Клирик
С динозавром так то) Крокодилом или питоном сейчас в мегаполисе не удивишь...
Хех, принимается)))
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Ответ Hitgoe Himgob
Но у меня бы получилось точно, добавил Александр
Оффтоп: жаль, что все так с Далласами получилось. Но все равно сезоны хорошие и для Старз, и для Мавз.
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Ответ Этот Райола хочет денег
У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал бывший полузащитник сборной России.-Ну не знаю как тренер, но как философ Мостовой скоро обойдет самого Дугина!)...
В конце сезон будет рассказывать , что видел это заранее
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Ответ xyg2rdwzx4
Ну шутка не шутка, а комитет по этике может уже для начала позвать поговорить, чтоб Станкович потихонечку начал вникать во все тонкости российского футбола)
Сатанист или экзорцист ?
Вот в чем вопрос !
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Ответ Николай Бойко
Начало цикла)
Возможно
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Мостовой: Бог есть, поэтому он пожалел меня и назначил Абаскаля в Гранаду, а не Сельту
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Но у меня бы получилось точно, добавил Александр
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Если в связи с Абаскалем, то скорее всего Станкович имел ввиду Мостового в роли дьявола Спартака...
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Абаскаль: мне помогает Бог.
Мостовой: Фу, что за глупость нефутбольного человека. Видно, что не играл.

Станкович: Я знаком с дьяволом.
Мостовой: Во, норм шутейка, сразу видно - человек играл.
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Если бы Станкович про Бога сказал, Мостовой бы отметил, что наконец-то пришел футбольный человек.
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Абаскаль говорил ,что Бог помогает выбрать ему состав , о победах и Боге слышу от Мостового.
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При всем уважении к его достижениям в качестве игрока, если меньше болтал, уже тренировал кого-то из ФНЛ, проявил бы себя там пригласили бы РПЛ, без опыта сразу в Спартак не позовут, будем объективны
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