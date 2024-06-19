Мостовой о словах Станковича про знакомство с дьяволом: «Футбольная шутка. Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выигрывал»

Александр Мостовой прокомментировал слова Деяна Станковича про дьявола.

Ранее на пресс-конференции один из журналистов сказал новому тренеру « »: «Добро пожаловать в ад, Деян». Станкович ответил: «Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо».

«Слова Станковича про дьявола – это футбольная шутка. Если Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выиграл или провел удачную серию, никто бы не обратил внимание. Многие обращаются к богу, но в той ситуации все перевернулось.

Зато теперь мы будем слушать футбольные вопросы и футбольные ответы, потому что человек играл всю жизнь. У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Деян Станкович: «Спартак» – это история, огромный клуб. Понимаю, насколько он велик и значителен»