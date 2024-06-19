Мостовой о словах Станковича про знакомство с дьяволом: «Футбольная шутка. Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выигрывал»
Александр Мостовой прокомментировал слова Деяна Станковича про дьявола.
Ранее на пресс-конференции один из журналистов сказал новому тренеру «Спартака»: «Добро пожаловать в ад, Деян». Станкович ответил: «Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо».
«Слова Станковича про дьявола – это футбольная шутка. Если Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выиграл или провел удачную серию, никто бы не обратил внимание. Многие обращаются к богу, но в той ситуации все перевернулось.
Зато теперь мы будем слушать футбольные вопросы и футбольные ответы, потому что человек играл всю жизнь. У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Деян Станкович: «Спартак» – это история, огромный клуб. Понимаю, насколько он велик и значителен»
Крокодилом или питоном сейчас в мегаполисе не удивишь...
В цирке выступает укротитель с крокодилом.
Слабонервных просят не смотреть. Укротитель подходит к крокодилу,
бьет его палкой по голове, крокодил открывает пасть. Укротитель
достает член, кладет ему в пасть и хлопает еще раз палкой по
голове крокодила. Публика ахает. Крокодил получает еще раз
по тому же месту и снова открывает пасть. Достоинство укротителя
совершенно целое, публика в восторге, бурные аплодисменты.
- Ну, - укротитель обращается к зрителям, - кто хочет так же попробовать?
- Я хочу попробовать, - заявляет блондинка из первого ряда, -
только чур не бить меня палкой по голове!
Да это же гений!!!
Гостиница в Зимбабве на берегу реки Замбези. Постоялец жалуется консьержу:
— Надо же было приехать в такую даль, но мне так и не удалось увидеть крокодилов!
Консьерж:
— А вы искупайтесь!
Вот в чем вопрос !
Мостовой: Фу, что за глупость нефутбольного человека. Видно, что не играл.
Станкович: Я знаком с дьяволом.
Мостовой: Во, норм шутейка, сразу видно - человек играл.