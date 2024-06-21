Король Испании сделал фэйспалм, услышав про возраст Ямаля. Филипп VI посетил раздевалку испанцев после 1:0 с Италией

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 ахахаха Ламин Ямаль Футбол

Король Испании удивился возрасту Ламина Ямаля.

Филипп VI спустился в раздевалку испанцев после победы над Италией (1:0) на Евро-2024.

«Очень хорошо. Нужно побеждать, даже если это будет автогол, но было столько моментов, что это было великолепно», – сказал король Испании.

Затем он поблагодарил каждого игрока. Филипп, подойдя к вингеру «Барселоны» Ямалю, спросил про его возраст. Услышав «16», король переспросил и закрыл лицо рукой – этот жест называется фэйспалм.

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34 комментария
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Фэйспалм — это ваши «новости»
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Ответ Mihmesh35
Что за англицизмы!? А как же наше отечественное "рукалицо"?
И не король, а князь всея Иберии
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Что за англицизмы!? А как же наше отечественное "рукалицо"?
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Ямаль стал самым молодым игроком, при котором король Испании сделал фейспалм.
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Жалко Гави пропускает ЧЕ. А то с будущим тестем сфоткался бы.
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Ответ Артём Назмутдинов
И не король, а князь всея Иберии
Вождь вестготов увидел сарацина
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Статный Король у Испании‼️👍🔝
И дочери - красавицы‼️😉🙂😗👍
+17
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А президент Италии сделал фейспалм ещё во время матча
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Ответ Svobodu Mne
Король)))) средневековые дикари))
Какой ты впечатлительный и от мира отдаленный, раз для тебя Король Испании открытие
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Ждать новость через 20 лет, как Ямал думал, мыть или не мыть руку?
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Мужик из рекламы теле2 здоровается с королями Испании
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"фейспалм" имеет негативную коннотацию, написали бы уж "ошалел"
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Король кринжанул
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сделал #рукалицо и про себя подумал - переписаный!
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Футбол популярен, потому что главные лица интересуются им, приходят, поддерживают, как ни крути, такой подход дает дополнительный импульс)) жалко, что в нашем случае, больше всего склонность к хоккею, хотя, безусловно, и этот вид спорта я люблю и уважаю
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Лицо рукою прикрывая,
Татьяна покидает бал,
В невинности своей не зная,
Что выполняет жест "фейспалм".
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Хорошо что не сделал дэб!
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Спасибо, что объяснили
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Только в Испании можно похлопать Короля как брата.. И это не панибратство.. ☝️👍
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Илья Учватов какой класс закончил?
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Ямал - это полуостров

Учатов сначала выдумал Тургеньева, теперь показывает, что склонять не умеет

Спортс набирает неграмотных детей в новостники
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Фейспалм - это ближе к "испанскому стыду". А здесь король просто удивился возрасту, не более
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Он наверно Гави искал, все таки не состоявшийся зять
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Король)))) средневековые дикари))
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Ответ Футбол, хоккей итд
Статный Король у Испании‼️👍🔝 И дочери - красавицы‼️😉🙂😗👍
в какой-то момент в кадре напротив короля появился Хоселу(192-193см) - выглядит мелковато!
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Ответ Висита Эльмурзаев
наш король Володимир ничуть не хуже.
не, тут даже на пынеходах без шансов
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Dieciséis años!
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