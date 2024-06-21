Король Испании сделал фэйспалм, услышав про возраст Ямаля. Филипп VI посетил раздевалку испанцев после 1:0 с Италией
Король Испании удивился возрасту Ламина Ямаля.
Филипп VI спустился в раздевалку испанцев после победы над Италией (1:0) на Евро-2024.
«Очень хорошо. Нужно побеждать, даже если это будет автогол, но было столько моментов, что это было великолепно», – сказал король Испании.
Затем он поблагодарил каждого игрока. Филипп, подойдя к вингеру «Барселоны» Ямалю, спросил про его возраст. Услышав «16», король переспросил и закрыл лицо рукой – этот жест называется фэйспалм.
И дочери - красавицы‼️😉🙂😗👍
Татьяна покидает бал,
В невинности своей не зная,
Что выполняет жест "фейспалм".
Учатов сначала выдумал Тургеньева, теперь показывает, что склонять не умеет
Спортс набирает неграмотных детей в новостники