«ПСЖ» отменил летнее турне по Китаю. Клуб впервые с 2012 года проведет межсезонье во Франции

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Суперкубок Франции календарь деньги Футбол

«ПСЖ» отменил летнее турне по Китаю и проведет межсезонье во Франции.

Впервые с 2012 года клуб не поедет за границу в межсезонье.

Клуб объясняет отмену турне спортивными соображениями. Календарь международных соревнований, включающий Евро-2024, Кубок Америки и Олимпийские игры, приведет к отсутствию ряда ключевых игроков.

В прошлом году «ПСЖ» выступал в Японии и Корее, что принесло клубу почти 25 миллионов евро.

Парижане проведут один матч в Китае этим летом: 8 августа в Пекине состоится игра за Суперкубок Франции, в которой «ПСЖ» встретится с «Монако».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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8 комментариев
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А где "ПСЖ Сафонова" в заголовке?!? Даже в тексте нет упоминания о нём или хотя бы хэштеги...Мда, не те нынче времена
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Эффект Сафонова..

Или эффект ФССП РФ..
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Ждём список команд, с которыми будут играть.
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Ответ sports!
А кому интересен псг? Ведь все рекламные активы ушли!
пиво "Хадыженское" может заинтересоваться и стать спонсором. Тысяч по 100 рублей в месяц могут себе позволить ради эмблемы на майке
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Ответ адекватное мнение
пиво "Хадыженское" может заинтересоваться и стать спонсором. Тысяч по 100 рублей в месяц могут себе позволить ради эмблемы на майке
Лучше пива в Геленджике на пляже я не пил)))
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Ответ sports!
А кому интересен псг? Ведь все рекламные активы ушли!
Написано же в новости, что основные игроки, на которых потенциально могли бы прийти посмотреть болелы будут в отпуске, а второй состав мало кому интересны ☝🏻
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