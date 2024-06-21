«ПСЖ» отменил летнее турне по Китаю. Клуб впервые с 2012 года проведет межсезонье во Франции

«ПСЖ» отменил летнее турне по Китаю и проведет межсезонье во Франции.

Впервые с 2012 года клуб не поедет за границу в межсезонье.

Клуб объясняет отмену турне спортивными соображениями. Календарь международных соревнований, включающий Евро-2024, Кубок Америки и Олимпийские игры, приведет к отсутствию ряда ключевых игроков.

В прошлом году «ПСЖ» выступал в Японии и Корее, что принесло клубу почти 25 миллионов евро.

Парижане проведут один матч в Китае этим летом: 8 августа в Пекине состоится игра за Суперкубок Франции, в которой «ПСЖ» встретится с «Монако».

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