«ПСЖ» отменил летнее турне по Китаю. Клуб впервые с 2012 года проведет межсезонье во Франции
«ПСЖ» отменил летнее турне по Китаю и проведет межсезонье во Франции.
Впервые с 2012 года клуб не поедет за границу в межсезонье.
Клуб объясняет отмену турне спортивными соображениями. Календарь международных соревнований, включающий Евро-2024, Кубок Америки и Олимпийские игры, приведет к отсутствию ряда ключевых игроков.
В прошлом году «ПСЖ» выступал в Японии и Корее, что принесло клубу почти 25 миллионов евро.
Парижане проведут один матч в Китае этим летом: 8 августа в Пекине состоится игра за Суперкубок Франции, в которой «ПСЖ» встретится с «Монако».
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