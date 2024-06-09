«Юве» предлагает Рабьо 7 млн евро в год по новому контракту – хавбек просит не менее 8 млн. У Адриена есть предложения из АПЛ (Corriere dello Sport)
«Ювентус» и Адриен Рабьо не могут договориться о новом контракте.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «Ювентуса» предлагает Рабьо трехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро в год, в то время как сторона француза просит не менее 8 млн евро.
Отмечается, что у хавбека есть несколько «более выгодных» предложений от клубов АПЛ. Тиаго Мотта, который, как ожидается, возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, также провел встречу с Рабьо.
При этом «Ювентус» не хочет соглашаться на условия игрока, поскольку планирует сократить зарплатную ведомость со 125 минимум до 100 млн евро без учета налогов – не исключено, что клуб откажется от переговоров с Рабьо в случае его отказа пойти на уступки.
Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает 30 июня. В сезоне-2023/24 Адриен отметился 5 голами и 3 ассистами в 31 матче за «Ювентус» в Серии А. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.