«Юве» предлагает Рабьо 7 млн евро в год по новому контракту – хавбек просит не менее 8 млн. У Адриена есть предложения из АПЛ (Corriere dello Sport)

«Ювентус» и Адриен Рабьо не могут договориться о новом контракте.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство « » предлагает Рабьо трехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро в год, в то время как сторона француза просит не менее 8 млн евро.

Отмечается, что у хавбека есть несколько «более выгодных» предложений от клубов . Тиаго Мотта, который, как ожидается, возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, также провел встречу с Рабьо.

При этом «Ювентус» не хочет соглашаться на условия игрока, поскольку планирует сократить зарплатную ведомость со 125 минимум до 100 млн евро без учета налогов – не исключено, что клуб откажется от переговоров с Рабьо в случае его отказа пойти на уступки.

Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает 30 июня. В сезоне-2023/24 отметился 5 голами и 3 ассистами в 31 матче за «Ювентус» в Серии А. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.