«Юве» предлагает Рабьо 7 млн евро в год по новому контракту – хавбек просит не менее 8 млн. У Адриена есть предложения из АПЛ (Corriere dello Sport)

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо деньги Футбол

«Ювентус» и Адриен Рабьо не могут договориться о новом контракте.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «Ювентуса» предлагает Рабьо трехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро в год, в то время как сторона француза просит не менее 8 млн евро.

Отмечается, что у хавбека есть несколько «более выгодных» предложений от клубов АПЛ. Тиаго Мотта, который, как ожидается, возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, также провел встречу с Рабьо.

При этом «Ювентус» не хочет соглашаться на условия игрока, поскольку планирует сократить зарплатную ведомость со 125 минимум до 100 млн евро без учета налогов – не исключено, что клуб откажется от переговоров с Рабьо в случае его отказа пойти на уступки.

Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает 30 июня. В сезоне-2023/24 Адриен отметился 5 голами и 3 ассистами в 31 матче за «Ювентус» в Серии А. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.

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15 комментариев
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Мама уже включилась в переговоры или пока ждем?
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Не стоит он и семи.
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*мама хавбека просит не менее 8 миллионов
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У Юве 2 задачи: как выиграть лч и где достать денег на факс.
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Вроде МЮ хотел Рабьо, было бы интересно посмотреть на него в АПЛ. Сейчас он в прекрасной форме.
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Нууу, тут понятно, 7 млн евро сыну, а 1 млн маме....
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Каким бы он не был сомнительным персонажем, как игрок - он топ. Ювентус совершит ошибку, если не сможет его переподписать.
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Несложно догадаться, что речь о Ньюкасле
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Надеюсь это не МЮ
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Ответ fc_champion
Мама уже включилась в переговоры или пока ждем?
Думается, она в них с самого начала.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Нууу, тут понятно, 7 млн евро сыну, а 1 млн маме....
наоборот
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