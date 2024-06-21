Кордоба останется в «Краснодаре». Форвардом интересовались «Зенит» и «Спартак» («РБ Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Футбол

Джон Кордоба проведет следующий сезон в «Краснодаре».

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» и «Спартака» к 31-летнему форварду.

По данным «РБ Спорт», между руководством «Краснодара» и Кордобой есть договоренность, что нападающий до зимы останется в клубе.

Сторона игрока не рассматривала варианты в России. Предложений из европейских клубов колумбийцу не поступало.

В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач.

Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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18 комментариев
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Ответ SMART789
Я в интерес Зенита не верю, игрок дорогой, высокооплачиваемый, при этом уже 31 год, на его месте Кастера который может и хуже, но не так чтобы намного Просто зачем? Эта инвестиция никогда не отобьется. Есть Гуарирапа который забивает в каждом матче и при этом мощно играет выигрывая всю борьбу вообще, но дешевле и кратно выгоднее по личному контракту
А Изидор зачем?
+17
-2
+15
Ответ Доктор Щульц
А зачем ему уходить в Зенит или в Спартак где есть центральные нападающие .
Затем, что это просто вброс. Возможно, хочет зп побольше, т.к. контрак через сезон заканчивается и надо бы начать работать агенту для выбивания нового
+8
-2
+6
Ответ Андрей Марченко
Если СНГ не будет, Краснодару жить недолго. Здоровья ему хочется пожелать. Один из немногих кто сделал что-то для обычных людей.
Почему? Он может нанять для ведения дел клуба команду. Фонд для Краснодара создан уже давно, Галицкий об этом позаботился. В любом случае здоровья ему!
+5
-1
+4
Ответ SMART789
Я в интерес Зенита не верю, игрок дорогой, высокооплачиваемый, при этом уже 31 год, на его месте Кастера который может и хуже, но не так чтобы намного Просто зачем? Эта инвестиция никогда не отобьется. Есть Гуарирапа который забивает в каждом матче и при этом мощно играет выигрывая всю борьбу вообще, но дешевле и кратно выгоднее по личному контракту
дорогой и высокооплачиваемый 🤣🤣🤣
а зенит когда-то деньги считал?
+4
-2
+2
А зачем ему уходить в Зенит или в Спартак где есть центральные нападающие .
+3
-2
+1
Ответ Доктор Щульц
А зачем ему уходить в Зенит или в Спартак где есть центральные нападающие .
Зачем Зениту нападающий легионер когда у них есть лучший бомбардира чемпионата? Очевидный бред, кого в Зенит только не сватают
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Комментарий удален модератором
Если СНГ не будет, Краснодару жить недолго. Здоровья ему хочется пожелать. Один из немногих кто сделал что-то для обычных людей.
+2
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И обязательно в статье должен быть ЗЕНИТ. Не устали еще набрасывать???
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Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
"Полено Кассьеру"?))😄
Это "полено" лучший бомбардир лиги!)))
Ты бы не пил по утрам больше.
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0
Ответ Wiley Fox
Как набиваются статы поленьям перед продажей не понимают только питерские дети После матча в Грозном не прозрел?
🤡🤡🤡
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