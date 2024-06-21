Невилл об Испании на Евро: «У нее и на прошлом турнире не было инстинкта убийцы. Насколько дорого это в итоге обойдется? При таком выдающемся футболе забивать нужно больше»
Гари Невилл высказался о низкой реализации сборной Испании.
Испанцы обыграли Италию (1:0) во 2-м туре Евро-2024.
«Испания могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У нее и на прошлом турнире не было безжалостного инстинкта убийцы. Будет ли так же продолжаться и далее, и насколько дорого это в итоге ей обойдется?
При таком выдающемся футболе забивать нужно больше», – сказал экс-защитник сборной Англии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Инстинкт убийцы это не забивать много голов, а забивать их тогда когда это нужно
Здесь и сейчас
При Энрике Испания играла в ватокат, совершенно без моментов - один полуфинал с Италией норм, остальное вырви глаз.
При Де ла Фуэнте испанцы играют намного быстрее и вертикальнее, исправно создают голевые моменты, так как заточены именно на это, а не на удержании мяча, с первоочередной задачей обезопасить свои ворота.