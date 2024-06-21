Невилл об Испании на Евро: «У нее и на прошлом турнире не было инстинкта убийцы. Насколько дорого это в итоге обойдется? При таком выдающемся футболе забивать нужно больше» 

Теги Гари Невилл Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Гари Невилл высказался о низкой реализации сборной Испании.

Испанцы обыграли Италию (1:0) во 2-м туре Евро-2024.

«Испания могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У нее и на прошлом турнире не было безжалостного инстинкта убийцы. Будет ли так же продолжаться и далее, и насколько дорого это в итоге ей обойдется? 

При таком выдающемся футболе забивать нужно больше», – сказал экс-защитник сборной Англии.

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17 комментариев
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То ли дело Англия с физруком бездарным, там ни игры, ни моментов. Всё как Невилл любит. Бедняги Кейн, Фоден, Беллингем того и глядишь сойдут с ума прямо на поле скоро.
+35
-3
+32
Ответ Фран
То ли дело Англия с физруком бездарным, там ни игры, ни моментов. Всё как Невилл любит. Бедняги Кейн, Фоден, Беллингем того и глядишь сойдут с ума прямо на поле скоро.
У Англии инстинкт трупа
+19
0
+19
испанцы и на прошлом евро были в разы лучше итальянцев но реализация подвела
+16
-3
+13
Ответ Chyngyz Orozaliev
Что по англичанам)
Он про испанию сказал. При чем тут англичане?
+9
-2
+7
Ответ Абдул Абакаев
испанцы и на прошлом евро были в разы лучше итальянцев но реализация подвела
Да, все об этом забывают, но Испания по игре заслужила финал.
+11
-4
+7
Ответ Фран
То ли дело Англия с физруком бездарным, там ни игры, ни моментов. Всё как Невилл любит. Бедняги Кейн, Фоден, Беллингем того и глядишь сойдут с ума прямо на поле скоро.
Что интересно, то и игроки сборной Англии поддерживают такую тактику Саутгейта! Смотреть их игру невозможно.
+6
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+6
Ответ melmi
Товарищу Невиллу можно напомнить ( видно память не его конек) что та великая Испания что выиграла ЧМ и 2 Евро подряд тоже не забивала много голов Инстинкт убийцы это не забивать много голов, а забивать их тогда когда это нужно Здесь и сейчас
Так а чего не забили тогда? Если бы не Калафьори, с нулями бы и закончили
+5
-2
+3
Товарищу Невиллу можно напомнить ( видно память не его конек) что та великая Испания что выиграла ЧМ и 2 Евро подряд тоже не забивала много голов
Инстинкт убийцы это не забивать много голов, а забивать их тогда когда это нужно
Здесь и сейчас
+3
-1
+2
Ответ Абдул Абакаев
испанцы и на прошлом евро были в разы лучше итальянцев но реализация подвела
ещё скажи, что они были лучше Марокко
+4
-2
+2
Сборная Энрике и эта сборная - совершенно разные истории.
При Энрике Испания играла в ватокат, совершенно без моментов - один полуфинал с Италией норм, остальное вырви глаз.
При Де ла Фуэнте испанцы играют намного быстрее и вертикальнее, исправно создают голевые моменты, так как заточены именно на это, а не на удержании мяча, с первоочередной задачей обезопасить свои ворота.
+2
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Доннарума тащил, что мог. Италия хоть один опасный момент создала за матч? Испанцы могли забивать больше одного, если бы не вратарь.
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Согласен, что с Италией должны были забивать гораздо больше, но почему-то все забывают про игру с Хорватией. Там матч был совсем не на 3-0
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Ответ NIK7478
Что интересно, то и игроки сборной Англии поддерживают такую тактику Саутгейта! Смотреть их игру невозможно.
У них есть план и они его придерживаются
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Ответ Андрей Лавров
Так а чего не забили тогда? Если бы не Калафьори, с нулями бы и закончили
Если футбол смотрел( в чем сомневаюсь ) , то ответ правильный игра и сейвы Донаруммы. Судя по вопросу игру в новостях Матч Тв смотрел
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