Невилл об Испании на Евро: «У нее и на прошлом турнире не было инстинкта убийцы. Насколько дорого это в итоге обойдется? При таком выдающемся футболе забивать нужно больше» 

Гари Невилл высказался о низкой реализации сборной Испании.

Испанцы обыграли Италию (1:0) во 2-м туре Евро-2024.

« могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У нее и на прошлом турнире не было безжалостного инстинкта убийцы. Будет ли так же продолжаться и далее, и насколько дорого это в итоге ей обойдется?

При таком выдающемся футболе забивать нужно больше», – сказал экс-защитник сборной Англии.

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