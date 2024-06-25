Англия — Словения, 25.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Англии сыграет со Словенией, в матче квартета C. Встреча пройдет во вторник, 25 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.
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Сборная Англии
Англичане попали на ЕВРО-2024 попали без особых проблем, уверенно заняв 1 строчку в своей непростой группе, где им конкуренцию составляли еще текущие участники первенства Италия и Украина. Англия в 8 матчах тогда набрала 20 баллов, ни разу не проиграв и добившись 6 победных результатов. И вышеупомянутые сборные по итогу удалось опередить на 6 очков. Отличная получилась разница по забитым и пропущенным мячам (22:4).
В текущем европейском первенстве англичане стартовали неплохо и сейчас в таблице они находятся на лидирующей строчке, имея 4 балла в активе.
В первом туре в сложнейшем поединке удалось обыграть Сербию (1:0). Благо удалось в начале встречи забить быстрый гол усилиями Беллингема, а потом уже надежная игра в обороне, позволила сохранить этот победный счет. Сама игра получилась вязкой и с малым количеством голевых моментов, что говорит о осторожности обеих команд в атакующих действиях.
А во втором поединке англичане сразились с Данией и разошлись в мировую (1:1). На быстрый гол в исполнении Кейна, датчане еще в первом тайме ответили своим забитым мячом. После чего была равная игра на обилие голевых моментов и по итогу закономерный конечный результат.
Сборная Словении
Словенская сборная пробилась на ЕВРО-2024 благодаря успешному выступлению в квалификации, где получилось дать отпор многим крепким соперникам. И по итогу с Данией было набрано одинаковое количество очков (по 22), но те оказались выше за счет лучших дополнительных показателей. А вот Финляндию и Казахстан удалось опередить на 4 балла. Команда показала неплохую разницу забитых и пропущенных мячей (20:9) и она лучше чем у датчан, которые в очных матчах оказались сильнее.
Текущий европейский чемпионат для словенской команды начался с голевой ничьи (1:1) с Данией. Датская сборная первой открыла счет уже на 17 минуте матча и неплохо контролировала ход встречи, но все же словенцы проявили характер и смогли вырвать ничью в концовке встречи после точного удара Янзы.
А во втором матче словенцы встречались с Сербией и сыграли вничью (1:1), упустив победу на последних секундах игры. На гол Корничника в середине второго тайма, ответил Йокич на 95 минуте встречи.
Сейчас Словения в таблице делит вторую строчку с датчанами, имея в активе 2 очка, и все теперь решится в матче с англичанами.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Англия – Словения
Букмекеры явным фаворитом в предстоящей встрече выставляют Англию. Вполне возможно что словенцы смогут навязать борьбу англичанам, если надежно сыграют в обороне.
Команды в истории очных матчей встречались 6 раз. В 5 поединках победили англичане, а в 1 встрече была ничья. При этом в 5 из 6 последних противостояниях словенцы не проигрывали с разницей более чем в 1 мяча, в том числе и трех крайних.
Букмекерские конторы в этом поединке отдают предпочтение английской сборной и дают на них коэффициент, в среднем в различных БК около 1.31. А вот если заключить пари на победу Словении, можно примерно в 11 раз увеличить свой выигрыш от суммы ставки.
Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф2 (1,5), на которое дают неплохой коэффициент около 1.95, тем более что в 3 последних очных матчах Словения не проигрывала Англии с разницей более чем в 1 мяч.
Обе сборных команды в своих первых двух матчах на ЕВРО отличились забитыми голами, и хорошим вариантом для ставки будет событие ОЗ (да), за коэффициент около 2,30
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 -1,5
|
Ф2 1,5
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
1.31
|
5.50
|
11.20
|
1.74
|
2.09
|
1.86
|
1.97д
|
2,30
|
1.62
|
Fonbet
|
1.30
|
5.40
|
11.50
|
1.75
|
2.10
|
1.85
|
1.95
|
2,30
|
1.63
|
Liga Stavok
|
1.32
|
5.80
|
10.00
|
1.72
|
2.08
|
1.87
|
1.90
|
2,20
|
1.62
|
BetBoom
|
1.30
|
5.40
|
11.50
|
1.75
|
2.10
|
1.85
|
1.95
|
2,30
|
1.63
|
Olimpbet
|
1.32
|
5.41
|
11.50
|
1.72
|
2.16
|
1.86
|
1.97
|
2,27
|
1.65
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- Дата проведения
- 25 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»