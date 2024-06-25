Англия — Словения, 25.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Англии сыграет со Словенией, в матче квартета C. Встреча пройдет во вторник, 25 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.

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Сборная Англии

Англичане попали на ЕВРО-2024 попали без особых проблем, уверенно заняв 1 строчку в своей непростой группе, где им конкуренцию составляли еще текущие участники первенства Италия и Украина. Англия в 8 матчах тогда набрала 20 баллов, ни разу не проиграв и добившись 6 победных результатов. И вышеупомянутые сборные по итогу удалось опередить на 6 очков. Отличная получилась разница по забитым и пропущенным мячам (22:4).

В текущем европейском первенстве англичане стартовали неплохо и сейчас в таблице они находятся на лидирующей строчке, имея 4 балла в активе.

В первом туре в сложнейшем поединке удалось обыграть Сербию (1:0). Благо удалось в начале встречи забить быстрый гол усилиями Беллингема, а потом уже надежная игра в обороне, позволила сохранить этот победный счет. Сама игра получилась вязкой и с малым количеством голевых моментов, что говорит о осторожности обеих команд в атакующих действиях.

А во втором поединке англичане сразились с Данией и разошлись в мировую (1:1). На быстрый гол в исполнении Кейна, датчане еще в первом тайме ответили своим забитым мячом. После чего была равная игра на обилие голевых моментов и по итогу закономерный конечный результат.

Сборная Словении

Словенская сборная пробилась на ЕВРО-2024 благодаря успешному выступлению в квалификации, где получилось дать отпор многим крепким соперникам. И по итогу с Данией было набрано одинаковое количество очков (по 22), но те оказались выше за счет лучших дополнительных показателей. А вот Финляндию и Казахстан удалось опередить на 4 балла. Команда показала неплохую разницу забитых и пропущенных мячей (20:9) и она лучше чем у датчан, которые в очных матчах оказались сильнее.

Текущий европейский чемпионат для словенской команды начался с голевой ничьи (1:1) с Данией. Датская сборная первой открыла счет уже на 17 минуте матча и неплохо контролировала ход встречи, но все же словенцы проявили характер и смогли вырвать ничью в концовке встречи после точного удара Янзы.

А во втором матче словенцы встречались с Сербией и сыграли вничью (1:1), упустив победу на последних секундах игры. На гол Корничника в середине второго тайма, ответил Йокич на 95 минуте встречи.

Сейчас Словения в таблице делит вторую строчку с датчанами, имея в активе 2 очка, и все теперь решится в матче с англичанами.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Англия – Словения

Букмекеры явным фаворитом в предстоящей встрече выставляют Англию. Вполне возможно что словенцы смогут навязать борьбу англичанам, если надежно сыграют в обороне.

Команды в истории очных матчей встречались 6 раз. В 5 поединках победили англичане, а в 1 встрече была ничья. При этом в 5 из 6 последних противостояниях словенцы не проигрывали с разницей более чем в 1 мяча, в том числе и трех крайних.

Букмекерские конторы в этом поединке отдают предпочтение английской сборной и дают на них коэффициент, в среднем в различных БК около 1.31. А вот если заключить пари на победу Словении, можно примерно в 11 раз увеличить свой выигрыш от суммы ставки.

Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф2 (1,5), на которое дают неплохой коэффициент около 1.95, тем более что в 3 последних очных матчах Словения не проигрывала Англии с разницей более чем в 1 мяч.

Обе сборных команды в своих первых двух матчах на ЕВРО отличились забитыми голами, и хорошим вариантом для ставки будет событие ОЗ (да), за коэффициент около 2,30

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 -1,5 Ф2 1,5 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 1.31 5.50 11.20 1.74 2.09 1.86 1.97д 2,30 1.62 Fonbet 1.30 5.40 11.50 1.75 2.10 1.85 1.95 2,30 1.63 Liga Stavok 1.32 5.80 10.00 1.72 2.08 1.87 1.90 2,20 1.62 BetBoom 1.30 5.40 11.50 1.75 2.10 1.85 1.95 2,30 1.63 Olimpbet 1.32 5.41 11.50 1.72 2.16 1.86 1.97 2,27 1.65

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