Англия — Словения, 25.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

25 июня сборные Англии и Словении, выступающие в квартете С, проведут матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча пройдет в Кельне на арене «РайнЭнергиШтадион» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТМ 2,5; Обе забьют — нет.

Англия

Финалисты прошлого чемпионата Европы начали турнир в Германии с победы над Сербией, но только ленивый не бросал камень в огород англичан за их игру в стартовом туре. На главного тренера Англии Гарета Саутгейта обрушилась буквально лавина критики за скучный футбол. Английская команда располагает целой россыпью звезд мирового футбола, но, забив гол в начале матча, она успокоилась и ограничилась всего одной результативной атакой.

Более того, Англия установила антирекорд чемпионатов Европы по количеству ударов по воротам — всего 11 попыток пробить вратаря сербов.

Еще одним удивлением стала статистика нападающего мюнхенской «Баварии» Харри Кейна. Форвард за первый тайм матча с сербами коснулся мяча всего два раза, что для топ-игрока, конечно, нонсенс.

Впрочем, такой футбол в исполнении Англии под руководством Саутгейта не стал неожиданностью — на прошлом Евро его команда лишь один раз за семь игр пробила тотал больше 2,5 голов. А на групповом этапе англичане и вовсе забили только два гола за три матча.

Впрочем, сам тренер и игроки на критику не реагируют и их устраивает такой футбол, как его называют, в экономрежиме. Главное, что результат достигается, а как — это уже вторично.

В матче с сербами победу англичанам принес главная звезда сборной Джуд Беллингем. Игрок мадридского «Реала» откликнулся на навес с правого фланга и головой вколотил мяч в сетку.

На матч с Данией Саутгейт снова выставил всю свою атакующую мощь: на поле вышли и Кейн, и Беллингем, и Букайо Сака, и Филип Фоден.

И на 18-й минуте Англия открыл счет: Харри Кейн после прострела с близкого расстояния не промахнулся. Нападающий забил свой юбилейный, 50-й, гол в текущем сезоне. Плюс Кейн вошел в историю, став первым английским футболистом, которому удалось забить больше пяти голов и на чемпионатах мира, и на континентальных первенствах.

Однако еще до перерыва датчане отыгрались благодаря дальнему и точному удару полузащитника португальского «Спортинга» Мортена Юлманда — 1:1.

Как выяснилось, счет первого тайма сохранился до самого финального свистка. Очередной невзрачный матч сборной Англии принес ей четвертое очко на турнире и единоличное лидерство в своем квартете. Хотя возглавить группу по игре больше заслуживала скандинавская команда.

Словения

Изначально сборная Словении считалась главным аутсайдером в своей группе, которой отводили участь команды, которая займет последнее место. Однако после двух туров группового этапа словенцы идут на второй позиции, имея в своем активе два очка.

Уже в первом туре словенцы преподнесли мини-сенсацию, отобрав очки у полуфиналиста прошлого чемпионата Европы датчан.

Встреча, которая проходила, в Штутгарте, завершилась со счетом 1:1. Датчане вышли вперед в середине первого тайма после гола Кристиана Эриксена, который триумфально вернулся после инфаркта на прошлом Евро.

Однако после перерыва словенцы стали яростно атаковать, и на 77-й минуте Эрик Янжа не без помощи рикошета от защитника датчан сравнял счет.

Таким образом, словенцы достаточно неплохо отметили свое возвращение на чемпионат Европы спустя 24 года.

Во втором туре команду Матьяжа Кека ждало балканское дерби — встреча с Сербией. Сербы, которые по составу ничем не уступают тем же датчанам, в первом туре уступили Англии с минимальным счетом и, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, им, конечно, нужно было побеждать словенцев.

Первый тайм встречи в Мюнхене стал безголевым, а после перерыва словенцы вышли вперед после гола на 69-й минуте защитника «Целе» Жана Карничника.

Однако удержать победу, которая наверняка бы вывела словенцев в плей-офф, команде Кека не удалось. Вышедший на замену Лука Йович на 95-й минуте забил первый гол своей команды на Евро и принес Сербии одно очко — 1:1.

Лидером атак сборной Словении является Беньямин Шешко. Несмотря на молодость — полузащитнику немецкого «РБ Лейпциг» всего 21 год — именно он взял на себя роль футболиста, через которого строится большинство атак команды. Сам Шешко обладает очень хорошим видением поля и мощнейшим ударом.

Также в составе словенцев есть игроки, которые выступают или выступали ранее в России. В заявку команды попал защитник «Сочи» Ванья Дркушич, причем он является игроком стартового состава своей сборной. Как и другой защитник итальянского «Удинезе» Яка Бийол, который ранее играл за московский ЦСКА.

Для кого-то было неожиданностью увидеть в составе словенцев 36-летнего Йосипа Иличича, который ушел из «Аталанты» из-за депрессии. Но полузащитник здорово провел сезон на родине в составе «Марибора» и заслужил поехать в Германию.

А главной звездой Словении по-прежнему остается голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак, который как всегда очень надежен, в том числе и на текущем Евро.

Прогноз на матч

Букмекерская компания Winline предлагает своим клиентам следующие коэффициенты на предстоящий матч третьего тура группового этапа:

победа Англии — 1.32

ничья — 5.60

победа Словении — 10.00

В группе C одна из самых запутанных ситуаций перед последним туром: у лидирующих англичан четыре набранных очка, словенцы и датчане с двумя очками делят вторую строчку турнирной таблицы, а последними идут сербы, которые благодаря спасению на последних секундах матча со Словенией набрали одно очко и сохранили неплохие шансы на попадание в плей-офф.

Ничья со Словенией гарантирует Англии прямой выход в плей-офф, но все-таки с самой слабой командой в квартете подопечные Саутгейта должны показать свою истинную силу, чтобы не рисковать и занять первое место, которое позволит сыграть в первом раунде плей-офф с менее статусным соперником. Англичане по-прежнему входят в тройку главных фаворитов на победу на Евро и негоже им буквально выползать из группы в ⅛ финала. К третьему матчу на турнире нужно уже набирать обороты.

Так что можно поставить на чистую победу англичан.

Но слабо верится, что Англия отойдет от привычного стиля и много забьет. Скорее всего, представители Туманного Альбиона снова ограничатся одним-двумя голами. Можно поставить на ТМ 2,5 в матче за 2.10.

Также хорошим вариантом выглядит ставка «Обе забьют — нет» за 1.68. Вряд словенцы смогут создать серьезные проблемы обороне сборной Англии и ее вратарю Джордану Пикфорду.

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