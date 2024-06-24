Сборная Англии – сборная Словении где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 25 июня
Во вторник, 25 июня, сыграют сборная Англии и сборная Словении в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «РайнЭнергиШтадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Англии – сборная Словении
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Англии
- Дания – Англия : 0 – 0
- Сербия – Англия : 0 – 0
- Англия – Исландия : 0 – 0
- Англия – Босния и Герцеговина : 0 – 0
- Англия – Бельгия : 2 – 2
Последние матчи сборная Словении
- Словения – Сербия : 0 – 0
- Словения – Дания : 0 – 0
- Словения – Болгария : 0 – 0
- Словения – Армения : 0 – 0
- Словения – Португалия : 2 – 0
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