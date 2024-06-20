Хет-трик Швеции в 2013-м – лучший в карьере Роналду. Три гола «Атлетико» за «Ювентус» – на 2-м месте (FourFourTwo)
FourFourTwo подготовил список лучших хет-триков в карьере Криштиану Роналду.
На счету форварда сборной Португалии и «Аль-Насра», ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг», 66 матчей с тремя и более голами. В рейтинг, составленный британским журналом, попали 32 из них.
В топ-10 включены следующие игры:
1. Швеция – Португалия (2:3) в 2013 году, 3 гола.
2. «Ювентус» – «Атлетико» (3:0) в 2019 году, 3 гола.
3. «Реал» – «Вольфсбург» (3:0) в 2016 году, 3 гола.
4. «Реал» – «Атлетико» (3:0) в 2017 году, 3 гола.
5. Португалия – Испания (3:3) в 2018 году, 3 гола.
6. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (3:2) в 2022 году, 3 гола.
7. «Реал» – «Бавария» (4:2) в 2017 году, 3 гола.
8. Португалия – Швейцария (3:1) в 2019 году, 3 гола.
9. «Эспаньол» – «Реал» (0:6) в 2015 году, 5 голов.
10. «Реал» – «Гранада» (9:1) в 2015 году, 5 голов.
Хет-трик «Реалу» в 2007 году – лучший в карьере Месси. Покер «Арсеналу» – на 4-м месте (FourFourTwo)
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Объективно этими голами он творил историю✨
На мой взгляд 6 и 4 место могли быть повыше
Тем временем у меси ненужные и особо не важные мусорные хет трики в ворота Бетиса,Аякса и Сити в групповом этапе Лч 👎