Хет-трик Швеции в 2013-м – лучший в карьере Роналду. Три гола «Атлетико» за «Ювентус» – на 2-м месте (FourFourTwo)

FourFourTwo подготовил список лучших хет-триков в карьере Криштиану Роналду.

На счету форварда сборной Португалии и « », ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед», «Реал», « » и «Спортинг», 66 матчей с тремя и более голами. В рейтинг, составленный британским журналом, попали 32 из них.

В топ-10 включены следующие игры:

1. Швеция – Португалия (2:3) в 2013 году, 3 гола.

2. «Ювентус» – «Атлетико» (3:0) в 2019 году, 3 гола.

3. «Реал» – «Вольфсбург» (3:0) в 2016 году, 3 гола.

4. «Реал» – «Атлетико» (3:0) в 2017 году, 3 гола.

5. Португалия – (3:3) в 2018 году, 3 гола.

6. « » – «Тоттенхэм» (3:2) в 2022 году, 3 гола.

7. «Реал» – «Бавария» (4:2) в 2017 году, 3 гола.

8. Португалия – Швейцария (3:1) в 2019 году, 3 гола.

9. «Эспаньол» – «Реал» (0:6) в 2015 году, 5 голов.

10. «Реал» – «Гранада» (9:1) в 2015 году, 5 голов.

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