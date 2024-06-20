Хет-трик Швеции в 2013-м – лучший в карьере Роналду. Три гола «Атлетико» за «Ювентус» – на 2-м месте (FourFourTwo)

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FourFourTwo подготовил список лучших хет-триков в карьере Криштиану Роналду.

На счету форварда сборной Португалии и «Аль-Насра», ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг», 66 матчей с тремя и более голами. В рейтинг, составленный британским журналом, попали 32 из них.

В топ-10 включены следующие игры:

1. Швеция – Португалия (2:3) в 2013 году, 3 гола.

2. «Ювентус» – «Атлетико» (3:0) в 2019 году, 3 гола.

3. «Реал» – «Вольфсбург» (3:0) в 2016 году, 3 гола.

4. «Реал» – «Атлетико» (3:0) в 2017 году, 3 гола.

5. Португалия – Испания (3:3) в 2018 году, 3 гола.

6. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (3:2) в 2022 году, 3 гола.

7. «Реал» – «Бавария» (4:2) в 2017 году, 3 гола.

8. Португалия – Швейцария (3:1) в 2019 году, 3 гола.

9. «Эспаньол» – «Реал» (0:6) в 2015 году, 5 голов.

10. «Реал» – «Гранада» (9:1) в 2015 году, 5 голов.

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53 комментария
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Мощные хетрики если честно
+86
-8
+78
Ответ Парон Роман
Мощные хетрики если честно
Решающие
Объективно этими голами он творил историю✨
+54
-8
+46
Португалия- Испания хорошая заруба получилась. Только Франция-Аргентина с суперголом Павара и огненным Мбаппе смогла потом по зрелищности обойти
+41
-8
+33
Великий Роналду.
+42
-15
+27
Ну, могли бы Реал-Бавария проигнорировать: третий гол с офсайда
+22
-9
+13
Ответ Dimonty
Ну, могли бы Реал-Бавария проигнорировать: третий гол с офсайда
и второй...
+17
-6
+11
Топ хет-триков)) не голов или передач, а хет-триков) сильно
+8
-1
+7
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Чм 18 тебе ни о чем не говорит???
+10
-3
+7
Хет-трик Португалия-Испания поставил бы на 3е место, там заруба была, еще и со штрафного красиво забил, доя Рона это большая редкость.
+11
-7
+4
Хет-трик ради которого переносили вручение ЗМ
+14
-11
+3
Его хет трик в ворота АТМ 2011-12 это что то сверхъестественное!
+3
0
+3
я бы поставил хет-трик в Вольфсбургом, это было начало дороги к 4 ЛЧ
+3
0
+3
Впечатляющий список.
На мой взгляд 6 и 4 место могли быть повыше
+1
0
+1
Такой рейтинг без видео - чушь.
+2
-1
+1
66 матчей с 3+ голов?Это вообще не вообразимо!
+2
-2
0
Ответ Мохнатый55
Хоть бы не позорились, вставив в рейтинг хет-трик в ворота Баварии с двумя голами из офсайда.
Это лучше чем мусорные голы Месси всяким Байерам и Бетисам в ничего не значимой игре
+1
-1
0
Ответ Bazilic
В мечтах
:-D
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Ответ Машина Мощная
а где хэт-трик Барсе ??
В мечтах
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0
Ответ Станислав Яцевич
Он не забивал ей
эээх столько лет провел в Испании, печалька
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Ответ Машина Мощная
а где хэт-трик Барсе ??
Он не забивал ей
+1
-1
0
Ответ TBFTT
66 матчей с 3+ голов?Это вообще не вообразимо!
интересно, будет хоть один игрок, кто сделает 100?
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Ответ Asl186
Не фанат Роналду, но хет-трик Баварии ярчайший. И гол из-под стенки Нойеру это шедевр.
Ты года перепутал) под стенкой положил в 2014
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а где хэт-трик Барсе ??
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий скрыт
Никогда не давали ЗМ за голы, особенно за рекордных
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Эпично!)
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По эмоциям один из лучших матчей Ювентуса в моей жизни, что я по ТВ смотрел
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И за этот хет-трик у Рибери даже ЗМ отобрал)
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Португалия – Испания (3:3) в 2018 году лишь пятый? Официальный матч ЧМ, и по тому как он складывался, когда 3-й Криш забил на 88-й, сравняв счет...Ну, не знаю.
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Все хет трики у Роналду это очень важнейшие матчи плей офф!!
Тем временем у меси ненужные и особо не важные мусорные хет трики в ворота Бетиса,Аякса и Сити в групповом этапе Лч 👎
+3
-3
0
Короче Рон, король хет-триков, король лч, король сборных
+3
-3
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