Пирс о Роналду против Чехии: «Были странные моменты, когда ему не давали пас. Партнеры не настолько доверяют ему, чтобы продолжать снабжать мячом, возможно»

Стюарт Пирс высказался о контакте Криштиану Роналду с партнерами по сборной.

39-летний нападающий не смог забить гол во время первого матча сборной на против Чехии (2:1), несмотря на то, что в первом тайме у него было несколько моментов.

«Это может показаться смешным, но [возможно] они не настолько доверяют , чтобы продолжать снабжать его мячом и все такое.

Были моменты в играх, когда он показывали на свои ноги, но мяч не попадал к нему.

Был один случай, когда после одной из передач [ ] с нарушением правил, оказался с мячом в центральном круге. Роналду побежал со своей позиции справа. Я думаю, если бы это было десять лет назад, он бы покатил на него, прекрасно зная, что он доберется до цели и забьет.

Но [Силва] не отдал ему пас, и мне это показалось довольно странным», – заявил экс-игрок сборной Англии.