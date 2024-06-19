Пирс о Роналду против Чехии: «Были странные моменты, когда ему не давали пас. Партнеры не настолько доверяют ему, чтобы продолжать снабжать мячом, возможно»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити Стюарт Пирс премьер-лига Англия Сборная Чехии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Бернарду Силва Футбол

Стюарт Пирс высказался о контакте Криштиану Роналду с партнерами по сборной.

39-летний нападающий не смог забить гол во время первого матча сборной Португалии на Евро-2024 против Чехии (2:1), несмотря на то, что в первом тайме у него было несколько моментов.

«Это может показаться смешным, но [возможно] они не настолько доверяют Роналду, чтобы продолжать снабжать его мячом и все такое.

Были моменты в играх, когда он показывали на свои ноги, но мяч не попадал к нему.

Был один случай, когда после одной из передач [Чехии] с нарушением правил, Бернарду Силва оказался с мячом в центральном круге. Роналду побежал со своей позиции справа. Я думаю, если бы это было десять лет назад, он бы покатил на него, прекрасно зная, что он доберется до цели и забьет.

Но [Силва] не отдал ему пас, и мне это показалось довольно странным», – заявил экс-игрок сборной Англии.

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46 комментариев
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Наоборот, было несколько несколько моментов, где когда не надо старались ему пасовать. Например, Бернарду Силва вышел один на один и зачем то решил пихнуть мяч на Роналду, хотя сам мог бить, позиция была убойной. В итоге и пас не прошел
+48
-7
+41
Португальцы бегали, пасовались, Леау все колодки стер:)) А криштик просто стоял и ждал в офсайде пока пас кто-то даст, совершенно бесполезный игрок, жаль португальское поколение которое из-за балласта весь потенциал свой упускает:))
+99
-72
+27
Ответ rigobersong
Португальцы бегали, пасовались, Леау все колодки стер:)) А криштик просто стоял и ждал в офсайде пока пас кто-то даст, совершенно бесполезный игрок, жаль португальское поколение которое из-за балласта весь потенциал свой упускает:))
Ну там и Леао играл мягуо говоря так себе.
+20
-4
+16
А мне вспоминается ситуация когда португалец вышел на один на один, пусть и не по центру ворот, но вместо удара отдал куда-то в направлении Роналду в окружении чешских защитников.
+23
-8
+15
Ответ Yury Sin
Ну Морган выдумывает. Пасовали Роналду активно. И пару раз было неплохо. Ну, не забил, не фартануло. Так в целом Роналду был неплох вчера. Ну а сборная в целом конечно абы что, как обычно ) Может перед 2 туром какие-то выводы сделают, но вряд ли.
Это не Морган ))
+14
0
+14
Ответ хавбек+
хейтеры в попыхах скрестили Стюарта с Пирсом Морганом))
Вывод: хейтеры - школоло, не знают Стюарта Пирса
+11
-3
+8
Ответ rigobersong
Португальцы бегали, пасовались, Леау все колодки стер:)) А криштик просто стоял и ждал в офсайде пока пас кто-то даст, совершенно бесполезный игрок, жаль португальское поколение которое из-за балласта весь потенциал свой упускает:))
Так игроки с что с флангов что с центра ничего не могут сделать, тот же Леау бегунок который нормальный пас не может отдать, да и в добавок нырнул и получил жёлтую, абсолютно наитупейший поступок в эпоху ВАР
+10
-3
+7
Согласен. Надо было чтобы 100% владения было у рональду, а остальные в качестве массовки выступали
+8
-2
+6
хейтеры в попыхах скрестили Стюарта с Пирсом Морганом))
+10
-4
+6
Ответ Хызыр
Наоборот, было несколько несколько моментов, где когда не надо старались ему пасовать. Например, Бернарду Силва вышел один на один и зачем то решил пихнуть мяч на Роналду, хотя сам мог бить, позиция была убойной. В итоге и пас не прошел
у него там мяч под правой был
+6
0
+6
У роналдуфилов новая мантра, бегал, хорошо смотрелся, старался, партнеры не делились мячом. Страшно представить что будет когда с метра в пустые затолкнет
+13
-8
+5
Мне понравилось, что в паре моментов падал, потом ливень пошёл. Наверное решил что лежать не комфортно теперь. Больше так не падал.
+7
-5
+2
Ответ rigobersong
Португальцы бегали, пасовались, Леау все колодки стер:)) А криштик просто стоял и ждал в офсайде пока пас кто-то даст, совершенно бесполезный игрок, жаль португальское поколение которое из-за балласта весь потенциал свой упускает:))
Тренер тоже не айс, бельгийцев в свое время замурыжил.
+2
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+2
Ответ Хызыр
Наоборот, было несколько несколько моментов, где когда не надо старались ему пасовать. Например, Бернарду Силва вышел один на один и зачем то решил пихнуть мяч на Роналду, хотя сам мог бить, позиция была убойной. В итоге и пас не прошел
Он так-то не ему пытался отдать) и именно Рон кст был в выгодной позиции, но его проигнорировали
+2
0
+2
Да дайте уже деду замкнуть, он че зря из насра ехал чтоли?
+2
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+1
Ощущение, что Бруно Фернандеш только и Роналду искал
+1
0
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а что если он не на ноги показывал?
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0
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Ответ jonikmus
Мне кажется если у Роналду был бы выбор забить 15 голов на ЧЕ/ЧМ или выиграть турнир с рулём забитых -он бы однозначно выбрал бы первое (хотя бы вспомнить ,как он протестовал когда Рамуш забил и показывал что мяч задел его макушку ,да или когда товарищи по команде забивали без него а он даже не праздновал, а стоял в сторонке)
Какой Рамуш, какими байками ещё начнёт обрастать история. Задел или нет, без того прыжка Рона гола бы не было.
+2
-2
0
Мне кажется если у Роналду был бы выбор забить 15 голов на ЧЕ/ЧМ или выиграть турнир с рулём забитых -он бы однозначно выбрал бы первое (хотя бы вспомнить ,как он протестовал когда Рамуш забил и показывал что мяч задел его макушку ,да или когда товарищи по команде забивали без него а он даже не праздновал, а стоял в сторонке)
+2
-2
0
Ответ Almas Torekhanov
Ощущение, что Бруно Фернандеш только и Роналду искал
Искал Рона, а отдавал в молоко. Видимо со зрением плохо.
+1
-1
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Ответ Deadwood
Это не Морган ))
А, ну уже по привычке. Морган примелькался слишком на этом сайте. Кстати говоря, нигде больше про него не читал. Спорц как обычно просто набрасывает на вентилятор с этим персонажем.
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Ответ Palacio8
А мне вспоминается ситуация когда португалец вышел на один на один, пусть и не по центру ворот, но вместо удара отдал куда-то в направлении Роналду в окружении чешских защитников.
Силва вместо того, чтобы поднять голову и дать под удар на Рона, решил просто покатить в центр. Рон то как раз в том эпизоде хорошо открылся.
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Ответ Palacio8
А мне вспоминается ситуация когда португалец вышел на один на один, пусть и не по центру ворот, но вместо удара отдал куда-то в направлении Роналду в окружении чешских защитников.
1 на 1?) Это был Бернарду и в полутора метрах от него был защитник (мешал как раз уйти в центр и помешал в итоге отдать пас в центр). Это явно не 1 на 1😅 Да, Силва мог ударить, но это был бы удар в ближний, куда как раз смещался вратарь, закрывая угол. Так что большая вероятность, что удар тоже был бы взят.

Оба решения были не очень. Нужно было останавливаться, разворачиваться и пасовать вглубь, там как раз партнёры набегали вторым темпом.
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Ответ Хызыр
Наоборот, было несколько несколько моментов, где когда не надо старались ему пасовать. Например, Бернарду Силва вышел один на один и зачем то решил пихнуть мяч на Роналду, хотя сам мог бить, позиция была убойной. В итоге и пас не прошел
Бернарду просто никогда в такой позиции не бьёт и неважно на поле Роналду или нет. Силва скорее развернётся и назад пас отдаст, чем с правой ударит. А под левую убирать защитник бы не позволил. Вот этим Бернарду намного раздражает, мог быть куда эффективнее.
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Ответ Хызыр
Наоборот, было несколько несколько моментов, где когда не надо старались ему пасовать. Например, Бернарду Силва вышел один на один и зачем то решил пихнуть мяч на Роналду, хотя сам мог бить, позиция была убойной. В итоге и пас не прошел
Какая убойная?) Острый угол, вратарь как раз смещается в эту сторону + мяч под правой (которой Силва может хорошо пасовать, но фактически никогда не бьет).

Убойной ситуация была бы на противоположном фланге. А с правой Силва как раз побоялся бить и попробовал прострелить в центр.

Вы видимо матчи МС не смотрите.
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Просто партнёры на пути к адаптации к игре в меньшинстве.
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Ответ 2vdhrvmmzf
У роналдуфилов новая мантра, бегал, хорошо смотрелся, старался, партнеры не делились мячом. Страшно представить что будет когда с метра в пустые затолкнет
Бегал, старался, но судья, постоянно обгонявший его пешком, отвлекал его, мешая играть.
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Ответ хавбек+
очередной профи подтвердил мои догадки
)))))))
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Ответ 4akyr
Так игроки с что с флангов что с центра ничего не могут сделать, тот же Леау бегунок который нормальный пас не может отдать, да и в добавок нырнул и получил жёлтую, абсолютно наитупейший поступок в эпоху ВАР
Бруну кучу моментов создал, о чём ты?!
У кринжа больше всего оффсайдов
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Ответ rigobersong
Португальцы бегали, пасовались, Леау все колодки стер:)) А криштик просто стоял и ждал в офсайде пока пас кто-то даст, совершенно бесполезный игрок, жаль португальское поколение которое из-за балласта весь потенциал свой упускает:))
Криш хороший матч провёл вчера. Необоснованная критика с явным приступом личной неприязни
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-3
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