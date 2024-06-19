Пирс о Роналду против Чехии: «Были странные моменты, когда ему не давали пас. Партнеры не настолько доверяют ему, чтобы продолжать снабжать мячом, возможно»
Стюарт Пирс высказался о контакте Криштиану Роналду с партнерами по сборной.
39-летний нападающий не смог забить гол во время первого матча сборной Португалии на Евро-2024 против Чехии (2:1), несмотря на то, что в первом тайме у него было несколько моментов.
«Это может показаться смешным, но [возможно] они не настолько доверяют Роналду, чтобы продолжать снабжать его мячом и все такое.
Были моменты в играх, когда он показывали на свои ноги, но мяч не попадал к нему.
Был один случай, когда после одной из передач [Чехии] с нарушением правил, Бернарду Силва оказался с мячом в центральном круге. Роналду побежал со своей позиции справа. Я думаю, если бы это было десять лет назад, он бы покатил на него, прекрасно зная, что он доберется до цели и забьет.
Но [Силва] не отдал ему пас, и мне это показалось довольно странным», – заявил экс-игрок сборной Англии.
Оба решения были не очень. Нужно было останавливаться, разворачиваться и пасовать вглубь, там как раз партнёры набегали вторым темпом.
Убойной ситуация была бы на противоположном фланге. А с правой Силва как раз побоялся бить и попробовал прострелить в центр.
Вы видимо матчи МС не смотрите.
У кринжа больше всего оффсайдов