Фабрегас о Роналду против Чехии: «Его игра в целом была намного лучше, чем в последние пару лет. Криштиану всегда найдет возможность создать момент – либо для себя, либо для команды»
Франсеск Фабрегас оценил первую игру Криштиану Роналду на Евро-2024.
Сборная Португалии обыграла команду Чехии в первом туре группового этапа чемпионата Европы (2:1). 39-летний нападающий провел на поле весь матч.
«Его игра в целом была намного, намного лучше, чем в последние пару лет.
В конце концов, что бы вы ни делали, играет ли команда хорошо или нет, он всегда найдет возможность создать момент – либо для себя, либо для команды. Я думаю, в данный момент он чувствует огромную уверенность в себе, и это здорово», – сказал экс-игрок сборной Испании в эфире BBC.
"В конце концов, что бы он не делал, играет ли Роналду хорошо или нет, он всегда найдет возможность похейтить его – либо для себя, либо для команды таких же обожателей Роналду" – сказал экс-игрок сборной Испании в эфире BBC
Даже Феликс лучше себя показывает чем эти оба
Реально каждую атаку смотри на дающего и ждёт передачу. Как будто он с пелёнок центрфорвард.
Жаль, что не заигрывают в полной мере
С отрывом лучший на ЧМ был