Фабрегас о Роналду против Чехии: «Его игра в целом была намного лучше, чем в последние пару лет. Криштиану всегда найдет возможность создать момент – либо для себя, либо для команды»

Теги Криштиану Роналду Франсеск Фабрегас Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Франсеск Фабрегас оценил первую игру Криштиану Роналду на Евро-2024.

Сборная Португалии обыграла команду Чехии в первом туре группового этапа чемпионата Европы (2:1). 39-летний нападающий провел на поле весь матч. 

«Его игра в целом была намного, намного лучше, чем в последние пару лет.

В конце концов, что бы вы ни делали, играет ли команда хорошо или нет, он всегда найдет возможность создать момент – либо для себя, либо для команды. Я думаю, в данный момент он чувствует огромную уверенность в себе, и это здорово», – сказал экс-игрок сборной Испании в эфире BBC. 

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17 комментариев
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Когда центр поля у португальцев начнет точно отдавать передачи на открывания Роналду, то и игра пойдёт. И это, кстати, касается больше матчей с хорошей защитой. Португальцы так и не научились играть против автобусов. То же самое было и с Морокко. Сразу теряется бруну, бернарду. Это я ещё не говорю про безмозглых канселу и леао. Надеюсь теперь все понятно почему первого выгнали и из юве и из ман сити. Они тупо бегут вперёд, обыгрывают, но потом не знают, что делать с мячом. С турками и грузинами будет проще, судя по вчерашнему матчу этих команд. Но попались им более менее команда умебщая обороняться, будет то же самое.
+29
-8
+21
Франсеск Фабрегас оценил первую реакцию Ригоберки на игру Роналду на Евро-2024:

"В конце концов, что бы он не делал, играет ли Роналду хорошо или нет, он всегда найдет возможность похейтить его – либо для себя, либо для команды таких же обожателей Роналду" – сказал экс-игрок сборной Испании в эфире BBC
+23
-7
+16
Ответ el ruso guapo
Когда центр поля у португальцев начнет точно отдавать передачи на открывания Роналду, то и игра пойдёт. И это, кстати, касается больше матчей с хорошей защитой. Португальцы так и не научились играть против автобусов. То же самое было и с Морокко. Сразу теряется бруну, бернарду. Это я ещё не говорю про безмозглых канселу и леао. Надеюсь теперь все понятно почему первого выгнали и из юве и из ман сити. Они тупо бегут вперёд, обыгрывают, но потом не знают, что делать с мячом. С турками и грузинами будет проще, судя по вчерашнему матчу этих команд. Но попались им более менее команда умебщая обороняться, будет то же самое.
Абсолютно согласен, самая большая загадка как Жота остаётся на банке когда в Дуо с Роналду сразу атака становится намного опасней, он и стягивает игроков и создаёт пространство и делает умные решения. Жоту, палинью и Педро Нето должны быть в старте. Леао, Бернарду банка.
Даже Феликс лучше себя показывает чем эти оба
+15
-3
+12
Ответ el ruso guapo
Когда центр поля у португальцев начнет точно отдавать передачи на открывания Роналду, то и игра пойдёт. И это, кстати, касается больше матчей с хорошей защитой. Португальцы так и не научились играть против автобусов. То же самое было и с Морокко. Сразу теряется бруну, бернарду. Это я ещё не говорю про безмозглых канселу и леао. Надеюсь теперь все понятно почему первого выгнали и из юве и из ман сити. Они тупо бегут вперёд, обыгрывают, но потом не знают, что делать с мячом. С турками и грузинами будет проще, судя по вчерашнему матчу этих команд. Но попались им более менее команда умебщая обороняться, будет то же самое.
Сколько открываний сделал Роналду за первый тайм не счесть.
Реально каждую атаку смотри на дающего и ждёт передачу. Как будто он с пелёнок центрфорвард.
Жаль, что не заигрывают в полной мере
+12
-2
+10
Ответ Svobodu Mne
Ну и сколько моментов он создал с чехами?
Пас пяткой с выводом Витиньи (могу ошибаться) на ударную позицию в чужой штрафной - если ты именно про ключевые передачи
+7
-2
+5
Сейчас Фабрегасу ребята расскажут за судью и за все на свете))
+7
-4
+3
Ответ quaterbackathome
Сколько открываний сделал Роналду за первый тайм не счесть. Реально каждую атаку смотри на дающего и ждёт передачу. Как будто он с пелёнок центрфорвард. Жаль, что не заигрывают в полной мере
Да, было тошно порой смотреть как его игнорят. Будем надеяться, что не специально)
+4
-1
+3
Ответ el ruso guapo
Когда центр поля у португальцев начнет точно отдавать передачи на открывания Роналду, то и игра пойдёт. И это, кстати, касается больше матчей с хорошей защитой. Португальцы так и не научились играть против автобусов. То же самое было и с Морокко. Сразу теряется бруну, бернарду. Это я ещё не говорю про безмозглых канселу и леао. Надеюсь теперь все понятно почему первого выгнали и из юве и из ман сити. Они тупо бегут вперёд, обыгрывают, но потом не знают, что делать с мячом. С турками и грузинами будет проще, судя по вчерашнему матчу этих команд. Но попались им более менее команда умебщая обороняться, будет то же самое.
+
+2
0
+2
Ответ AlmazOmar
Пас пяткой с выводом Витиньи (могу ошибаться) на ударную позицию в чужой штрафной - если ты именно про ключевые передачи
Не смотрел , поэтому и спрашиваю
+2
0
+2
Ответ quaterbackathome
Сколько открываний сделал Роналду за первый тайм не счесть. Реально каждую атаку смотри на дающего и ждёт передачу. Как будто он с пелёнок центрфорвард. Жаль, что не заигрывают в полной мере
+’
+2
-1
+1
Ответ Иван Левин
Сейчас Фабрегасу ребята расскажут за судью и за все на свете))
И играет музыка «в гостях у сказки» 🤣
0
0
0
Ответ Eldzheron
Абсолютно согласен, самая большая загадка как Жота остаётся на банке когда в Дуо с Роналду сразу атака становится намного опасней, он и стягивает игроков и создаёт пространство и делает умные решения. Жоту, палинью и Педро Нето должны быть в старте. Леао, Бернарду банка. Даже Феликс лучше себя показывает чем эти оба
Да, я тоже был уверен, что Жоту в старте попробуют, но пиар леао сделал свое дело. Его, кстати, и фаны Милана освистыаали в конце чемпионата. Получает больше всех, а кроме как бегать ничего не показывает.
0
0
0
Ответ el ruso guapo
Когда центр поля у португальцев начнет точно отдавать передачи на открывания Роналду, то и игра пойдёт. И это, кстати, касается больше матчей с хорошей защитой. Португальцы так и не научились играть против автобусов. То же самое было и с Морокко. Сразу теряется бруну, бернарду. Это я ещё не говорю про безмозглых канселу и леао. Надеюсь теперь все понятно почему первого выгнали и из юве и из ман сити. Они тупо бегут вперёд, обыгрывают, но потом не знают, что делать с мячом. С турками и грузинами будет проще, судя по вчерашнему матчу этих команд. Но попались им более менее команда умебщая обороняться, будет то же самое.
Куда Бруно теряется?)
С отрывом лучший на ЧМ был
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