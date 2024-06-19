Фабрегас о Роналду против Чехии: «Его игра в целом была намного лучше, чем в последние пару лет. Криштиану всегда найдет возможность создать момент – либо для себя, либо для команды»

Франсеск Фабрегас оценил первую игру Криштиану Роналду на Евро-2024.

обыграла команду в первом туре группового этапа чемпионата Европы (2:1). 39-летний нападающий провел на поле весь матч.

«Его игра в целом была намного, намного лучше, чем в последние пару лет.

В конце концов, что бы вы ни делали, играет ли команда хорошо или нет, он всегда найдет возможность создать момент – либо для себя, либо для команды. Я думаю, в данный момент он чувствует огромную уверенность в себе, и это здорово», – сказал экс-игрок сборной Испании в эфире BBC.