«Зенит» объявил о переходе Адамова в «Ахмат» на правах аренды
Арсен Адамов переходит из «Зенита» в «Ахмат» на правах аренды.
Петербургский клуб объявил о договоренности с «Ахматом» об аренде защитника до конца сезона-2024/25.
В прошлом сезоне Адамов выступал на правах аренды за «Оренбург». Его статистика доступна здесь.
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Интересно, а "Ахмат" вообще в курсе?
И скорость,и техника,и мышление присутствуют..,совсем отпускать нельзя.,возможно ещё Зениту и пригодится.