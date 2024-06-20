«Зенит» объявил о переходе Адамова в «Ахмат» на правах аренды

Арсен Адамов переходит из «Зенита» в «Ахмат» на правах аренды.

Петербургский клуб объявил о договоренности с «Ахматом» об аренде защитника до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Адамов выступал на правах аренды за «Оренбург». Его статистика доступна здесь.

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