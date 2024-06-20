«Зенит» объявил о переходе Адамова в «Ахмат» на правах аренды

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Ахмат Арсен Адамов Футбол

Арсен Адамов переходит из «Зенита» в «Ахмат» на правах аренды.

Петербургский клуб объявил о договоренности с «Ахматом» об аренде защитника до конца сезона-2024/25. 

В прошлом сезоне Адамов выступал на правах аренды за «Оренбург». Его статистика доступна здесь.

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17 комментариев
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Зачем брали не понятно? Сейчас Волкова также берут не понятно куда.
+38
-2
+36
Ответ Mr. Fett
Адамова хотя бы было понятно под что брали, а вот Волкова, да, вообще не понятно, за какие заслуги...
Адамова брали, чтобы другие не купили (Локомотив). В Урале он хорошо смотрелся
+37
-3
+34
Ответ Shikari
Зачем брали не понятно? Сейчас Волкова также берут не понятно куда.
Адамова хотя бы было понятно под что брали, а вот Волкова, да, вообще не понятно, за какие заслуги...
+17
-2
+15
Ответ Shikari
Зачем брали не понятно? Сейчас Волкова также берут не понятно куда.
В каком месте не понятно? На момент перехода Адамова в Зените был один правый защитник, а должно быть в команде два как минимум. А Волкова берут очевидно вместо травмированного Фернандеса. Предельно понятно
+11
-1
+10
Наверное Адаму берут в вассалы.
+6
-1
+5
Адамов довольно неплохой по меркам РПЛ защитник, конечно, не тянет в топ, но в клубе типа Ростова не затерялся бы, ещё и в сборную вызывался бы)
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+3
Волкова берут на вырост с перспективой может заиграет. Не исключена в будущем и аренда для игровой практики, как и с Адамовым. Арсен в Ахмате будет среди своих и эта аренда оправдана.
+1
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«Зенит» объявил о переходе Адамова в «Ахмат»
Интересно, а "Ахмат" вообще в курсе?
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Пошёл Арсен по рукам,а вернулся в Ахмат хотя и в аренду.
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Проще уже будет продать этот балласт .
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Неужели Адамов настолько плох,что нужны брать Волкова за 5+2 ? 🤔
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И чем он лучше/хуже Волкова?
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Нормальный "паспортный"
И скорость,и техника,и мышление присутствуют..,совсем отпускать нельзя.,возможно ещё Зениту и пригодится.
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