Директор «Локо» Леонченко о Глушенкове в «Зените»: «Клуб заработал на переходе. После его ухода команда не станет слабее, сегодня она на абсолютно на другом уровне готовности, чем 1,5 года назад»

Теги Локомотив Зенит Владимир Леонченко Матч ТВ Максим Глушенков деньги Футбол

Владимир Леонченко высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее сине-бело-голубые официально объявили о трансфере 24-летнего полузащитника. Контракт с хавбеком заключен по схеме «4+1».

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с уходом Глушенкова.

– Принимая решения о переходе Максима в «Локомотив» в декабре 2022 года, мы понимали его потенциал – и не ошиблись. За эти полтора сезона он сделал значительный шаг вперед и стал одним из лучших футболистов России. И здесь надо отметить, что это результат прежде всего командной работы: игры самого футболиста, партнеров по команде и, конечно, работы тренерского штаба.

Отдельно хочу отметить и заслугу в этом нашего медицинского блока: клуб укомплектован специалистами высокой квалификации, в распоряжении которых находится современное медицинское и спортивное оборудование для постоянного контроля функционального состояния футболистов, реабилитации и предотвращения травм.

– Многие говорят, что «Локомотив» подписал Глушенкова на невыгодных для клуба условиях…

– Это не так. Клуб заработал на переходе футболиста. Однако важно понимать, что в момент перехода Максима в «Локомотив» команда находилась в сложной ситуации. Тогда нам было необходимо получить именно этого игрока. Вероятность того, что футболист не перейдет в «Локомотив», была очень высокой.

С другой стороны, понимая, что после удачного сезона интерес к футболисту возрастет и он может уйти, мы заранее сделали игроку предложение об улучшении финансовых условий – максимально возможное в рамках утвержденного бюджета клуба. Но Глушенков выбрал «Зенит».

– Это серьезно ослабит «Локомотив»?

– Мы понимаем всю важность Глушенкова для команды, но после его ухода «Локомотив» не станет слабее. Мы были готовы к такому развитию событий. Уверены в том, что уровень конкуренции в «Локомотиве» не упадет, у тренерского штаба будут варианты усиления игры.

Сегодня команда находится абсолютно на другом уровне готовности, чем полтора года назад. Это касается подбора игроков, их физического и психологического состояния, взаимодействия на поле. В прошедшем сезоне «Локомотив» стал самой молодой командой РПЛ и лидером по количеству выходящих на поле доморощенных футболистов, при этом боролся за самые высокие места с ведущим клубами России.

Мы продолжим идти в выбранном нами направлении по развитию талантливых российских игроков и достижению максимальных спортивных результатов, – сказал генеральный директор «Локомотива».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Глушенков футболист забил шесть голов и сделал 15 результативных передач в 29 матчах. Его полная статистика доступна здесь.

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34 комментария
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Команда не станет слабее? Он вообще слышит что говорит?
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У Леонченко все нормально с мозгами?
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руководству Локо нужно срочно пройти медобследование для решения задач сезона
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Леонченко, видимо, думает, что слабее уже некуда. Фатальная ошибка
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да, подбор игроков действительно впечатляет. 0 нападающих, 0 атакующих полузащитников. Гильерме Худяков , Глушенков, Жемалетдинов, Магкеев, Дзюба, Миранчук. Тикнизян Баринов Митай под вопросом. Я бы даже сказал команда теперь претендент на чемпионство и победу в лиге чемпионов, если б можно было участвовать.
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+10
Ответ goleodor
Поэтому и продали
лучше бы Леонченко продали или подарили в Зенит
+11
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+9
думаю к новому году разбегутся все играть будем молодежкой без иностранцев.Заключили братское соглашение детским садом Паровозики воспитатель Леонченко
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Ну конечно. Вы сейчас своего одного из ключевых игроков продали и снизили себе шансы на борьбу за чемпионство.
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Леонченко как я уже говорил говно и тянет команду на дно,ну а Глушенков продажная шкура
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+6
Трепло
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Ну такими темпами и с такими руководителями через пару лет Локомотив пойдёт по пути Торпедо ((
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Ответ Артем К
Леонченко как я уже говорил говно и тянет команду на дно,ну а Глушенков продажная шкура
Поэтому и продали
+6
-1
+5
Ну да,ну да,а кто ж вметсо Глушенкова голы забивать будет и пасы раздавать?А вместо Миранчука?
+5
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Ответ a2wai
Дзюба уходит, Хамулич (прости Господи) и Сулейманов возвращаются из аренд в свои клубы, Глушенков продан в Зенит. Жемалетдинов тоже уходит. У Локо на следующий сезон остается 3 игрока, которые могут сыграть в атаке - Пиняев, Сарвели и Раков из Академии. И Леонченко говорит о том, что Локо ничего от ухода Глушенкова не потерял и не станет слабее? Ну удачи ему собрать линию атаки на следующий сезон сильную.
Сулейманова выкупили, что, впрочем, сути не меняет
+4
0
+4
Копейки заработали, даже достойные отступные прописать были не в состоянии. Позорище, Леонченко.
+5
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+4
Лучшего игрока сезона отдали, но команда слабее не станет) Ладно бы ещё продали за большие деньги, чтобы замену качественную взять.
Зиц-председатель Леонченко в очередной раз бред несёт.
+3
0
+3
Дзюба уходит, Хамулич (прости Господи) и Сулейманов возвращаются из аренд в свои клубы, Глушенков продан в Зенит. Жемалетдинов тоже уходит.

У Локо на следующий сезон остается 3 игрока, которые могут сыграть в атаке - Пиняев, Сарвели и Раков из Академии.

И Леонченко говорит о том, что Локо ничего от ухода Глушенкова не потерял и не станет слабее? Ну удачи ему собрать линию атаки на следующий сезон сильную.
+3
0
+3
Изрыгнул
+3
0
+3
Ответ Дмитрий9779
Так у вас и Магкеев ушел и ещё несколько игроков.Зачем же врать своим болельщикам?
Ну Магкеев не такая потеря как Глушенков.
+2
0
+2
Ответ Артем К
Леонченко как я уже говорил говно и тянет команду на дно,ну а Глушенков продажная шкура
Когда он в Локомотив приходил,не был продажной шкурой?))
+3
-1
+2
Так если вы его брали для последующей перепродажи что ж вы тогда такие копеечные отступные прописали? Дальновидные вы наши
+1
0
+1
Позорище! Рано или поздно санкции отменять а игроки уровня сборной, промывают лавочки задницей пока южноамериканцы играют, будет выходить как Ерохин и другие, зато конкуренти ослабляет, зенит вечный чемпион, точнее народными деньгами народный чемпион вечный.
+2
-2
0
Не обращайте внимание на слова этого бывшего недофутболиста , болельщики Локо . В действиях руководства ничего личного , только бизнес , а соплежуйство о том , что команда не станет слабее , то это для лохов . Еще раз - это бизнес и ничего личного .
0
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Болталогия какая-то. Лучшего игрока продали, который вёл игру и тащил команду, а говорит что слабее клуб не стал.
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0
где наш золотой состав....Лоськов, Маминов,Асатиани,Сычев,Хохлов,сомневаюсь что такие игроки ещё будут в клубе..на данный момент только Баринов
+1
-1
0
Ответ Артем К
Леонченко как я уже говорил говно и тянет команду на дно,ну а Глушенков продажная шкура
На глушенкова не гони, он тут не причем
+1
-1
0
Ответ Артем К
Леонченко как я уже говорил говно и тянет команду на дно,ну а Глушенков продажная шкура
Когда из крыльев за дешёвку переходил в Локо на большие деньги и агентские был хорошим парнем, с когда ушел на ещё большие деньги и клуб в плюс вышел, то шкура. Логично
+1
-1
0
Ответ Артем К
Леонченко как я уже говорил говно и тянет команду на дно,ну а Глушенков продажная шкура
Человек за кубками ушёл. Какой смысл оставаться в болоте
+1
-1
0
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