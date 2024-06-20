Директор «Локо» Леонченко о Глушенкове в «Зените»: «Клуб заработал на переходе. После его ухода команда не станет слабее, сегодня она на абсолютно на другом уровне готовности, чем 1,5 года назад»

Владимир Леонченко высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее сине-бело-голубые официально объявили о трансфере 24-летнего полузащитника. Контракт с хавбеком заключен по схеме «4+1».

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с уходом Глушенкова.

– Принимая решения о переходе Максима в «Локомотив» в декабре 2022 года, мы понимали его потенциал – и не ошиблись. За эти полтора сезона он сделал значительный шаг вперед и стал одним из лучших футболистов России. И здесь надо отметить, что это результат прежде всего командной работы: игры самого футболиста, партнеров по команде и, конечно, работы тренерского штаба.

Отдельно хочу отметить и заслугу в этом нашего медицинского блока: клуб укомплектован специалистами высокой квалификации, в распоряжении которых находится современное медицинское и спортивное оборудование для постоянного контроля функционального состояния футболистов, реабилитации и предотвращения травм.

– Многие говорят, что «Локомотив» подписал Глушенкова на невыгодных для клуба условиях…

– Это не так. Клуб заработал на переходе футболиста. Однако важно понимать, что в момент перехода Максима в «Локомотив» команда находилась в сложной ситуации. Тогда нам было необходимо получить именно этого игрока. Вероятность того, что футболист не перейдет в «Локомотив», была очень высокой.

С другой стороны, понимая, что после удачного сезона интерес к футболисту возрастет и он может уйти, мы заранее сделали игроку предложение об улучшении финансовых условий – максимально возможное в рамках утвержденного бюджета клуба. Но Глушенков выбрал «Зенит».

– Это серьезно ослабит «Локомотив»?

– Мы понимаем всю важность Глушенкова для команды, но после его ухода «Локомотив» не станет слабее. Мы были готовы к такому развитию событий. Уверены в том, что уровень конкуренции в «Локомотиве» не упадет, у тренерского штаба будут варианты усиления игры.

Сегодня команда находится абсолютно на другом уровне готовности, чем полтора года назад. Это касается подбора игроков, их физического и психологического состояния, взаимодействия на поле. В прошедшем сезоне «Локомотив» стал самой молодой командой РПЛ и лидером по количеству выходящих на поле доморощенных футболистов, при этом боролся за самые высокие места с ведущим клубами России.

Мы продолжим идти в выбранном нами направлении по развитию талантливых российских игроков и достижению максимальных спортивных результатов, – сказал генеральный директор «Локомотива».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Глушенков футболист забил шесть голов и сделал 15 результативных передач в 29 матчах. Его полная статистика доступна здесь.

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