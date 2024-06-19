Силвиньо о 2:2 с Хорватией: «Всю жизнь буду помнить это. Я доволен, игроки Албании проявили дух и получили опыт, который дает только Евро»

Теги Силвиньо Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Арбер Ходжа Мирлинд Даку Футбол

Главный тренер сборной Албании Силвиньо дал комментарий после игры с Хорватией.

Команда Албании сыграла вничью с хорватской сборной (2:2) во 2-м туре Евро-2024. 

«Я доволен ничьей и духом, который игроки проявили на поле, это то, что нас характеризует. Эта ничья хорошо послужит нам дальше. У нас молодая команда, и это всего лишь второй раз, когда мы участвуем в чемпионате Европы.

Мы выйдем на следующую игру с сердцем и душой и получим опыт, какой может дать только Евро. Этот матч я буду помнить всю жизнь.

Ходжа хорошо сыграл и в первом матче, и сегодня – он отличный игрок. Даку был выбран из-за своих характеристик, так как он хорошо борется в штрафной зоне», – сказал главный тренер сборной Албании Силвиньо.

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2 комментария
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Да Албания в полном порядке , смотрелись довольно уверенно в целом, играя вторым номером
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Вообще Албания производит приятное впечатление, даже как-то неожиданно. Им бы еще для закрепления успеха в ничью с Испанией скатать- будут вообще героями) но для этого Испания должна обыграть Италию и, заняв первое место в группе, дать отдохнуть половине основы)
Надеюсь Албания пройдет дальше
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