Силвиньо о 2:2 с Хорватией: «Всю жизнь буду помнить это. Я доволен, игроки Албании проявили дух и получили опыт, который дает только Евро»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо дал комментарий после игры с Хорватией.

Команда Албании сыграла вничью с хорватской сборной (2:2) во 2-м туре Евро-2024.

«Я доволен ничьей и духом, который игроки проявили на поле, это то, что нас характеризует. Эта ничья хорошо послужит нам дальше. У нас молодая команда, и это всего лишь второй раз, когда мы участвуем в чемпионате .

Мы выйдем на следующую игру с сердцем и душой и получим опыт, какой может дать только Евро. Этот матч я буду помнить всю жизнь.

хорошо сыграл и в первом матче, и сегодня – он отличный игрок. Даку был выбран из-за своих характеристик, так как он хорошо борется в штрафной зоне», – сказал главный тренер сборной Албании Силвиньо.