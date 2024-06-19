Орлов о том, что Россия на Евро была бы не худшей: «Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Не надо себя обманывать»

Геннадий Орлов поделился мнением о гипотетических шансах России на Евро-2024.

– Есть ощущение, что команда была бы далеко не худшей в Германии?

– Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи.

У нас считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард – и что он будет делать?

Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать – мы же не играем там, что тут говорить?

У нас же в чемпионате все центральные защитники – иностранцы, – сказал российский комментатор .