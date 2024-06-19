Орлов о том, что Россия на Евро была бы не худшей: «Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Не надо себя обманывать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов Евро-2024 Максим Осипенко Чемпионат.com Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о гипотетических шансах России на Евро-2024.

– Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии?

– Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи.

У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард – и что он будет делать?

Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать – мы же не играем там, что тут говорить?

У нас же в чемпионате все центральные защитники – иностранцы, – сказал российский комментатор Орлов.

Материалы по теме

96 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Орлов адекватнее 99% более молодых экспертов в этом вопросе
+185
-20
+165
Ответ Мукунку хороший
А еще у нас нет полузащитников и нападающих..
Вот что-что, а полузащита у нас хорошая. Есть Головин, Миранчук, Захарян, Кузяев форму к евро набрал бы. На фоне обороны и нападения, тут прям есть из кого выбрать.
+97
-4
+93
Ответ Мукунку хороший
А еще у нас нет полузащитников и нападающих..
да и из тренеров — только Мостовой держит уровень
+65
-3
+62
Правильно. Мы там, где не участвуем, всегда готовы навести шороху задним числом
+69
-10
+59
Ответ Михо
Орлов адекватнее 99% более молодых экспертов в этом вопросе
Осипенко-Дивеев и Горшков с Ваханией по краям - лучшее что есть, это фиаско.
За последние 20 лет кроме Игнашевича с Берёзами в стране с населением 150 млн ни одного защитника стоящего не появилось, даже странно.
+55
-3
+52
Ответ Netto Brutto
Осипенко-Дивеев и Горшков с Ваханией по краям - лучшее что есть, это фиаско. За последние 20 лет кроме Игнашевича с Берёзами в стране с населением 150 млн ни одного защитника стоящего не появилось, даже странно.
Ээээ! А защитники отечества? Думай сперва!
+56
-10
+46
На этом Евро половина команд примерно одинакового с нами уровня +-. Многое зависело бы от жеребьёвки и от того, как Карпин подготовил бы команду к турниру. Черчесов смог в 18 году, может и у Карпина получилось бы.
+45
-15
+30
Ответ Мукунку хороший
А еще у нас нет полузащитников и нападающих..
Полузащита и нападение сборной России очень хорошего уровня,хватит уже заниматься бредом.Полузащита вообще всегда была нашей визитной карточкой,и мы напомню отбирались на все евро начиная с 2004 года,причем выходили на него когда участников было 16 а не как сейчас 24.Поэтому перестаньте не обоснованую пургу нести про слабость сборной России.
+34
-5
+29
Ответ Матвей Суицидин
На этом Евро половина команд примерно одинакового с нами уровня +-. Многое зависело бы от жеребьёвки и от того, как Карпин подготовил бы команду к турниру. Черчесов смог в 18 году, может и у Карпина получилось бы.
Ответ Ригоберу: Ты игру с Уэльсом смотрел? Там Бейл в одиночку насиловал сборную России. Да и в 21 году были пассажиры. Кроме гола Миранчука ничего не припомнить
+36
-9
+27
Ответ Glukinho
Комментарий скрыт
Например, где?
+20
-4
+16
Ответ Алексей Горланов
Например, где?
В наваливании кринжа
+12
0
+12
Ответ rigobersong
Наша сборная всегда была сбалансирована и не проседала, игроки были не великие, но уровень в каждой линии достаточно высокий, всегда бились за стыки, и неплохо выступали на самих турнирах, прям откровенными пассажирами не были:)) Но у нас любят на ком-то зло сорвать:))
Что за бред про не плохое выступление,смотрю футбол с 2002 года,кроме евро 2008 и ЧМ 18 в остальных случаях один не плохой матч дальше считаем расклады для выхода из группы
+13
-3
+10
А еще у нас нет полузащитников и нападающих..
+34
-25
+9
Ответ Netto Brutto
Осипенко-Дивеев и Горшков с Ваханией по краям - лучшее что есть, это фиаско. За последние 20 лет кроме Игнашевича с Берёзами в стране с населением 150 млн ни одного защитника стоящего не появилось, даже странно.
У Индии и Китая из 3 млрд населения ни одного приличного игрока не появилось
+10
-1
+9
Ответ Константин Михайлович
Что за бред про не плохое выступление,смотрю футбол с 2002 года,кроме евро 2008 и ЧМ 18 в остальных случаях один не плохой матч дальше считаем расклады для выхода из группы
Евро 12 - вынесли чехов, ничья с Польшей,по сути один неудачный матч с греками, 0-1 . В итоге 4 очка и мимо плей-офф. В нынешнем формате команда с 2-мя поражениями и 3 очками может пройти дальше.
+15
-6
+9
Ответ Мукунку хороший
А еще у нас нет полузащитников и нападающих..
Про полузащиту написали, а впереди Тюкавин, Соболев, Глушенков, что, уже не игроки?
+11
-2
+9
Дед прав...у нас слабое поколение. Могли бы зацепится за выход если бы бегали как Словения или Грузия...но мы всегда пешком ходим..даже Головин это говорил
+9
-1
+8
А у кого на евро кроме топов ровный состав? По факту мы середняками были бы, борясь с примерно равными шансами за 2/3/4 места. Защита слаба, но зато атакующая часть вполне себе рабочая - Головин, Миранчук, Захарян, Тюкавин, Глушенков, Пиняев, Чалов. Ну и в воротах голкипер ПСЖ, не у многих есть ГК из топ-клуба :)
+10
-3
+7
Ответ tony
Вот что-что, а полузащита у нас хорошая. Есть Головин, Миранчук, Захарян, Кузяев форму к евро набрал бы. На фоне обороны и нападения, тут прям есть из кого выбрать.
А где тут опорная зона? У нас в этой зоне дыра уже много лет. Пожалуй, после Денисова ни одного достойного опорника.
+6
0
+6
Ответ Бременер
Про полузащиту написали, а впереди Тюкавин, Соболев, Глушенков, что, уже не игроки?
Для ЧЕ слабовато, мягко говоря. Даже в еврокубках это нападение на уровне или чуть выше Лиги конференций.
+6
-1
+5
Вот тут Орлов прав. Даже на пользу нашим чинушам отстранение, можно спокойно говорить, что у нас супер поколение, выиграли бы всех и вся, но чёртовы вражины испугались и отстранили. А по факту даже мимо такого Евро могли бы пролететь, не то что бы удачно выступить на нём. Тоже самое и в хоккее.
+8
-3
+5
наверное первый раз полностью согласен с Геннадий Сергеичем
+4
-1
+3
Ответ Pasta
Орлов глупость несет. Худшей командой из 24 участвующих на турнире мы бы не были точно. Россия никогда не была худшей командой на Евро из 16-ти команд(где уровень и статус турнира выше), вот прямо чтобы безоговорочно сказать, что Россия занимает топ-1 место снизу. На Евро из 24 команд(когда добавилось +8 слабых сборных на стадии группового этапа) такое априори невозможно. Были бы середняком, который мог бы в "рабочих" группах бороться за 2-3 место, а мог бы в этих же группах обделаться и занять 4-ое место. В группе смерти не вытянули бы(например вместо Албании в группе B). P.s. Да, защитников у нас нет.
Ну по сравнению с тобой он знает о чём говорит. А ты чисто так пустозвон.
+3
0
+3
ГСО прав
+5
-3
+2
Ответ Матвей Суицидин
На этом Евро половина команд примерно одинакового с нами уровня +-. Многое зависело бы от жеребьёвки и от того, как Карпин подготовил бы команду к турниру. Черчесов смог в 18 году, может и у Карпина получилось бы.
Т.е. в 2016 и 2020 годах команды почти все были сильные, а сейчас половина команда нашего уровня? 😁.
Надо же как совпало, когда нас нет, именно тогда половина команд нашего уровня). Вот не везет так не везет 🤣
+2
0
+2
Ответ stason79
Все защитник на передо
на передозе?
+2
0
+2
Непонятно, что тут обсуждать. Защита очень слабая, худшая за 20 лет. Были бы худшими на Евро? Ну, боролись бы за 3 место, одну победу можно найти всегда, даже с составом ниже среднего. Но от топ-сборной в плей-офф сразу вылет.
+4
-2
+2
Дядя Гена база.
+2
0
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Евро 12 - вынесли чехов, ничья с Польшей,по сути один неудачный матч с греками, 0-1 . В итоге 4 очка и мимо плей-офф. В нынешнем формате команда с 2-мя поражениями и 3 очками может пройти дальше.
Как нынешний регламент искупляет обсер 2012го?! Самая слабая группа досталась и все равно умудрились... А уж дорогу от стадиона до отеля никогда не забуду - все мусорки были забиты триколорными шарфами
+4
-2
+2
Ответ rigobersong
Наша сборная всегда была сбалансирована и не проседала, игроки были не великие, но уровень в каждой линии достаточно высокий, всегда бились за стыки, и неплохо выступали на самих турнирах, прям откровенными пассажирами не были:)) Но у нас любят на ком-то зло сорвать:))
Кроме домашки-18 и гуса-08, о чем ты вообще ??
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий