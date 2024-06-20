Капелло о Ямале: «Как его остановить? Не знаю, как Спаллетти это сделает. Димарко будет сложно в противостоянии с Ламином»

Фабио Капелло высказался о противостоянии Федерико Димарко с Ламином Ямалем.

Испанская сборная сыграет с итальянцами во втором туре . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«У Испании есть личности, способные создавать постоянную опасность при игре один на один, такие как . Если мы добавим ко всему этому скорость, с которой команда де ла может находить глубину, тогда мы лучше поймем, что нас ждет сегодня вечером.

Говоря о личных единоборствах, нельзя не упомянуть противостояние Ямаля с на нашем левом фланге. Как остановить 16-летнего игрока «Барселоны»? Честно говоря, не знаю, как это сделает...

Ямаля сложно контролировать [защитникам], а для Димарко, игрока, который любит подключаться к атакам, миссия станет еще сложнее», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии.

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