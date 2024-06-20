Капелло о Ямале: «Как его остановить? Не знаю, как Спаллетти это сделает. Димарко будет сложно в противостоянии с Ламином»

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Фабио Капелло высказался о противостоянии Федерико Димарко с Ламином Ямалем.

Испанская сборная сыграет с итальянцами во втором туре Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

«У Испании есть личности, способные создавать постоянную опасность при игре один на один, такие как Ямаль. Если мы добавим ко всему этому скорость, с которой команда де ла Фуэнте может находить глубину, тогда мы лучше поймем, что нас ждет сегодня вечером.

Говоря о личных единоборствах, нельзя не упомянуть противостояние Ямаля с Димарко на нашем левом фланге. Как остановить 16-летнего игрока «Барселоны»? Честно говоря, не знаю, как Спаллетти это сделает...

Ямаля сложно контролировать [защитникам], а для Димарко, игрока, который любит подключаться к атакам, миссия станет еще сложнее», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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22 комментария
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Ответ алекс голудин
Зачем его все нахваливают? Да уровень приличный, с учетом возраста сумасшедший, но ведь он сырой, чтобы давать такие комментарии о его игре. По поводу культуры паса ещё расти и расти. Обыграть одного ладно ещё, но чтобы с подстраховкой, вряд ли на постоянной основе
дело не в возрасте, Ямаль просто один из лучших на своей позиции. дриблинг у парня просто шикарный, если ты хотя бы 5-6 игр его смотрел то понял бы о чем я говорю, и сво коммент бы не писал. к примеру в ЛЧ он сделал в среднем 2.3 дриблинга(62% успешных,что является лучшим показателем в этой ЛЧ). против хорватов тоже сыграл хорошо, сделал 3 дриблинга(75% успешных), 3 ключевых передач и 2 созданных голевых моментов ну и 2 отбора. евро он начал шикарно, не только для своего возраста но и вообще, у него очень крутые показатели независимо от возраста. насчет паса, он не плеймейкер пока что, в пасах он слабее чем плеймейкеры но если сравнить культуры паса с другими вингерами то у Ямаля в этом компоненте будет один из лучших показателей. для своего возраста - космос, но если взять всех независимости от возраста - один из лучших правых вингеров в мире. и с этим глупо спорить!
+17
-3
+14
Зачем его все нахваливают? Да уровень приличный, с учетом возраста сумасшедший, но ведь он сырой, чтобы давать такие комментарии о его игре. По поводу культуры паса ещё расти и расти. Обыграть одного ладно ещё, но чтобы с подстраховкой, вряд ли на постоянной основе
+15
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+6
Если Италии заберёт мяч, то против Ямаля чаще будет отказываться более мощный Калафьори
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Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
ну ты скажешь тоже.. Кьеза в разы сильнее
Кьеза? Ну вот Кьеза точно нет.
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Ответ deadjoker
Когда Месси набирал по 60 очков за сезон, вот его сложно было остановить. А тут чувак и 20 по г+п не выбил, а уже не знают как остановить
Так Месси набирал 60 по г+п не в 16. А этот в 16 имеет одни из лучших показателей дриблинга в лиге.
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Ямал крут, шикарный дриблинг. Жаль нету Месси, он бы накидал ему хороших советов и помог раскрыть другие скилы помимо дриблинга
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Ответ John Gotti
Кьеза сильней, это факт. Он чемпион Европы, на минуточку. Ямаля глушили и не раз, чересчур много пуха на него накидывают
Сегодня увидим, кто на кого там пух накидывает. Кьезу сожрут, он уже не тот.
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Ответ Иван Кузнецов
Так Месси набирал 60 по г+п не в 16. А этот в 16 имеет одни из лучших показателей дриблинга в лиге.
Месси поэтому и не ломался на протяжении карьеры. А когда парень, дриблер в 16 лет начинает столько играть к 18 наберет такую медкарту, что чисто физически финтить так уже не сможет. Поэтому аргумент так себе :)
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Ответ deadjoker
Месси поэтому и не ломался на протяжении карьеры. А когда парень, дриблер в 16 лет начинает столько играть к 18 наберет такую медкарту, что чисто физически финтить так уже не сможет. Поэтому аргумент так себе :)
А причём тут то сколько он сможет играть? Вопрос в том как он играет сейчас, ты ведь об этом изначально писал
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Спалетти не тедеско ,что нибудь устроит
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А о Чукотке что он сказал?
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Ванга, иди лечись
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переоценка идёт у мальчика, особенно ничего не делал и это его сбивают от выбранной дороге, целы.
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Димарко справился на отлично, чего не скажешь о ДиЛоренцо, который любимчик Спала
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Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
ну ты скажешь тоже.. Кьеза в разы сильнее
Ямал, как по мне, сильнее. вот Салах в разы сильнее
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