Капелло о Ямале: «Как его остановить? Не знаю, как Спаллетти это сделает. Димарко будет сложно в противостоянии с Ламином»
Фабио Капелло высказался о противостоянии Федерико Димарко с Ламином Ямалем.
Испанская сборная сыграет с итальянцами во втором туре Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«У Испании есть личности, способные создавать постоянную опасность при игре один на один, такие как Ямаль. Если мы добавим ко всему этому скорость, с которой команда де ла Фуэнте может находить глубину, тогда мы лучше поймем, что нас ждет сегодня вечером.
Говоря о личных единоборствах, нельзя не упомянуть противостояние Ямаля с Димарко на нашем левом фланге. Как остановить 16-летнего игрока «Барселоны»? Честно говоря, не знаю, как Спаллетти это сделает...
Ямаля сложно контролировать [защитникам], а для Димарко, игрока, который любит подключаться к атакам, миссия станет еще сложнее», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?