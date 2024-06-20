Капелло об игре Италии с Испанией на Евро: «Великая классика в новой трактовке. С де ла Фуэнте испанцы начали играть вертикально, а не делать ставку на тики-таку»

Фабио Капелло высказался о тактике команд перед игрой Италии с Испанией на Евро.

Испанская сборная сыграет с итальянцами во втором туре Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Великая классика, да, но с новой трактовкой. Потому что есть большая вероятность, что очередная глава бесконечного противостояния между Италией и Испанией, которое состоится этим вечером в Гельзенкирхене, будет мало походить на предыдущие встречи.

Особенность этой игры будет в вертикальности: мы умеем это делать, мы всегда играли вертикально. Испания, с другой стороны, также начала использовать этот подход с приходом Луиса де ла Фуэнте на тренерский пост.

И это главная новость для , которая годами привыкала к тики-таке, но на этом чемпионате Европы делает ставку на другие средства, как публично признали Мората и его партнеры по команде. Это будет другая игра, но все равно сложная.

Если Спаллетти продолжит делать ставку на ту же группу игроков, которая победила Албанию в первом матче, это станет огромным знаком доверия к этим людям. И убежденности, прежде всего, что верит в этих игроков и уверен, что они могут еще сильно улучшить игру.

Испания быстро передвигает мяч и ищет вертикальность, это делает их непредсказуемыми в атакующей фазе. Слабое место – в защите, где не все всегда на мяче. В целом, новое отношение испанцев потенциально может открыть больше пространства для Италии, при условии, что они быстро восстанавливают свои позиции.

Ничья между Албанией и Хорватией нам поможет, победа над Испанией усилит нашу уверенность, наша самооценка вырастет в геометрической прогрессии. А история учит нас, что когда Италия убеждает себя в собственных возможностях...» – заявил бывший главный тренер сборных России и Англии.