Скалони о Месси и Ди Марии в сборной Аргентины: «Меня не беспокоит их будущее, нет смысла думать, когда они уйдут. Давайте наслаждаться ими сейчас, защитить титул – хороший вызов»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Интер Майами Футбол

Лионель Скалони высказался о будущем Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии в сборной.

Оба аргентинца вошли в состав национальной команды на Кубок Америки, стартующий сегодня в США. Аргентина является действующим обладателем титула.

Сборная Скалони сыграет с Канадой в 03:00 по московскому времени. 36-летний Месси может побить рекорд по количеству матчей на Кубке: на его счету 34 игры с момента его дебюта на соревновании в 2007 году. Ди Мария провел 23 кубковых матча, 36-летний игрок объявил, что уйдет из сборной по окончании текущего турнира.

«Нам удалось наладить процесс в сборной. Баланс, помимо титулов, заключается в том, чтобы получать удовольствие.

Приятно видеть, как они тренируются и играют, как они себя проявляют. Меня не беспокоит будущее Месси и Ди Марии. Нет особого смысла думать о том, когда они уйдут. Давайте наслаждаться ими сейчас, посмотрим, что будет позже.

Месси в порядке, он счастлив. У меня появились новые идеи и силы. Защитить титул – хороший вызов», – заявил главный тренер сборной Аргентины.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ди Мария > рюнальду
+7
-2
+5
Турнир будет сложным.. Защищать титул всегда сложнее.. Мотивация не та.. Но как же роналдуфилы хотят, чтобы Лео быстрее закончил.. У них страх перед его фамилией такой же, как и у Авейру.. Месси, Месси!.. Это ужас для них, который будет ещё долго с ними.. Это даже по роже Авейру заметно.. Очень заметно.. Хе.. ☝️
+4
0
+4
Архитекторами победы на предстоящей Копе будут эти двое.А молодняк это зацементирует.Наверняка.
Ведь Аргентина это все ещё грозная сила для любого соперника.
+2
0
+2
Ответ Вальдано
Турнир будет сложным.. Защищать титул всегда сложнее.. Мотивация не та.. Но как же роналдуфилы хотят, чтобы Лео быстрее закончил.. У них страх перед его фамилией такой же, как и у Авейру.. Месси, Месси!.. Это ужас для них, который будет ещё долго с ними.. Это даже по роже Авейру заметно.. Очень заметно.. Хе.. ☝️
Месси называли вечерним/ночным ужасом Мадрида. Он же сливкам больше всех в истории наколотил.
+1
0
+1
/Сборная Скалони сыграет с Канадой в 03:00 по московскому времени /
Не доживу).
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий