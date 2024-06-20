Джим Рэтклифф: «МЮ» может стать лучше во всем. Мы хотим быть как сегодняшний «Реал», но для этого нужно время»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф заявил о желании вывести «МЮ» на уровень «Реала».

«У «Манчестер Юнайтед» есть возможности стать лучше во всех аспектах, и мы будем улучшаться во всем. Мы хотим быть там, где сегодня находится мадридский  «Реал», но на это потребуется время.

Мы несколько ограничены [в средствах], но я думаю, что мы справимся со своей работой. Потребуется два или три летних месяца, чтобы несколько улучшить ситуацию», – сказал совладелец «МЮ».

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38 комментариев
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Никто не хочет быть как Барса(
+24
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+23
Ответ B@SS
Боже, когда много громких заявлений, а дел пшик ) Как хорошо, что он не купил Челси )
Ну да, ведь гений Боули куда лучше))
+17
-7
+10
Ответ Альфредо сказал
Никто не хочет быть как Барса(
За рычаги дёргать))
+6
0
+6
Ответ B@SS
Боже, когда много громких заявлений, а дел пшик ) Как хорошо, что он не купил Челси )
Он в МЮ пришёл пару месяцев назад от силы. Конечно не Боулинг который Миллиарды сразу начал вкидывать на трансферы сырых игроков
+6
-2
+4
Ответ meringue
Боюсь что чтобы выйти на уровень Реала понадобиться очень много времени, потому как не вижу в МЮ хоть одного узла, который работал бы как надо, начиная от тренера и заканчивая туалетом и уборщицей. Про то что в команде играют обленившиеся и немотивированные игроки вообще стоит промолчать.
Чтобы выйти на уровень Реала, нужен дух победителей, как был при Ферги, а не дух неудачников, пришедших в клуб только за одним: деньги. Тот же Челси в 2021 взял Лч не потому, что у них была идеальная система, а по другой причине: у них был сильный дух, и они верили в себя.
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Верим !))
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Цитата: «Мы хотим быть там, где сегодня находится мадридский «Реал», но на это потребуется время.» Зацените заголовок: «Мы хотим быть как сегодняшний «Реал», но для этого нужно время»... подозреваю, что это не одно и то же:)
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Ответ B@SS
Боже, когда много громких заявлений, а дел пшик ) Как хорошо, что он не купил Челси )
Согласен полностью - Челси очень повезло с новым владельцем, он настоящий профессионал и в футболе разбирается. А какие у него идеи новаторские, особенно про схему 4-4-3 - ну сокровище просто, а не владелец. Как бы никто не увел его у Челси))
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Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
Второе место в группе лиги европы разве что.
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Ответ Vertex Fanky
Чтобы выйти на уровень Реала, нужен дух победителей, как был при Ферги, а не дух неудачников, пришедших в клуб только за одним: деньги. Тот же Челси в 2021 взял Лч не потому, что у них была идеальная система, а по другой причине: у них был сильный дух, и они верили в себя.
неудачи им вовсе не по чём. главное что бабло платят.
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Ответ meringue
неудачи им вовсе не по чём. главное что бабло платят.
Я об этом и говорю. У них дух неудачников. Им не хочется ничего не делать. Пусть только платят деньги, а мы будем пешеходить.
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Для начала уберите тен Хага!
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Ответ Тумбочка Тевеса
Согласен полностью - Челси очень повезло с новым владельцем, он настоящий профессионал и в футболе разбирается. А какие у него идеи новаторские, особенно про схему 4-4-3 - ну сокровище просто, а не владелец. Как бы никто не увел его у Челси))
Это тот что думал что в команде в старте играет 12 игроков?).
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Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
Какой кубок лиги ты увидел?))) кубок лиги у ливера.
МЮ выиграл кубок Англии в этом сезоне. Старейший легендарный футбольный турнир.
🤡💩
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Ответ Никита Никитин
МЮ ограничен не в средствах, а в их использовании. По данным Transfermarkt, в сезоне 2021/22 «МЮ» потратил на трансферы 142 млн евро, в сезоне 2022/23 – 243,28 млн евро, а прошедшим летом – 202,3 млн евро. Реал потратил на трансферы 250 млн евро за последние 10 лет.
Ну уж не обманывайте. Мадрид потратил гораздо больше, но в целом практически каждый трансфер был топовым, кроме дорогих Азара и Йовича. Просто еще Мадрид умеет прекрасно продавать.
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Ответ meringue
так и тренер занимается тем же что и игроки. все боятся за свое место.
Насчёт тренера тут спорно, Тен Хаг неплохой специалист. В первом сезоне в МЮ занял 3 место, выиграл кубок лиги. Во втором сезоне да, полный провал, но повлияли травмы, думаю. Третий сезон покажет, как Тен Хаг будет работать в МЮ. Менять тренера смысла нет, уж лучше пусть будет ЭТХ, может, как Артета в конце-концов построит хорошую команду.
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Ответ Никита Никитин
https://www.sports.ru/amp/post/3178425/ Статья спортса, где подробно расписано сколько потратил Реал и МЮ. 250 млн, Карл. Хотя если оценивать трансфер Хоселу как претендента на золотой мяч, то все 250,5 млн))
Сильный аргумент, по картинке. Вот только Тчуамени обошелся Мадриду в 80+ бонусы, Беллингем более 100, Азар более 100, Йович 56, Камавинга ровно 30. И это я не беру в расчет бразильцев (Милитао -50, Винисиус и Родриго столько же, точную сумму не помню). Эндрик тоже весьма дорогой игрок. Больше доверяйте картинкам, да еще и в таком «надежном» блоге, как Гаспачо.
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Ответ Vertex Fanky
Я об этом и говорю. У них дух неудачников. Им не хочется ничего не делать. Пусть только платят деньги, а мы будем пешеходить.
так и тренер занимается тем же что и игроки. все боятся за свое место.
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Ответ corazon blanco
Сильный аргумент, по картинке. Вот только Тчуамени обошелся Мадриду в 80+ бонусы, Беллингем более 100, Азар более 100, Йович 56, Камавинга ровно 30. И это я не беру в расчет бразильцев (Милитао -50, Винисиус и Родриго столько же, точную сумму не помню). Эндрик тоже весьма дорогой игрок. Больше доверяйте картинкам, да еще и в таком «надежном» блоге, как Гаспачо.
Может речь идет не о сумме в 250 млн на трансферы, а о разнице между проданными и купленными игроками? Автор указывает, что при «расчете учитывают все расходы на трансферы за минусом доходов от продаж игроков». Трансферы взяты с трансфермаркета, более чем надежного источника
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Ответ Никита Никитин
Может речь идет не о сумме в 250 млн на трансферы, а о разнице между проданными и купленными игроками? Автор указывает, что при «расчете учитывают все расходы на трансферы за минусом доходов от продаж игроков». Трансферы взяты с трансфермаркета, более чем надежного источника
Так может этого надо уточнять в своем комментарии? Тем более в моем первом комментарии указано, что Мадрид еще прекрасно продает. А получается так, что Вы это не указали и пытаетесь выставить меня дураком, не пройдет такое) Да и кстати такой разницы на период 2023 года быть не может у Мадрида. Мадрид свалился в минус только после трансфера Беллингема, а до этого у клуба была положительная разница за последние 10 лет.
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Ответ corazon blanco
Так может этого надо уточнять в своем комментарии? Тем более в моем первом комментарии указано, что Мадрид еще прекрасно продает. А получается так, что Вы это не указали и пытаетесь выставить меня дураком, не пройдет такое) Да и кстати такой разницы на период 2023 года быть не может у Мадрида. Мадрид свалился в минус только после трансфера Беллингема, а до этого у клуба была положительная разница за последние 10 лет.
Сорян, видимо не выспался))
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Ответ Greg Jackson
За рычаги дёргать))
Фк коробка передач.😅😅😅
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ага) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/breakevens/3076511.html
😁😁😁
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Ответ B@SS
Боже, когда много громких заявлений, а дел пшик ) Как хорошо, что он не купил Челси )
Сейчас бы жаловаться на Рэдклиффа, имея в клубе бестолочь в футболе Тода Боули.
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Может. Но не станет
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С июля вроде как начнут работать официально новое руководство , так что будем посмотреть
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Нужно время нужно время , эти слова мы слышим вот уже 10 лет , и теперь он сново просит ждать 2-3 года , а если и потом ничего не получится , скажут еще нужно время еще 3-4 года
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Комментарий удален пользователем
Боюсь что чтобы выйти на уровень Реала понадобиться очень много времени, потому как не вижу в МЮ хоть одного узла, который работал бы как надо, начиная от тренера и заканчивая туалетом и уборщицей. Про то что в команде играют обленившиеся и немотивированные игроки вообще стоит промолчать.
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Да да видим каким вы собираетесь быть лучшим клубом. У Тен Хаага спросили? Он в курсе?
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