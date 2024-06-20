Джим Рэтклифф: «МЮ» может стать лучше во всем. Мы хотим быть как сегодняшний «Реал», но для этого нужно время»
Джим Рэтклифф заявил о желании вывести «МЮ» на уровень «Реала».
«У «Манчестер Юнайтед» есть возможности стать лучше во всех аспектах, и мы будем улучшаться во всем. Мы хотим быть там, где сегодня находится мадридский «Реал», но на это потребуется время.
Мы несколько ограничены [в средствах], но я думаю, что мы справимся со своей работой. Потребуется два или три летних месяца, чтобы несколько улучшить ситуацию», – сказал совладелец «МЮ».
МЮ выиграл кубок Англии в этом сезоне. Старейший легендарный футбольный турнир.
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