«МЮ» не подпишет Тодибо из-за правил УЕФА. Рэтклифф владеет «Ниццей» – оба клуба будут выступать в ЛЕ в следующем сезоне

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА УЕФА возможные трансферы бизнес Жан-Клер Тодибо Фабрицио Романо Джим Рэтклифф Футбол

Жан-Клер Тодибо не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, клуб вел переговоры по защитнику «Ниццы» в течение нескольких месяцев, однако на данный момент трансфер Тодибо в «МЮ» невозможен из-за правил УЕФА.

Напомним, Джим Рэтклифф, выкупивший 25% акций «МЮ», также является владельцем «Ниццы». Оба клуба квалифицировались в Лигу Европы на предстоящий сезон.

«Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на общих владельцев. УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше

41 комментарий
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Что там ещё за правила УЕФА? Сити владеет десятком клубов и игроками как мячиком в теннисе перекидывается и ничего, а тут какие-то проблемы?
+66
-8
+58
Ответ Дмитрий Штепа
Что там ещё за правила УЕФА? Сити владеет десятком клубов и игроками как мячиком в теннисе перекидывается и ничего, а тут какие-то проблемы?
Сити сам должен быть в бане, так что ничего удивительного.
+21
-7
+14
Хорошо, что Рэтклифф не владеет каким-нибудь клубом из Голландии, вот где надо искать таланты.
+13
-3
+10
Ответ Тумбочка Тевеса
Да что там десятком - Сити владеет сразу всеми клубами и просто меняет местами игроков. Гугл в помощь - там конкретно написано и про правила УЕФА и про клубы из структуры Сити Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп
>Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп

Савио из клуба Труа, у которого владелец Сити групп, переходит в Сити, у которого владелец Сити групп через аренду в Жироне, у которого владелец Сити групп.

Редклиффу уже предлагают выкупить Тодибо в Лозанну, чтобы сдать в аренду в МЮ, только боюсь за это МЮ накажут, в отличие от Сити или РБ.
+13
-4
+9
Ответ Тумбочка Тевеса
Да что там десятком - Сити владеет сразу всеми клубами и просто меняет местами игроков. Гугл в помощь - там конкретно написано и про правила УЕФА и про клубы из структуры Сити Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп
Педро Порро , и ещё какие-то Арзани и Харрисон
Несколько сезонов назад перешли
+9
-2
+7
Ответ Дмитрий Штепа
Что там ещё за правила УЕФА? Сити владеет десятком клубов и игроками как мячиком в теннисе перекидывается и ничего, а тут какие-то проблемы?
Да что там десятком - Сити владеет сразу всеми клубами и просто меняет местами игроков.
Гугл в помощь - там конкретно написано и про правила УЕФА и про клубы из структуры Сити
Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп
+27
-21
+6
Если правила мешают джентльменам - джентльмены меняют правила.
+6
-1
+5
Ответ Anttii
>Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп Савио из клуба Труа, у которого владелец Сити групп, переходит в Сити, у которого владелец Сити групп через аренду в Жироне, у которого владелец Сити групп. Редклиффу уже предлагают выкупить Тодибо в Лозанну, чтобы сдать в аренду в МЮ, только боюсь за это МЮ накажут, в отличие от Сити или РБ.
Видимо это потому что савио не принадлежит Жироне, а Труа не играет в еврокубках. Хотя вообще не знал, что есть запреты на переходы. Из Зальцбурга в РБ ведь точно были переходы, хотя не знаю играл ли Зальцбург в те сезоны в лч.
+4
0
+4
Ответ Алексей Гусев
При чем тут Гвардиола? Он Владелец Сити?? Да хоть сити групп предложили бы акции Жироны самому Пепу, я не слышал почему то, что он владеет другим клубом. Регламент изучи, прежде чем глупости про Инеос писать...
Регламент это замечательно, и мы прекрасно видим способы его обхода. Ещё раз, все всё понимают, в дальнейшем уродстве с попытками отмазок на уровне пятиклассников участие принимать смысла не вижу.
+2
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+2
Ответ zzzeeerrrooo
У каждого клуба холдинга Сити разные владельцы , поэтому и могут спокойно переходить
Редклифф, Глейзеры и Инеос это тоже не один человек.
И да, Редклифф сделал отдельную прокладку под Инеос, который владеет Ниццей и отдельную под МЮ от своего имени, но, как видим, когда надо это не помогает.
+2
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+2
Ответ Robert Oficerov
не совсем понимаю как то что он имеет владение в обоиз клубах, мешает провести трансфер игрока
почитай регламент и поймешь) Он должен либо продать один из клубов, либо трансферная деятельность запрещена между клубами его, заподобное голландский Витесс вообще до одного ЕК недопускали с Челси, лишь подозревая что либо сам абрам владеет обоими клубами, либо другой русский олигарх бывший муж дочери Абрама. Что лучше без трансферного взаимодействия но в 1 ЕК, либо один клуб понижать в ЛК, а если второй упадет в ЛК и вовсе Ниццу кикать потом?
+1
0
+1
Ответ Алексей Гусев
почитай регламент и поймешь) Он должен либо продать один из клубов, либо трансферная деятельность запрещена между клубами его, заподобное голландский Витесс вообще до одного ЕК недопускали с Челси, лишь подозревая что либо сам абрам владеет обоими клубами, либо другой русский олигарх бывший муж дочери Абрама. Что лучше без трансферного взаимодействия но в 1 ЕК, либо один клуб понижать в ЛК, а если второй упадет в ЛК и вовсе Ниццу кикать потом?
спасибо за развёрнутый ответ!)
+1
0
+1
Ответ Тумбочка Тевеса
Вот когда будут играть и продавать друг другу игроков, тогда и приходи
>>
>Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп
>>
Читать что сам написал сложно, понимаю.
+2
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+1
Ответ Тумбочка Тевеса
Сити, Труа, Жирона играли в одном турнире? Вопрос на этом закрывается
Во-первых, перечитай ещё раз цитату.
Во-вторых, главное чтобы не игра[ли!], вот когда поиграют будет совершенно другая ситуация, со-вер-шен-но.
+1
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Ответ Алексей Гусев
и правильно накажут, владельцы клубов РЬ и Сити групп разные физ.лица, сначалатему изучи, а потом беснуйся знаниями.
Гвардиола и Брат Гвардиолы конечно разные физ.лица, и я уверен что сделки о покупке и передаче прав были совершенно точно по рыночным ценам, но все всё понимают, тыкать тут никого никуда не нужно.

Но и Редклифф всего-лишь миноритарий в МЮ, а Ниццей вообще Инеос владеет, но почему-то в отношении с МЮ правила начинают работать, а не как обычно.
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Ответ Салесар
Видимо это потому что савио не принадлежит Жироне, а Труа не играет в еврокубках. Хотя вообще не знал, что есть запреты на переходы. Из Зальцбурга в РБ ведь точно были переходы, хотя не знаю играл ли Зальцбург в те сезоны в лч.
Правильно, так как Зальцбург принадлежал Дитриху Матешецу, а Лейпциг Олафу Мицлафу.
0
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Ответ Anttii
>Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп Савио из клуба Труа, у которого владелец Сити групп, переходит в Сити, у которого владелец Сити групп через аренду в Жироне, у которого владелец Сити групп. Редклиффу уже предлагают выкупить Тодибо в Лозанну, чтобы сдать в аренду в МЮ, только боюсь за это МЮ накажут, в отличие от Сити или РБ.
Сити, Труа, Жирона играли в одном турнире?
Вопрос на этом закрывается
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Штепа
Что там ещё за правила УЕФА? Сити владеет десятком клубов и игроками как мячиком в теннисе перекидывается и ничего, а тут какие-то проблемы?
1 физ лицо не имеет права владень 2мя клубами в ЕК, так что не факт что Ницца вообще попадет, а игроками владеть компании не могут, как и клубами.
0
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0
Ответ Anttii
Гвардиола и Брат Гвардиолы конечно разные физ.лица, и я уверен что сделки о покупке и передаче прав были совершенно точно по рыночным ценам, но все всё понимают, тыкать тут никого никуда не нужно. Но и Редклифф всего-лишь миноритарий в МЮ, а Ниццей вообще Инеос владеет, но почему-то в отношении с МЮ правила начинают работать, а не как обычно.
При чем тут Гвардиола? Он Владелец Сити?? Да хоть сити групп предложили бы акции Жироны самому Пепу, я не слышал почему то, что он владеет другим клубом. Регламент изучи, прежде чем глупости про Инеос писать...
+1
-1
0
Ответ Anttii
Во-первых, перечитай ещё раз цитату. Во-вторых, главное чтобы не игра[ли!], вот когда поиграют будет совершенно другая ситуация, со-вер-шен-но.
Вот когда будут играть и продавать друг другу игроков, тогда и приходи
+1
-1
0
Ответ Anttii
Регламент это замечательно, и мы прекрасно видим способы его обхода. Ещё раз, все всё понимают, в дальнейшем уродстве с попытками отмазок на уровне пятиклассников участие принимать смысла не вижу.
так прописаны законы на западе, что все при создании закона, ищут лазейки первым делом, а коррупция в России, в которой четкие законы, но с небольшим но, нет четкости в наказаниях за проступки...
+1
-1
0
Ответ Anttii
>> >Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп >> Читать что сам написал сложно, понимаю.
У каждого клуба холдинга Сити разные владельцы , поэтому и могут спокойно переходить
0
0
0
Ответ Anttii
Редклифф, Глейзеры и Инеос это тоже не один человек. И да, Редклифф сделал отдельную прокладку под Инеос, который владеет Ниццей и отдельную под МЮ от своего имени, но, как видим, когда надо это не помогает.
Юристы Маню очень плохо работают
0
0
0
Ответ Салесар
Видимо это потому что савио не принадлежит Жироне, а Труа не играет в еврокубках. Хотя вообще не знал, что есть запреты на переходы. Из Зальцбурга в РБ ведь точно были переходы, хотя не знаю играл ли Зальцбург в те сезоны в лч.
Шешко один из недавних примеров. В прошлом сезоне перешёл и оба клуба играли в ЛЧ.
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Ответ Дмитрий Штепа
Что там ещё за правила УЕФА? Сити владеет десятком клубов и игроками как мячиком в теннисе перекидывается и ничего, а тут какие-то проблемы?
На клубы,которыми владеют Оаэ,Эмираты и Катар правила не действует,они ведь не в уефа...
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Ответ Anttii
>Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп Савио из клуба Труа, у которого владелец Сити групп, переходит в Сити, у которого владелец Сити групп через аренду в Жироне, у которого владелец Сити групп. Редклиффу уже предлагают выкупить Тодибо в Лозанну, чтобы сдать в аренду в МЮ, только боюсь за это МЮ накажут, в отличие от Сити или РБ.
и правильно накажут, владельцы клубов РЬ и Сити групп разные физ.лица, сначалатему изучи, а потом беснуйся знаниями.
+3
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Ответ Салесар
Видимо это потому что савио не принадлежит Жироне, а Труа не играет в еврокубках. Хотя вообще не знал, что есть запреты на переходы. Из Зальцбурга в РБ ведь точно были переходы, хотя не знаю играл ли Зальцбург в те сезоны в лч.
Всё-таки перешёл.
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Ответ Роман Малиновский
Педро Порро , и ещё какие-то Арзани и Харрисон Несколько сезонов назад перешли
а Порро переходил, когда Жирону уже купили? и Арзани и Харрисон что за ноунеймы?
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Ответ Дмитрий Штепа
Что там ещё за правила УЕФА? Сити владеет десятком клубов и игроками как мячиком в теннисе перекидывается и ничего, а тут какие-то проблемы?
По-любому это касается клубов системы УЕФА.
И не имеет отношения к клубам других федераций .
Где у Сити 10-ок клубов УЕФА ?
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Ответ Robert Oficerov
спасибо за развёрнутый ответ!)
рад помочь)...если это помогло)
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