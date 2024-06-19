«МЮ» не подпишет Тодибо из-за правил УЕФА. Рэтклифф владеет «Ниццей» – оба клуба будут выступать в ЛЕ в следующем сезоне

Жан-Клер Тодибо не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, клуб вел переговоры по защитнику «Ниццы» в течение нескольких месяцев, однако на данный момент трансфер в «МЮ» невозможен из-за правил УЕФА.

Напомним, , выкупивший 25% акций «МЮ», также является владельцем «Ниццы». Оба клуба квалифицировались в на предстоящий сезон.

«Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на общих владельцев. УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше