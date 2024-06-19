«МЮ» не подпишет Тодибо из-за правил УЕФА. Рэтклифф владеет «Ниццей» – оба клуба будут выступать в ЛЕ в следующем сезоне
Жан-Клер Тодибо не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, клуб вел переговоры по защитнику «Ниццы» в течение нескольких месяцев, однако на данный момент трансфер Тодибо в «МЮ» невозможен из-за правил УЕФА.
Напомним, Джим Рэтклифф, выкупивший 25% акций «МЮ», также является владельцем «Ниццы». Оба клуба квалифицировались в Лигу Европы на предстоящий сезон.
«Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на общих владельцев. УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше
Савио из клуба Труа, у которого владелец Сити групп, переходит в Сити, у которого владелец Сити групп через аренду в Жироне, у которого владелец Сити групп.
Редклиффу уже предлагают выкупить Тодибо в Лозанну, чтобы сдать в аренду в МЮ, только боюсь за это МЮ накажут, в отличие от Сити или РБ.
Несколько сезонов назад перешли
Гугл в помощь - там конкретно написано и про правила УЕФА и про клубы из структуры Сити
Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп
И да, Редклифф сделал отдельную прокладку под Инеос, который владеет Ниццей и отдельную под МЮ от своего имени, но, как видим, когда надо это не помогает.
>Спойлерну тебя даже - в Сити не перешел ни один игрок из клуба принадлежащему Сити Футбол Групп
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Читать что сам написал сложно, понимаю.
Во-вторых, главное чтобы не игра[ли!], вот когда поиграют будет совершенно другая ситуация, со-вер-шен-но.
Но и Редклифф всего-лишь миноритарий в МЮ, а Ниццей вообще Инеос владеет, но почему-то в отношении с МЮ правила начинают работать, а не как обычно.
Вопрос на этом закрывается
И не имеет отношения к клубам других федераций .
Где у Сити 10-ок клубов УЕФА ?