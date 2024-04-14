Агент Миранчука заявил, что игрок на 99% уйдет из «Локо»: «Клуб в непростой бюджетной истории. Ведем переговоры с командами из Италии, Франции и Турции»

Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент, скорее всего, покинет «Локомотив».

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему.

«Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошел пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение – тяжело, поэтому добавить что-то еще мне сложно.

Мы сейчас ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведется», – сказал .