Агент Миранчука заявил, что игрок на 99% уйдет из «Локо»: «Клуб в непростой бюджетной истории. Ведем переговоры с командами из Италии, Франции и Турции»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук агенты кризис Вадим Шпинев Чемпионат.com деньги Футбол

Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент, скорее всего, покинет «Локомотив».

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему.

«Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошел пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение – тяжело, поэтому добавить что-то еще мне сложно.

Мы сейчас ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведется», – сказал Вадим Шпинев

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21 комментарий
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Что и следовало ожидать, если не сейчас в Европу, то уже никогда...репутация брата поможет...
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максимально средний игрок даже по российским меркам, а аппетиты на уровне футболистов европейских топ клубов
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Очень хочется чтобы в Италию уехал. Проще по ТВ следить, да и 4 матча следующего сезона с Аталантой в прямом эфире обеспечены)
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Ответ ivan
максимально средний игрок даже по российским меркам, а аппетиты на уровне футболистов европейских топ клубов
По российским меркам выше среднего.
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Ответ sebastian1410
По разным источникам зарплата Миранчука в Локо 2-2,4 млн евро в год. Сильно сомневаюсь, что в Европе хоть кто-то такую предложит. Вероятно повторят предложение Локо в районе 1 млн евро. Не удивлюсь если Миранчук и Жемалетдинов летом окажутся в Краснодаре. Там периодически практикуют подписание свободных паспортистов.
Но в России он получает в рублях по фикс.евро(вроде 60 рублей 1 евро), а в европе получая 1.5 в год чистыми, он будет получать не меньше.
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По разным источникам зарплата Миранчука в Локо 2-2,4 млн евро в год. Сильно сомневаюсь, что в Европе хоть кто-то такую предложит. Вероятно повторят предложение Локо в районе 1 млн евро. Не удивлюсь если Миранчук и Жемалетдинов летом окажутся в Краснодаре. Там периодически практикуют подписание свободных паспортистов.
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Шантаж от агента. Никому в Европе Миранчук не нужен даже за половину его нынешней зарплаты))
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С учетом прихода Салтыкова - нестрашно.
Спасибо за все Антону, но уровень уже не тот.
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Если перевести на русский: Антону за паспорт больше не хотят милиарды платить, пойдём искать лохов, ну или в Европу, если возьмут 💰
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Ответ Вячеслав Припузов
Что и следовало ожидать, если не сейчас в Европу, то уже никогда...репутация брата поможет...
Да кому он нужен в Европе? Ничего крутого он на поле не показывает. Статистика очень средняя, а ему уже тем временем двадцать восемь лет.
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