Агент Миранчука заявил, что игрок на 99% уйдет из «Локо»: «Клуб в непростой бюджетной истории. Ведем переговоры с командами из Италии, Франции и Турции»
Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент, скорее всего, покинет «Локомотив».
«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему.
«Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошел пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.
Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение – тяжело, поэтому добавить что-то еще мне сложно.
Мы сейчас ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведется», – сказал Вадим Шпинев.
Спасибо за все Антону, но уровень уже не тот.