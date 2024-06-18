Мбаппе хочет сыграть против Нидерландов, но это маловероятно. Его могут выпустить на матч с Польшей при необходимости (ESPN)

Теги Сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет вернуться на поле уже в ближайшем матче.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был заменен: он сломал нос после столкновения с Кевином Данзо.

По информации ESPN, Килиан хочет сыграть в матче против сборной Нидерландов, который состоится 21 июня. Однако его участие в этой встрече маловероятно – сборная Франции не хочет рисковать здоровьем капитана. Есть вероятность, что его выпустят в игре против Польши при необходимости. 

Мбаппе пропустит матчи с Нидерландами и Польшей в группе Евро-2024 из-за перелома носа (Le Figaro)

У Мбаппе еще никогда не было ТАКОЙ свободы. Спасибо Тюраму

33 комментария
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Может готовиться к матчам на вылет,из группы и без него выйдут)
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-1
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Из группы они и вторым составом выйдут, зачем рисковать
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-1
+18
Ответ Моутиньо оформляет 40
он же ногами забивает, а не хлебалом
Ну как бы когда бежишь хлебало трясётся, Не очень хорошо для здоровья. А если еще и по голове получит опять. Такое начало в реале себе. Не очень. Будет.
+8
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+8
Лучше не рисковать его здоровьем лишний раз и поберечь для 1/8
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+7
Ответ mj23.net
Помню Фигу получил двойной перелом носа с Галатасараем в ЛЧ. Провели операцию. Через 4 дня вышел без маски на замену с Сарагосой и первым касанием отдал пас) Но у него не было смещения перегородки.
Фигу не делал политических заявлений.
+6
-1
+5
Помню Фигу получил двойной перелом носа с Галатасараем в ЛЧ. Провели операцию. Через 4 дня вышел без маски на замену с Сарагосой и первым касанием отдал пас) Но у него не было смещения перегородки.
+5
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Как он будет играть с сломаным хлебалом?
+6
-2
+4
Ответ Моутиньо оформляет 40
Кто вместо него будет, Жиру?
Барколя
+3
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+3
Ответ Krauvec Cool
Как он будет играть с сломаным хлебалом?
он же ногами забивает, а не хлебалом
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Всем фэнези испоритл )
Теперь не поймешь заменять его или нет
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+2
Ответ Моутиньо оформляет 40
Кто вместо него будет, Жиру?
Жиру Оливье
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Ответ Vladimir Arshanov
Фигу не делал политических заявлений.
Лол. Иуда, который клялся в любви к Барселоне
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К матчу с Польшей
Франция досрочно уже оформит проход в плей офф
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Кто вместо него будет, Жиру?
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Если нос сломан, то до плей-офф точно не сыграет. И не факт что в плей-офф получится.
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Помнится, похожее было в 2002-м с Зизу )
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Чтоб поляки его доломали?
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Есть подозрение, что с Польшей выходить будет необходимо. Франция классически слабо стартует.
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Но Франции надо забивать, чтобы при одном поражении или ничье попасть в лучшие из третьих.
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Ответ mj23.net
Помню Фигу получил двойной перелом носа с Галатасараем в ЛЧ. Провели операцию. Через 4 дня вышел без маски на замену с Сарагосой и первым касанием отдал пас) Но у него не было смещения перегородки.
Первым касанием носом?
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Дебют Мбаппе в Реале будет отложен.
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Ну, в маске вполне мог бы сыграть, если нет никаких подозрений в отношении возможного повреждения мозга.
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Ответ Krauvec Cool
Как он будет играть с сломаным хлебалом?
в маске будет играть
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Ответ arajanarm
Есть выборам подготовится выборам
Весь этот сёр про выборы...к чему?Тебя чешут их выборы?)То что он о них сказал как гражданин своей страны имеет смысл,ему там жить.В депутаты он не метит.
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Мбаппе определись уже, а то я во втором туре убрал тебя в фэнтези
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Есть выборам подготовится выборам
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