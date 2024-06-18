Мбаппе хочет сыграть против Нидерландов, но это маловероятно. Его могут выпустить на матч с Польшей при необходимости (ESPN)
Килиан Мбаппе хочет вернуться на поле уже в ближайшем матче.
В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был заменен: он сломал нос после столкновения с Кевином Данзо.
По информации ESPN, Килиан хочет сыграть в матче против сборной Нидерландов, который состоится 21 июня. Однако его участие в этой встрече маловероятно – сборная Франции не хочет рисковать здоровьем капитана. Есть вероятность, что его выпустят в игре против Польши при необходимости.
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