Мбаппе хочет сыграть против Нидерландов, но это маловероятно. Его могут выпустить на матч с Польшей при необходимости (ESPN)

Килиан Мбаппе хочет вернуться на поле уже в ближайшем матче.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был заменен: он сломал нос после столкновения с Кевином Данзо.

По информации ESPN, хочет сыграть в матче против сборной , который состоится 21 июня. Однако его участие в этой встрече маловероятно – сборная Франции не хочет рисковать здоровьем капитана. Есть вероятность, что его выпустят в игре против при необходимости.

Мбаппе пропустит матчи с Нидерландами и Польшей в группе Евро-2024 из-за перелома носа (Le Figaro)

У Мбаппе еще никогда не было ТАКОЙ свободы. Спасибо Тюраму