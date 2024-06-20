Егор Титов: «Сегодняшний «Зенит» – это 75% иностранцев. Русский костяк «Спартака» в 90-х выигрывал не только чемпионат, но и успешно играл в еврокубках, а их результаты мы помним»

Теги Спартак Зенит Егор Титов Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Леандро Самарони Луис Перейра Робсон Маркао Футбол

Егор Титов сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х.

«У нас первый иностранец появился в 97-м году, Робсон. В 98-м появился еще один – Самарони, который не был игроком старта. Был еще Маркао. То есть те иностранцы, про которых сейчас болельщики «Зенита», если копнуть, даже и не вспомнят.

Сегодняшний «Зенит» – это 75% иностранцев, еще есть и «русские иностранцы», так что это другая ситуация, и надо признать это. Плюс тот наш русский костяк выигрывал не только чемпионат России, но и успешно играл в еврокубках.

Сегодня немножко другая ситуация. Мы помним, как «Зенит» еще до СВО играл в еврокубках, какие были результаты. Это не в укор Семаку или руководителям «Зенита», просто есть результат. Поэтому я даже не завидую, а наоборот горжусь всеми футболистами, с кем я играл, русскими, с которыми мы общаемся до сих пор. Мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы это сделали. Единственное, что мы не сделали – не выиграли европейский трофей, хотя были в полуфиналах», – заявил бывший полузащитник московского «Спартака».

После завоевания шестого чемпионства подряд «Зенит» сравнялся со «Спартаком» по числе завоеванных титулов – теперь у каждого клуба в активе по десять побед в первенстве России.

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52 комментария
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Зенит получается всего лишь выиграл кубок и Суперкубок уефа, а великий Спартак успешно выступал в еврокубках
+76
-12
+64
В 90х "русский костяк спартака" формировался за счёт игроков, воспитанных еще футбольной школой СССР, которых пылесосили по всей РФ :)
+35
-4
+31
Посмотрел статистику Спартака в лч в то время, что-то там совсем всё плохо
+39
-10
+29
Ответ Iosiffczenit
Зенит получается всего лишь выиграл кубок и Суперкубок уефа, а великий Спартак успешно выступал в еврокубках
Что поделать - бромантан плохо влияет на умственные способности.
+25
-7
+18
Зенит получается всего то выигрывал кубок и суперкубок? Это смешно по сравнению со Спартаком который выступал в еврокубке
+15
-5
+10
Что хотел сказать Титов понятно, но выразил он мысль глупо и коряво.
Чтобы Спартак прям феерил в еврокубках - нет. Ну да, один раз в группе в ЛЧ всех порвали, было, но в плейофф слились, увы. У Зенита всё-таки Кубок УЕФА есть.
+12
-4
+8
"Мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы это сделали."

Ну да, 1-18 это было круто. Еврокубки то что, каждый год кто-нибудь выигрывает. Ерунда. А вы попробуйте как Спартак рекорд удерживать пару десятилетий. То-то же.
+6
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+5
Зачем болельщикам Зенита копать под воспоминания о Робсоне и Маркао, обладатель грамоты за полуфинал полукубка?
+8
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Бромантан еще не вылился в склероз. Ну и славно:)
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Спартак со всего СНГ собрал лучших игроков в 90-х
Цымбаларь, Никифоров, Пятницкий и т.д.- из других стран
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Что ты там помнишь? Зенит успешно играл в ЕК, постоянно выходил в евровесну, 3 или 4 выхода в плэй-офф ЛЧ, лишь 2 провала в последние годы, а по сути 1 - с Лацио, Боруссией и Брюгге. Когда много травмированных было. С Бенфикой, Лейпцигом, Лионом тупо не повезло, когда с 7 очками заняли последнее место, а тот же Лион с 8 вышел со второго.
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Ответ San9
Что ты там помнишь? Зенит успешно играл в ЕК, постоянно выходил в евровесну, 3 или 4 выхода в плэй-офф ЛЧ, лишь 2 провала в последние годы, а по сути 1 - с Лацио, Боруссией и Брюгге. Когда много травмированных было. С Бенфикой, Лейпцигом, Лионом тупо не повезло, когда с 7 очками заняли последнее место, а тот же Лион с 8 вышел со второго.
И Брюгге в те годы был весьма неплох, кстати.
А вообще, тут пенять можно на уровень чемпионата. Когда весь сезон против автобусов играешь, а потом в ЛЧ играешь против команды, которые играют совсем иначе, больше бегают и т.д....тут сложно. Почему-то этот фактор не учитывают.
Да и вообще... чет на Зенит пеняют, но ладно бы ТОЛЬКО у него были неудачи. Некоторые отлетали от грузинских колхозов и т.д. Проблема системная, которую не решить покупкой игроков (одному клубу), потому что они деградируют, что мы и видели в последнем сезоне.
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Выдал базу. Зенит с молодыми Быстровым и Аршавиным запомнился, как и Спартак 90-х, а эти Гомесы ни о чём
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Комментарии по теме иностранцев довольно-таки забавно наблюдать. Представляю как Иньеста такой говорит: "Нынешний состав Реала - 75% иностранцы. Вот мы в 2010-х...".

Увы, мышление в России не поддаётся никакой деформации. Русский костяк, какой бы он там ни был весь патриотично настроенный к своему клубу, не приносит результата, если не хватает класса.
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
У вас даже этой "второсортной" чашки нет.
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
Когда нечего вспомнить, остаётся только "играл на приличном уровне") Великие 😄
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Ответ dimitrii36
речь о сегодня, а не про 2008 год, гордыня ваша
О сегодня? Почему он вспоминает 90-е?
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Ответ Spartakus1984
Средненькие команды в соперниках у зенита были во второсортной турнире Европейском,Спартак все же играл в основном в Лч,тем составом выходить из группы было сложно
Бавария, Вильярреал, Марсель в Кубке УЕФА, Манчестер в Суперкубке - ну да, ну да, пошли мы.....) очень средненькие, да
Куда уж им до соперников Спартака типа Легии и Блэкберна))
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Времена изменились
Была бы сейчас та советская школа ФК Зенит бы не выходил на рынок Бразилии, а пылесосил как Спартак лучших российских игроков за бесценок

Ну и футбол изменился, сейчас в ЛЧ в плей офф с нищенским бюджетом в 140 млн.евро делать нечего, там играют ребята от 400+
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Без еврокубков эти разговоры вообще потеряли смысл, но и раньше не особо были актуальны.
Любой европейский топ клуб - это сборные мира. Никто не пытается специально делать немецкий/ испанский/ английский костяк. Чтобы с ними конкурировать хоть как-то, надо тоже искать игроков везде, куда дотянешься.

Но сейчас конечно можно играть с минимум легионеров, только уровень чемпионата ещё ниже упадёт
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"так что это другая ситуация, и надо признать это."

Конечно другая, тогда и бромантаном можно было безнаказанно накачиваться под завязку.
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Ответ Spartakus1984
Средненькие команды в соперниках у зенита были во второсортной турнире Европейском,Спартак все же играл в основном в Лч,тем составом выходить из группы было сложно
Тем не менее.
И да, насчет "средненьких": Вильяреал, Марсель, Байер, Бавария... Это последовательно, если что.
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Ответ $-AGROHIM-$
Спартак со всего СНГ собрал лучших игроков в 90-х Цымбаларь, Никифоров, Пятницкий и т.д.- из других стран
А пионер отряд Ярцева тоже собрал.балбес
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Ответ Slonik23
Зенит получается всего то выигрывал кубок и суперкубок? Это смешно по сравнению со Спартаком который выступал в еврокубке
Главное не победа, а участие😄
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Ответ Alex1104
Что хотел сказать Титов понятно, но выразил он мысль глупо и коряво. Чтобы Спартак прям феерил в еврокубках - нет. Ну да, один раз в группе в ЛЧ всех порвали, было, но в плейофф слились, увы. У Зенита всё-таки Кубок УЕФА есть.
Да и группа там средненькая была...
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Ответ pashajj
У спартачей горит и горит, всем по огнетушителю!!!
наброс то не для спартачей, гордыня обуяла северный проход
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Ответ pogbadrogba
Ахахахахахахахахаххаа Ну так может и про Спартак будем тогда говорить сегодняшний, а не ТОТ САМЫЙ😂😂😂
так и говорите, самоутверждаешься
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Ответ dimitrii36
речь о сегодня, а не про 2008 год, гордыня ваша
Ахахахахахахахахаххаа
Ну так может и про Спартак будем тогда говорить сегодняшний, а не ТОТ САМЫЙ😂😂😂
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Ответ Айхалец
Как же задолбали эти ветераны Спартака, вспоминая свой стиль. Титов, вспомни бромонтан.
когда рукоблудник феерил в Питере, на воре и шапка не горела
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Ответ Iosiffczenit
Зенит получается всего лишь выиграл кубок и Суперкубок уефа, а великий Спартак успешно выступал в еврокубках
покажи мне хоть одного коня, который налево и направо кричит про 2005 год, у вас рот не закрывается
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