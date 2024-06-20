Егор Титов: «Сегодняшний «Зенит» – это 75% иностранцев. Русский костяк «Спартака» в 90-х выигрывал не только чемпионат, но и успешно играл в еврокубках, а их результаты мы помним»

Егор Титов сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х.

«У нас первый иностранец появился в 97-м году, . В 98-м появился еще один – , который не был игроком старта. Был еще . То есть те иностранцы, про которых сейчас болельщики « », если копнуть, даже и не вспомнят.

Сегодняшний «Зенит» – это 75% иностранцев, еще есть и «русские иностранцы», так что это другая ситуация, и надо признать это. Плюс тот наш русский костяк выигрывал не только чемпионат России, но и успешно играл в еврокубках.

Сегодня немножко другая ситуация. Мы помним, как «Зенит» еще до СВО играл в еврокубках, какие были результаты. Это не в укор Семаку или руководителям «Зенита», просто есть результат. Поэтому я даже не завидую, а наоборот горжусь всеми футболистами, с кем я играл, русскими, с которыми мы общаемся до сих пор. Мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы это сделали. Единственное, что мы не сделали – не выиграли европейский трофей, хотя были в полуфиналах», – заявил бывший полузащитник московского « ».

После завоевания шестого чемпионства подряд «Зенит» сравнялся со «Спартаком» по числе завоеванных титулов – теперь у каждого клуба в активе по десять побед в первенстве России.