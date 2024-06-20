Егор Титов: «Сегодняшний «Зенит» – это 75% иностранцев. Русский костяк «Спартака» в 90-х выигрывал не только чемпионат, но и успешно играл в еврокубках, а их результаты мы помним»
Егор Титов сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х.
«У нас первый иностранец появился в 97-м году, Робсон. В 98-м появился еще один – Самарони, который не был игроком старта. Был еще Маркао. То есть те иностранцы, про которых сейчас болельщики «Зенита», если копнуть, даже и не вспомнят.
Сегодняшний «Зенит» – это 75% иностранцев, еще есть и «русские иностранцы», так что это другая ситуация, и надо признать это. Плюс тот наш русский костяк выигрывал не только чемпионат России, но и успешно играл в еврокубках.
Сегодня немножко другая ситуация. Мы помним, как «Зенит» еще до СВО играл в еврокубках, какие были результаты. Это не в укор Семаку или руководителям «Зенита», просто есть результат. Поэтому я даже не завидую, а наоборот горжусь всеми футболистами, с кем я играл, русскими, с которыми мы общаемся до сих пор. Мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы это сделали. Единственное, что мы не сделали – не выиграли европейский трофей, хотя были в полуфиналах», – заявил бывший полузащитник московского «Спартака».
После завоевания шестого чемпионства подряд «Зенит» сравнялся со «Спартаком» по числе завоеванных титулов – теперь у каждого клуба в активе по десять побед в первенстве России.
Чтобы Спартак прям феерил в еврокубках - нет. Ну да, один раз в группе в ЛЧ всех порвали, было, но в плейофф слились, увы. У Зенита всё-таки Кубок УЕФА есть.
Ну да, 1-18 это было круто. Еврокубки то что, каждый год кто-нибудь выигрывает. Ерунда. А вы попробуйте как Спартак рекорд удерживать пару десятилетий. То-то же.
Цымбаларь, Никифоров, Пятницкий и т.д.- из других стран
А вообще, тут пенять можно на уровень чемпионата. Когда весь сезон против автобусов играешь, а потом в ЛЧ играешь против команды, которые играют совсем иначе, больше бегают и т.д....тут сложно. Почему-то этот фактор не учитывают.
Да и вообще... чет на Зенит пеняют, но ладно бы ТОЛЬКО у него были неудачи. Некоторые отлетали от грузинских колхозов и т.д. Проблема системная, которую не решить покупкой игроков (одному клубу), потому что они деградируют, что мы и видели в последнем сезоне.
Увы, мышление в России не поддаётся никакой деформации. Русский костяк, какой бы он там ни был весь патриотично настроенный к своему клубу, не приносит результата, если не хватает класса.
Куда уж им до соперников Спартака типа Легии и Блэкберна))
Была бы сейчас та советская школа ФК Зенит бы не выходил на рынок Бразилии, а пылесосил как Спартак лучших российских игроков за бесценок
Ну и футбол изменился, сейчас в ЛЧ в плей офф с нищенским бюджетом в 140 млн.евро делать нечего, там играют ребята от 400+
Любой европейский топ клуб - это сборные мира. Никто не пытается специально делать немецкий/ испанский/ английский костяк. Чтобы с ними конкурировать хоть как-то, надо тоже искать игроков везде, куда дотянешься.
Но сейчас конечно можно играть с минимум легионеров, только уровень чемпионата ещё ниже упадёт
Конечно другая, тогда и бромантаном можно было безнаказанно накачиваться под завязку.
И да, насчет "средненьких": Вильяреал, Марсель, Байер, Бавария... Это последовательно, если что.
Ну так может и про Спартак будем тогда говорить сегодняшний, а не ТОТ САМЫЙ😂😂😂