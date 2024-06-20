Писарский отказался переходить в «Динамо» Махачкала. Форварду «Крыльев» предлагали зарплату 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Динамо Махачкала Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский отказался переходить в «Динамо» Махачкала.

Новичок Премьер-лиги был готов взять в аренду 28-летнего форварда «Крыльев Советов» с правом выкупа за 100 млн рублей и процент от перепродажи.

Зарплата игрока должна была составить 3 млн в месяц, но Писарский не захотел переезжать в Дагестан, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что «Крылья» не рассчитывают на Владимира и ищут ему новый клуб.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 263 минуты в 18 матчах Мир РПЛ и забил 3 мяча. Всего за самарский клуб у него 7 голов в 38 играх.

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15 комментариев
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Обратно в Оренбург и играть под фамилией Сычевой)))
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Откуда у них такие деньги...
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3 млн. руб.?! Нападающему, который не забивает?! Махачкале повезло, что он отказался! Сэкономили. )
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Ответ Артем Алмазов
Откуда у них такие деньги...
то есть то что футболисту-буратине с одним голом за сезон предлагают 3 млн. в месяц, вас не смутило?) только "откуда"?)
+6
-1
+5
Это команда его как раз уровня же, для спасения карьеры было бы неплохо перейти
+4
0
+4
Я б на их месте лучше б Сычевого попытался приобрести
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Ответ Тюменский медвежонок
то есть то что футболисту-буратине с одним голом за сезон предлагают 3 млн. в месяц, вас не смутило?) только "откуда"?)
Ну наверное, берут этого футболиста, потому что у него есть опыт и он забивал в Оренбурге. Ну да. Единственный вопрос: откуда в Махачкале деньги? Правительство республики финансирует "Динамо"?
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Ответ Крыжовник Анатолий
Это команда его как раз уровня же, для спасения карьеры было бы неплохо перейти
Зайди в его профиль и посмотри на его хайло , там гонора минимум играть в Ювентусе
+4
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+3
Ответ NIK7478
3 млн. руб.?! Нападающему, который не забивает?! Махачкале повезло, что он отказался! Сэкономили. )
Там Гаджиев с Газизовым. 2 мутнейших типа. Распилы - их конёк.
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Вот что значит поискать от добра добра
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только в медиа
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У него в КС 4 млн зарплата. Зачем ему миллион в месяц терять?))
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Ответ Шамиль мс
Почему вы тот же вопрос не задание когда Зенит покупает за + 20 МЛН ЕВРО(отдельно умникам,который будут говорить типа Халка и Витселя продали они ,как будто Зенит их как Сутормина за 50т рублей купили ноунеймами хрень знает откуда и потом по 50 млн евро продали ,сказки не рассказывайте мне тут ,они не бесплатно тоже играли ,то что нам говорят что у них зарплаты не такие уж большие были ,вы реально думаете оставив клубов транплинов ,они бы с зарплатой 3 млн евро ,перешли бы этот голубой клуб? Вы серьезно? Минимум 9-12 млн было у них зарплаты
вы меня конечно извините, но я вообще ничего не понял что вы написали, какой то набор слов
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Ответ Кузя Гитарист
Зайди в его профиль и посмотри на его хайло , там гонора минимум играть в Ювентусе
Он и не поехал бы в Юве. Его мечта была играть в РПЛ
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