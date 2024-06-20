Писарский отказался переходить в «Динамо» Махачкала. Форварду «Крыльев» предлагали зарплату 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Владимир Писарский отказался переходить в «Динамо» Махачкала.

Новичок Премьер-лиги был готов взять в аренду 28-летнего форварда «Крыльев Советов» с правом выкупа за 100 млн рублей и процент от перепродажи.

Зарплата игрока должна была составить 3 млн в месяц, но Писарский не захотел переезжать в Дагестан, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что «Крылья» не рассчитывают на Владимира и ищут ему новый клуб.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 263 минуты в 18 матчах Мир РПЛ и забил 3 мяча. Всего за самарский клуб у него 7 голов в 38 играх.