Осинькин о 3 голах Писарского в последних 3 играх: «Выходя на замену, он забивает. Хороший вариант джокера, который может усилить»

Игорь Осинькин оценил результативность форварда Владимира Писарского.

Главный тренер « » высказался после матча с «Локомотивом» (3:3) в Мир .

– Третий гол Писарского. Он не заслужил получать больше игрового времени? Или пока выходит так и забивает, то пусть эта система продолжает работать?

– Посмотрим. Действительно, третий гол в трех матчах. Выходя на замену, он забивает. Хороший вариант такого джокера, который может усилить.

С другой стороны, мы не играли плохо с хорошим соперником до этого. Парой атакующих Салтыков – Шитов я тоже доволен. У нас сейчас хорошая конкуренция. Надеюсь, что она сделает каждого из этих футболистов сильнее, – сказал .

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