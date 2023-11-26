Осинькин о 3 голах Писарского в последних 3 играх: «Выходя на замену, он забивает. Хороший вариант джокера, который может усилить»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Игорь Осинькин оценил результативность форварда Владимира Писарского.

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался после матча с «Локомотивом» (3:3) в Мир РПЛ.

– Третий гол Писарского. Он не заслужил получать больше игрового времени? Или пока выходит так и забивает, то пусть эта система продолжает работать?

– Посмотрим. Действительно, третий гол в трех матчах. Выходя на замену, он забивает. Хороший вариант такого джокера, который может усилить.

С другой стороны, мы не играли плохо с хорошим соперником до этого. Парой атакующих Салтыков – Шитов я тоже доволен. У нас сейчас хорошая конкуренция. Надеюсь, что она сделает каждого из этих футболистов сильнее, – сказал Осинькин.

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9 комментариев

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madjer163
В основу вместо Шитова, а того на фланг
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Кино Музыка
Терпение Осинькина дало таки результат)
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Valentin Kompaneytsev
Такой опытный, рассудительный тренер, как Осинькин, примет оптимальное в интересах команды решение с учётом возможностей игроков.
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Причёска Бэйла
Шитов - пародия на нападающего. Человек умеет только бегать.
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LokoTen
Ответ Буратино55
Дурак, щитов сырой ещё, пока поперло у сычевого надо ставить в состав
Ну у Изидора тоже было много голов, когда он выходил на замену. А когда в старте выходил, терялся на поле
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Александр Андреев
Как только Вова-Понторез перестал играть в дворовый футбол с тупой беготнёй по всему полю и прислушался к Осинькину, так и начал забивать. Он же в миньку шпилил, его задача в штрафной противника свои моменты искать.
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remmor
Ответ madjer163
В основу вместо Шитова, а того на фланг
вместо кого на фланг?
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