Писарского оштрафовали на 5 тысяч рублей по итогам ДТП на Mercedes в августе 

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимира Писарского оштрафовали на 5 тысяч рублей по итогам совершенного им ДТП.

21 августа его Mercedes столкнулся с автомобилем этой же марки на улице Ново-Садовой. В числе возможных вариантов ответственности был как денежный штраф, так и лишение прав на управление транспортным средством.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

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5 комментариев

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Eazy-D
Штраф на Писарского выписали или на Сычевого?
+4
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rarrih
Ответ Иван Гульмеш
А что такое за нарушение, где из вариантов 5 штук или лишение?
Пересечение сплошной, если я ничего не путаю
+4
0
+4
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Иван Гульмеш
А что такое за нарушение, где из вариантов 5 штук или лишение?
+4
-1
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
С тем, кто ребенка сбил, ничего не сделали?
0
0
0
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