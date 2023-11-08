Писарского оштрафовали на 5 тысяч рублей по итогам ДТП на Mercedes в августе 

Владимира Писарского оштрафовали на 5 тысяч рублей по итогам совершенного им ДТП.

21 августа его Mercedes столкнулся с автомобилем этой же марки на улице Ново-Садовой. В числе возможных вариантов ответственности был как денежный штраф, так и лишение прав на управление транспортным средством.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

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