Писарский может покинуть «Крылья», агенты ищут ему клуб. У форварда 7 голов в 38 матчах клуб, в «Оренбурге» было 14 мячей в 15 играх за полсезона

Владимир Писарский с высокой долей вероятности покинет «Крылья Советов».

По информации «РБ Спорт», форвард не проходит в состав самарцев, а тренерский штаб команды на него не рассчитывает. В связи с этим агенты Писарского занимаются поиском вариантов для продажи или аренды с правом выкупа.

В прошлом сезоне Писарский сыграл всего 263 минуты в 18 матчах Мир РПЛ и забил 3 мяча. Всего за «Крылья» у него 7 голов в 38 играх. Примечательно, что за половину сезона-2022/23, проведенную в «Оренбурге», Писарский забил 14 голов в 15 матча РПЛ.

Напомним, Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в январе 2023 года за 100 млн рублей.