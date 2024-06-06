Писарский может покинуть «Крылья», агенты ищут ему клуб. У форварда 7 голов в 38 матчах клуб, в «Оренбурге» было 14 мячей в 15 играх за полсезона

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский с высокой долей вероятности покинет «Крылья Советов».

По информации «РБ Спорт», форвард не проходит в состав самарцев, а тренерский штаб команды на него не рассчитывает. В связи с этим агенты Писарского занимаются поиском вариантов для продажи или аренды с правом выкупа.

В прошлом сезоне Писарский сыграл всего 263 минуты в 18 матчах Мир РПЛ и забил 3 мяча. Всего за «Крылья» у него 7 голов в 38 играх. Примечательно, что за половину сезона-2022/23, проведенную в «Оренбурге», Писарский забил 14 голов в 15 матча РПЛ.

Напомним, Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в январе 2023 года за 100 млн рублей.

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32 комментария
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Надо было им Сычевого покупать, тот был ТОП.
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Либо уходить, либо фамилию старую возвращать
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Вспомнил, что такой вообще был. И тут же вспомнил о таком бомбардире как Агаларов.
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Переоцененный игрок, Сычевой поинтереснее был.
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Ответ David Blane1
Либо уходить, либо фамилию старую возвращать
Можно ещё раз сменить, на Холланд или Кейн, вдруг это так работает 🤔
+18
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+17
Ответ Aleksey Yashin
Можно ещё раз сменить, на Холланд или Кейн, вдруг это так работает 🤔
Можно сменить на Кейн, перейти в Зенит... И гегемония Зенита закончится)
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Все из-за смены фамилии)
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Слишком зазвездился на ровном месте.
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Давай, пока 👋
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Ответ Зверёк
Статистика вроде неплохая,на месте Локо/Цска присмотрелся бы к нему
да и Динамо, знакомый тренер и Тюкавин, который когда-то должен уйти, тут по принципу манибола, человек на спаде карьеры, но подходящий тренеру и такому футболу, крепким игроком ротации стал бы
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Фамилию сменил и не пошло, бывает
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Фамилия нефартовая просто
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Какой то клуб может создать пару супербомбардиров Писарский-Агаларов и разрывать всех))
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Жаль, что шансы не дают стабильные
Уверен, набрал бы форму Володя
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Поменял фамилию
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Быстро сдулся.
Надо фамилию возвращать.
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Ответ Aleksey Yashin
Можно ещё раз сменить, на Холланд или Кейн, вдруг это так работает 🤔
Взять имя Криштиану Месси.😀
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Меняй на Мусэрский , может так вкатит😀😀✌️
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Сдулся
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Помню как тут всякие бедолаги писали что Писарского срочно надо в основе сборной наигрывать.Как раньше тоже самое писали в отношении Агаларова.
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Давно пора было расстаться с Писарским, видно было, что не прижился в команде, не его Крылья.
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Верните Сычевого!
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Комментарий удален модератором
Нужно менять фамилию
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Статистика вроде неплохая,на месте Локо/Цска присмотрелся бы к нему
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