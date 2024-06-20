Ромащенко о форварде Венгрии Адаме: «С весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Мартина много хороших качеств» 

Теги высшая лига Южная Корея Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Мирослав Ромащенко Ульсан Хендай Мартин Адам Спорт-Экспресс Футбол

Мирослав Ромащенко высказался о форварде сборной Венгрии Мартине Адаме.

— Сколько в заявке на Евро игроков, с которыми успели поработать в «Ференцвароше»?

— Два запасных: вратарь Дибус и защитник Ботка, а также форвард Варга, который летом 2023-го перешел к нам из клуба «Пакш». Он-то Швейцарии единственный гол и забил.

— Над форвардом Мартином Адамом, статью и рыжей бородищей напоминающим лесоруба, многие посмеиваются.

— Зря! Между прочим в «Пакше», где играл как раз с Варгой, Адам в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии! 31 мяч наколотил! После чего уехал в Корею.

— Сколько ж он весит? Где-то писали — то ли 100 кг, то ли 110.

— Это обманчивое впечатление. Мне кажется, с весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Адама много хороших качеств.

— Например?

— Способен продавить защитника, придержать мяч, скинуть его под удар партнеру. Может и проникающий пас отдать, и пробить. Думаю, на Евро-2024 у всех будет возможность в этом убедиться, – сказал экс-тренер «Ференцвароша», «Ахмата» и сборной России.

«Я никогда не весил 110 кг». Мем дня – широкий форвард Венгрии

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6 комментариев
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На него посмотришь и такое чувство, что сборной Венгрии не хватило футболистов и им пришлось пойти в ближайший бар, чтобы выхватить первого встречного с венгерским паспортом 😃
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+10
Я не жирный, у меня кость широкая (с) Картман
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Да, проблем нет. И большие складки на шее сзади тоже последствия широкой кости))
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С весом у него проблем нет. Просто жена вкусно готовит
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Ну по матчу с Германией, бег ему с трудом дается.
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В К-лиге смотрится очень мощно, особенно на фоне миниатюрных корейцев.
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