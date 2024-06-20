Ромащенко о форварде Венгрии Адаме: «С весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Мартина много хороших качеств» 

Мирослав Ромащенко высказался о форварде сборной Венгрии Мартине Адаме.

— Сколько в заявке на игроков, с которыми успели поработать в «Ференцвароше»?

— Два запасных: вратарь Дибус и защитник Ботка, а также форвард Варга, который летом 2023-го перешел к нам из клуба «Пакш». Он-то Швейцарии единственный гол и забил.

— Над форвардом , статью и рыжей бородищей напоминающим лесоруба, многие посмеиваются.

— Зря! Между прочим в «Пакше», где играл как раз с Варгой, Адам в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии! 31 мяч наколотил! После чего уехал в Корею.

— Сколько ж он весит? Где-то писали — то ли 100 кг, то ли 110.

— Это обманчивое впечатление. Мне кажется, с весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Адама много хороших качеств.

— Например?

— Способен продавить защитника, придержать мяч, скинуть его под удар партнеру. Может и проникающий пас отдать, и пробить. Думаю, на Евро-2024 у всех будет возможность в этом убедиться, – сказал экс-тренер «Ференцвароша», «Ахмата» и сборной России.

«Я никогда не весил 110 кг». Мем дня – широкий форвард Венгрии