Тренер Венгрии о нападках на Адама из-за телосложения: «Идиоты сидят за клавиатурой, когда в блогах оскорбляют игроков, это неприемлемо. Он забьет на этом Евро, надеюсь»

Теги высшая лига Южная Корея Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Ульсан Хендай Марко Росси 1964 Мартин Адам контент Футбол

Марко Росси высказался о нападках на Мартина Адама из-за его телосложения.

29-летний нападающий «Ульсан Хендай» вышел на поле в конце матча Венгрия – Швейцария (1:2) в группе А на Евро-2024. В социальных сетях обратили внимание на внешний вид бородатого игрока ростом 190 см и весом около 86 килограммов.

Адам, прозванный «венгерским викингом», сказал, что обычно смеется над комментариями о своем крупном телосложении, но тренер венгров заявил, что личные нападки неприемлемы.

«Мы видим фотографии и мемы, идиоты сидят за клавиатурой [или] храбро за своим компьютером – пока это так, и это допустимо, потому что мы не можем контролировать умы этих людей.

Но когда в блогах люди оскорбляют игроков, это неприемлемо. Это неуважительно. Поэтому то, что с ним произошло, очень неприятно. Его тело и телосложение такие с рождения, так что я действительно надеюсь, что он забьет на этом чемпионате Европы. Это будет очень приятно для него.

Но мне кажется, это его не затронуло, потому что он исключительный парень, и мы очень рады, что он с нами», – сказал Марко Росси.

«Я никогда не весил 110 кг». Мем дня – широкий форвард Венгрии

Форвард Венгрии Адам о телосложении: «До меня дошли 1-2 публикации – я посмеялся. У меня такая форма тела, генетика. Не могу это изменить»

8 комментариев
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Какие 86 кг? У него вес явно за сотку
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Да колоритный чувак. Похож на рыжего медведя.
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Нормально выглядит и счастливо, лучше быть таким, чем закомплексованной 40ка летней женщиной, которая скрывает прыщи под тоналкой, вкалывает ботекс во все тело и ведет себя как в цыганском таборе:)))
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Нападки - некрасиво. Пошутить - не грех. Главное меру соблюдать всё-таки.
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Все правильно говорит Росси. Только полный идиот будет смеяться над профессионалом.

Адам, наверное, лучше знает свой вес, чем какой-то интернетный дурачок))) Поэтому он с них и угарает)))
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Марко Росси забьет на Евро, но есть нюанс)
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Да какие нападки? Прикольный колоритный чувак. Вся Европа его запомнила. На фоне набриолиненных современный футболистов - выделяется, конечно) Был такой Акинфенва (не путать с Акинфеевым!) - тоже здоровяк еще тот
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