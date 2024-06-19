Тренер Венгрии о нападках на Адама из-за телосложения: «Идиоты сидят за клавиатурой, когда в блогах оскорбляют игроков, это неприемлемо. Он забьет на этом Евро, надеюсь»

Марко Росси высказался о нападках на Мартина Адама из-за его телосложения.

29-летний нападающий «Ульсан Хендай» вышел на поле в конце матча – Швейцария (1:2) в группе А на . В социальных сетях обратили внимание на внешний вид бородатого игрока ростом 190 см и весом около 86 килограммов.

, прозванный «венгерским викингом», сказал, что обычно смеется над комментариями о своем крупном телосложении, но тренер венгров заявил, что личные нападки неприемлемы.

«Мы видим фотографии и мемы, идиоты сидят за клавиатурой [или] храбро за своим компьютером – пока это так, и это допустимо, потому что мы не можем контролировать умы этих людей.

Но когда в блогах люди оскорбляют игроков, это неприемлемо. Это неуважительно. Поэтому то, что с ним произошло, очень неприятно. Его тело и телосложение такие с рождения, так что я действительно надеюсь, что он забьет на этом чемпионате Европы. Это будет очень приятно для него.

Но мне кажется, это его не затронуло, потому что он исключительный парень, и мы очень рады, что он с нами», – сказал .

«Я никогда не весил 110 кг». Мем дня – широкий форвард Венгрии

Форвард Венгрии Адам о телосложении: «До меня дошли 1-2 публикации – я посмеялся. У меня такая форма тела, генетика. Не могу это изменить»