Арне Слот: «Была эра соперничества Месси и Роналду, потом Клоппа и Пепа. Юрген проделал огромную работу в «Ливерпуле»

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Реал Мадрид Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига болельщики Пеп Гвардиола Арне Слот Футбол

Арне Слот рассказал о своем отношении к Юргену Клоппу.

– Вы пришли на замену культовой фигуры в лице Юргена, и он тот, кем вы явно восхищаетесь…

– Ага. Мне сейчас 45, и я уже давно и много смотрю футбол, и думаю, что была эпоха, когда все смотрели на Хави, Иньесту и Месси в «Барселоне» и их соперничество с «Реалом», где был Криштиану Роналду.

И я думаю, когда оно закончилось, новое соперничество в европейском футболе возникло из-за Юргена – он руководил «Ливерпулем», а Пеп Гвардиола, конечно же, руководит «Манчестер Сити». И я думаю, что для всех, кто любит футбол, это была фантастическая эпоха, с возможностью наблюдать, как они мотивируют друг друга.

Да, я видел много игр «Ливерпуля», много игр «Сити», а когда живешь в Европе, Премьер-лига, наверное, лучшая лига, за которой стоит следить.

Так что да, он проделал здесь огромную работу, и я как болельщик очень доволен этим. Но теперь, как его преемник, думаю, что он покинул «Ливерпуль» самым лучшим образом. Это очень хорошая команда, болельщики тоже прекрасные, так что с нетерпением жду начала.

– Было ли важно поговорить с Юргеном?

– Да. Я делал так же в своих прежних клубах, когда начинал там, но я думаю, что, если кто-то проработал в клубе девять лет [и добился] такого успеха, вы захотите узнать об этом все от него, а также об игроках – хотя я думаю, что также важно составить свое собственное мнение по этому поводу.

Он дал мне больше, чем несколько хороших советов, но я думаю, что для меня особенно важно то, что он был так рад за меня и что, – и я думаю, он сказал это и в средствах массовой информации, – с этого момента он будет моим самым большим поклонником, потому что он так сильно поддерживает «Ливерпуль», а такое нечасто увидишь.

То, как он повел себя в этой ситуации, многое говорит о его характере, – рассказал главный тренер «Ливерпуля» в первом официальном интервью.

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24 комментария
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Теперь наступила эра соперничества Слота и Тен Хага, тёмные времена для футбола...
+78
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Ответ Папа Футбола
Теперь наступила эра соперничества Слота и Тен Хага, тёмные времена для футбола...
Я конечно тоже скептически отношусь к Слоту но не надо его ровнять с рекордсменом и самым большим мошенником на тренерском мостике Тен Хагом)
+43
-8
+35
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Все же у Клоппа были меньшие ресурсы и при этом, он смог навязать Сити борьбу и превратить это в соперничество. Это уже многого стоит. И совсем непонятно, мог ли Пеп показывать результат, будучи андердогом.
+24
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+17
Ответ Папа Футбола
Теперь наступила эра соперничества Слота и Тен Хага, тёмные времена для футбола...
да глупость, что новым тренерам дорогу давать не надо?
Если не давать тренировать Слоту, Компани и Шахину, то мы вообще не увидим условных Артету или Алонсо.
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+11
Сейчас наступает эра соперничества Мостового и Ротенберга.
+9
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+8
Ответ Noken
Все же у Клоппа были меньшие ресурсы и при этом, он смог навязать Сити борьбу и превратить это в соперничество. Это уже многого стоит. И совсем непонятно, мог ли Пеп показывать результат, будучи андердогом.
Алиссон 80 млн, Ван Дейк 80 млн, Кейта 60 млн, Нуньес 80 млн хватит смешить народ:)) Вот у Венгера да ресурсов было в разы ментше, чем у САФа:))
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Ответ wodziegg
Я всё никак не могу понять чего такого особенного добился Клопп? Выиграл один чемпионат и одну лч за 9 лет? Это хорошо, но это ведь не выдающееся достижение.
ну во первых надо учитывать в каком клубе он это сделал, который был откровенным середнякоми, причем даже без особых вливаний бабла, во-вторых 3 финала лч дорого стоят, плюс только ливеры могли конкурировать с тем МС на протяжении нескольких лет, ну а самое главное он сделал из "сомневающихся в успех" фанатов "верующих в успех", что очень дорого стоит
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Ответ alexbor083
До эры Фергюссон-Венгер всем очень далеко 🔝🔝🔝
С чего вдруг ? Может просто трава тогда для вас была зеленее ?
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Ответ rigobersong
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А чё, Венгер не был конкурентом САФа до тех пор, пока непобедимое поколение не сошло?
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До эры Фергюссон-Венгер всем очень далеко 🔝🔝🔝
+7
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настала эра соперничества Тен Хага и Слота
+3
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Соперничество Месси и Роналду, это больше про стиль и вкус. Соперничество Клоппа и Пепа эфемерное и абстрактное. Они очень хорошо друг к другу всегда относились и скорее вдохновляли друг друга на прогресс и развитие собственных идей, этакое философское противостояние.
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Ответ rigobersong
Алиссон 80 млн, Ван Дейк 80 млн, Кейта 60 млн, Нуньес 80 млн хватит смешить народ:)) Вот у Венгера да ресурсов было в разы ментше, чем у САФа:))
ты прям удивил.
это все дорогие покупки за 8 лет)
это ещё надо учесть,что без продажи Коутиньо могли не состояться (не факт) трансферы Ван Дейка и Алисона.
плюс когда Клопп приходил , команда состояла из очень посредственных игроков, а Пока приходил в топовый клуб,который каждый год и так боролся за чемпионство
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Ответ Shikari
да глупость, что новым тренерам дорогу давать не надо? Если не давать тренировать Слоту, Компани и Шахину, то мы вообще не увидим условных Артету или Алонсо.
а ещё Мостового
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Господин забыл про Пепа и Моура
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Ответ rigobersong
Алиссон 80 млн, Ван Дейк 80 млн, Кейта 60 млн, Нуньес 80 млн хватит смешить народ:)) Вот у Венгера да ресурсов было в разы ментше, чем у САФа:))
Продажа Коутиньо 140 млн
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
То есть Пеп врет?
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Ответ Любезный Коссутий
настала эра соперничества Тен Хага и Слота
За второе место, пока Артета будет клепать АПЛ после ухода Гвардиолы
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Ответ Pucheslav
С чего вдруг ? Может просто трава тогда для вас была зеленее ?
Соглашусь. Соперничество с большой натяжкой там было только первые 5 лет, и то потому что Венгер научил футболистов дисциплине и диете, а Фергюсону надо было перестраивать состав, схемы и подход.
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