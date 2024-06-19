Далич о 2:2 с Албанией: «Хорватия начала матч слишком медленно, но второй тайм обнадеживает. Главное, что мы все еще в игре»

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Златко Далич высказался после ничьей Хорватии с Албанией (2:2).

После двух туров группового этапа Евро-2024 Хорватия набрала 1 очко и занимает последнее место в группе В. В заключительном туре хорваты сыграют с Италией.

– Было нелегко. Очень сложный матч, два разных тайма. Мы сделали все возможное, приложили много усилий, чтобы повести в счете 2:1, и в конце мы пропустили этот гол.

Главное, что мы все еще в игре – все в наших руках, второй тайм обнадеживает. Начало получилось очень плохим. Во втором тайме мы смотрелись лучше, это обнадеживает.

– Что не получилось в первом тайме?

– Первая половина была очень медленной и вязкой, мы делали слишком много передач, медленно переходили из обороны в атаку. Во втором тайме мы выпустили более быстрых игроков.

– Второй гол Албании был внезапным…

– Да. В течение 45 минут вы прижимаете соперника, не давая им перейти центр поля, а затем в последние пять минут все снова меняется, и мы допускаем, когда они забивают из контратаки при счете 2:1. У нас было много проблем в обороне.

– Вы довольны отношением игроков?

– Дело не в отношении, я не могу сказать, что кому-то не хватало желания или старания, но это не сработало. Мы были слишком медленными. Во втором тайме все изменилось, мы сделали все, чтобы вернуться, но снова пропустили.

– Второй тайм – это ориентир?

– Думаю, да. Мы должны были играть именно так, но мне жаль, что мы потеряли очки без необходимости. Так не должно было быть, это ошибка, – сказал главный тренер сборной Хорватии.

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5 комментариев
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Есть риск не выхода , хотя хорваты обычно долго запрягают, на прошлом ЧМ еле выползли из группы , но в тройке были
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Хорватия пока что смотрится хуже всех в этой группе.
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Жаль этого добряка
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У меня большие сомнения, что такая Хорватия что-то сможет противопоставить Италии.
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Ответ skytent1
Есть риск не выхода , хотя хорваты обычно долго запрягают, на прошлом ЧМ еле выползли из группы , но в тройке были
Хорваты обычно на ЧМ выступают хорошо, в отличие от Евро
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