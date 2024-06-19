Далич о 2:2 с Албанией: «Хорватия начала матч слишком медленно, но второй тайм обнадеживает. Главное, что мы все еще в игре»
Златко Далич высказался после ничьей Хорватии с Албанией (2:2).
После двух туров группового этапа Евро-2024 Хорватия набрала 1 очко и занимает последнее место в группе В. В заключительном туре хорваты сыграют с Италией.
– Было нелегко. Очень сложный матч, два разных тайма. Мы сделали все возможное, приложили много усилий, чтобы повести в счете 2:1, и в конце мы пропустили этот гол.
Главное, что мы все еще в игре – все в наших руках, второй тайм обнадеживает. Начало получилось очень плохим. Во втором тайме мы смотрелись лучше, это обнадеживает.
– Что не получилось в первом тайме?
– Первая половина была очень медленной и вязкой, мы делали слишком много передач, медленно переходили из обороны в атаку. Во втором тайме мы выпустили более быстрых игроков.
– Второй гол Албании был внезапным…
– Да. В течение 45 минут вы прижимаете соперника, не давая им перейти центр поля, а затем в последние пять минут все снова меняется, и мы допускаем, когда они забивают из контратаки при счете 2:1. У нас было много проблем в обороне.
– Вы довольны отношением игроков?
– Дело не в отношении, я не могу сказать, что кому-то не хватало желания или старания, но это не сработало. Мы были слишком медленными. Во втором тайме все изменилось, мы сделали все, чтобы вернуться, но снова пропустили.
– Второй тайм – это ориентир?
– Думаю, да. Мы должны были играть именно так, но мне жаль, что мы потеряли очки без необходимости. Так не должно было быть, это ошибка, – сказал главный тренер сборной Хорватии.