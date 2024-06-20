МЛС. «Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл «Коламбус Крю» – 2:1

Теги МЛС Коламбус Крю Лионель Месси результаты Луис Суарес Интер Майами Футбол

«Интер Майами» обыграл «Коламбус Крю» (2:1) в регулярном чемпионате МЛС.

Нападающие клуба из Флориды Лионель Месси и Луис Суарес не принимали участия в матче, так как находятся в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.

МЛС

Интер Майами – Коламбус Крю 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
20 июня, 02.30, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Фрэй, 2:0 – 21 Кампана, 2:1 – 40 Эрнандес.
Интер МайамиКэллендер, Фрэй (Сэйлор, 67), Кривцов, Аллен, Альба, Брайт, Бускетс, Кремаски, Тэйлор (Боржелен, 76), Грессель, Кампана (Афонсо, 76).
Коламбус Крю – Schulte, Farsi (Arfsten, 73), Морейра, Амундсен (Чеберко, 73), Zawadzki, Йебоа (Инестроса, 80), Нагбе (Камашо, 60), Моррис, Мэцан (Рамирес, 60), Росси, Эрнандес.
Предупреждения:
Аллен (14), Альба (85).

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20 комментариев
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Молодцы Интер Майами и без своих главных лидеров и бомбардиров попрежнему спокойненько идут первом месте в лиге! Благодать!!🦩🇺🇸
+11
-1
+10
Ответ yrok77
Комментарий скрыт
https://images.app.goo.gl/ooH45H6aGAdktitB6
+10
-1
+9
Удачи и победы Интер Майами над непростым Коламбусом! Альба и Бускетс остаются попрежнему за главных!!!🦩✌️
+8
-2
+6
отлично. плэй офф все ближе
+6
0
+6
Ответ Капибарбер
Без Месси конечно печальное зрелище, забили один, но пропустят парочку
ну, не знаю. уже два забили)
+5
0
+5
красавицы, чё тут говорить. шесть из шести очков в кармане. старичка Месси перед стартом копы порадовали)
+5
-1
+4
Спотс, где ветка про Копу???
+7
-4
+3
Ответ Александр Северный
кому это сейчас интересно.в млс могли бы пойти на принцип, и начать сезон на месяц раньше. ну или наоборот, уже завтра стартует КА.
сказал саша северный и пошёл смотреть прямой эфир
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+2
Ответ Александр Северный
ну, не знаю. уже два забили)
Предсказания начинают сбываться
+2
-1
+1
Ответ Вальдано
Дела в тылу у Месси складываются удачно.. И это хорошо.. Так держать, Майами!.. 👏
В прошлом матче особенно повезло. Забили победный после двух удалений.
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Дела в тылу у Месси складываются удачно.. И это хорошо.. Так держать, Майами!.. 👏
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Кампана затащил. Красава. Почему он не в сборной Эквадора.
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Ответ Капибарбер
https://images.app.goo.gl/ooH45H6aGAdktitB6
А-ха-ха-ха.. 👍👏
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Ответ Vinnipukh Vinni
В прошлом матче особенно повезло. Забили победный после двух удалений.
Удача тоже должна быть.. Сейчас вот обыграли действующего чемпиона МЛС.. Авейру такое может только сниться.. Хе.. 😀
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