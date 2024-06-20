МЛС. «Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл «Коламбус Крю» – 2:1
«Интер Майами» обыграл «Коламбус Крю» (2:1) в регулярном чемпионате МЛС.
Нападающие клуба из Флориды Лионель Месси и Луис Суарес не принимали участия в матче, так как находятся в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.
МЛС
- Дата проведения
- 20 июня, 02.30, «Chase Stadium»
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Интер Майами –
Кэллендер, Фрэй (Сэйлор, 67), Кривцов, Аллен, Альба, Брайт, Бускетс, Кремаски, Тэйлор (Боржелен, 76), Грессель, Кампана (Афонсо, 76).
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Коламбус Крю –
Schulte, Farsi (Arfsten, 73), Морейра, Амундсен (Чеберко, 73), Zawadzki, Йебоа (Инестроса, 80), Нагбе (Камашо, 60), Моррис, Мэцан (Рамирес, 60), Росси, Эрнандес.