МЛС. «Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл «Коламбус Крю» – 2:1

«Интер Майами» обыграл «Коламбус Крю» (2:1) в регулярном чемпионате МЛС.

Нападающие клуба из Флориды Лионель Месси и не принимали участия в матче, так как находятся в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.

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