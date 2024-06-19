Месси о разнице между МЛС и Европой: «Давление другое, здесь больше свободы. Там ты заботишься о себе, хорошо отдыхаешь, питаешься, а если нет результата, у тебя забирают все, что ты делал»

Лионель Месси сравнил давление в МЛС и Европе.

«Здесь у нас сегодня не так много матчей в неделю, и у тебя больше времени на жизнь, и на другие дела, чего нет в Европе. Там ты заботишься о себе, хорошо отдыхаешь, правильно питаешься, а затем, если не получаешь нужный результат, у тебя забирают все, что ты делал на неделе.

Но здесь у тебя больше свободы в этом плане. И хоть все всегда хотят выигрывать, все же воспринимается это по-другому. Давление другое. Оно действительно отличается», – сказал бывший нападающий «Барселоны».

Месси о возрасте: «Больше получаю удовольствие от жизни. Раньше постоянно думал о будущем – матч за матчем, тренировка, восстановление. После всего, чего Аргентина достигла, появилось душевное спокойствие»