Месси о разнице между МЛС и Европой: «Давление другое, здесь больше свободы. Там ты заботишься о себе, хорошо отдыхаешь, питаешься, а если нет результата, у тебя забирают все, что ты делал»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионель Месси сравнил давление в МЛС и Европе.

«Здесь у нас сегодня не так много матчей в неделю, и у тебя больше времени на жизнь, и на другие дела, чего нет в Европе. Там ты заботишься о себе, хорошо отдыхаешь, правильно питаешься, а затем, если не получаешь нужный результат, у тебя забирают все, что ты делал на неделе.

Но здесь у тебя больше свободы в этом плане. И хоть все всегда хотят выигрывать, все же воспринимается это по-другому. Давление другое. Оно действительно отличается», – сказал бывший нападающий «Барселоны».

Месси о возрасте: «Больше получаю удовольствие от жизни. Раньше постоянно думал о будущем – матч за матчем, тренировка, восстановление. После всего, чего Аргентина достигла, появилось душевное спокойствие»

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34 комментария
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Ответ Eden Hazard
В США футматч - это концерт, развлекуха, с меню на спинке сидений, где можно заказать бургеры, колу, фри. А в Европе - это футбол. Для болельщиков.
Полно колы бургеров и фри в Европе на стадионах тоже не надо тут вот этого лицемерного пуританства.
+11
0
+11
Главное отличие от Европы это регулярный чемпионат и плей-офф, в Европе потогонка и каждый матч важен.
Когда в НХЛ/МЛС/НБА и т.д. можно просто получать удовольствие от матчей в регулярке и игрокам и зрителям.
+12
-3
+9
Ответ Bazilic
Рано Лео уехал, во Франции спокойно бы 2 года отыграл
Надо было в Монако и забрать 2 чемпионства у ПСГ)
+8
0
+8
В США всё ради удовольствия и это приносит огромные деньги, в итоге хорошо всем. Европа же вечно одни и те же клубы везде в любой лиге и Евро турнире иногда меняя середняков
+13
-6
+7
Ответ Oliver Kromwel
Он откровенно не нужен был ни ПСЖ, что и подтвердилось в этом сезоне, ни в целом во Франции. Но соглашусь, что он мог бы ещё пару лет попылить в хорошем предтоповом клубе в Южной Европе, типа Ромы или Бенфики. Но даже в таких клубах давление фанатов намного выше, чем в МЛС
Продление ему предлагали
+6
0
+6
Сказал все как есть,не стал врать как его оппонент когда говорил об сложном уровне СА как в АПЛ.Уважуха!!!
+9
-4
+5
США лучшее место для жизни если у тебя очень много денег)
+5
-1
+4
Был месяц назад во Флориде
Там очень жарко ~+35
Как там можно играть, не понимаю
Но вода в океане кайф
И крокодилов видел в парках
+3
0
+3
Он лучший не в поколении а в истории,по моему мнению исходя из достижений,титулов,призов,самой игры ,как он отрабатывал в защите в молодые годы ,не снилось ни одному не только форварду .но и опорнику.Какой дриблинг на скорости с мячом он показывал,,даже самые быстрые защитники,и какую стабильную игру он показывал в карьере,ни один футболист этого не делал,лучший игрок современности без сомнения
+4
-1
+3
..а здесь нам приходится с Серджи рыбачить рано утром в океане
+3
-2
+1
Ответ igorkruglov
Встал в 10 утра, съел свой бургер, запил колой, раз в неделю вечером постоял 1.5 часа на газоне и за зарплатой
Заслужил,как никто и никогда в мире,своей волшебной игрой
+5
-4
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Ответ deligy
Главное отличие от Европы это регулярный чемпионат и плей-офф, в Европе потогонка и каждый матч важен. Когда в НХЛ/МЛС/НБА и т.д. можно просто получать удовольствие от матчей в регулярке и игрокам и зрителям.
Да, по четыре матча в неделю. С постоянными перелетами. В мегаконкурентных лигах. Райское удовольствие.
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Ответ Din Rizaev
Согласись, они намного лучше многих игроков, хотя и в возрасте.
Это 100%
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Ответ igorkruglov
так в топ лигах полно мусора, он лучше играет пешком, чем мусор, но топ игрок не может играть пешком, как бы глорам этого не хотелось
Ну, рональду ещё никто так не унижал (мусор).
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Ответ Din Rizaev
Ну, рональду ещё никто так не унижал (мусор).
По факту сейчас ни Роналду, ни Месси не являются топ игроками, как ни печально, но их время ушло, они топ медиа персоны мира футбола
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Ответ igorkruglov
По факту сейчас ни Роналду, ни Месси не являются топ игроками, как ни печально, но их время ушло, они топ медиа персоны мира футбола
Согласись, они намного лучше многих игроков, хотя и в возрасте.
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Ответ Дмитрий Гудков
Был месяц назад во Флориде Там очень жарко ~+35 Как там можно играть, не понимаю Но вода в океане кайф И крокодилов видел в парках
Там и влажность большая.. Это минус.. В СА, например, жарко и сухо.. Жара легче переносится..
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Рано Лео уехал, во Франции спокойно бы 2 года отыграл
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Ответ Din Rizaev
Он лучше играет в пешком, чем многие игроки в топ лигах
так в топ лигах полно мусора, он лучше играет пешком, чем мусор, но топ игрок не может играть пешком, как бы глорам этого не хотелось
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Ответ igorkruglov
Глоры даже если он будет стоять на бровке бороду чесать, все равно будут счастливы, а вот для адекватных болельщиков все-таки лучше запомниться играющим, а не стоящим, ведь он был одним из лучших, если не лучшим в своем поколении, а запомнится молодому поколению, как скучающий в углу поля ленивый дядька, который пешком по полю бродит, с Роналду, кстати та же ситуация, заканчивать надо все-таки вовремя
Он лучше играет в пешком, чем многие игроки в топ лигах
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Главное в ЧМ что бы 0+0 не был за 20 лет 😅🤣😂🤣😅
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Месси всю жизнь летал за океан на игры сборной по несколько раз в году.. Смена ритма, часовых поясов, день-ночь.. За 20 лет, естественно, это даёт усталость.. Это не из Мадрида за час долететь в условный Лиссабон.. Теперь всё проще.. Теперь вся сборная к нему летает.. Выбор сделан правильный, с учётом, что КА и ЧМ-26 будут почти "дома".. Лео это заслужил.. 👍👏
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