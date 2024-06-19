«Реал» хочет, чтобы Мбаппе прооперировали как можно раньше, но не может вмешиваться в ход лечения – контракт еще не вступил в силу. Клуб может перенести презентацию форварда

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Килиан Мбаппе Футбол

Травма Килиана Мбаппе вызывала беспокойство в «Реале».

Нападающий сборной Франции сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).

По информации L’Equipe, представители медицинского штаба мадридского клуба связались с врачами французской команды и поинтересовались характером травмы игрока. Однако они не могут вмешиваться в ход лечения и давать свои рекомендации – у Мбаппе еще действует контракт с «ПСЖ», соглашение с «Реалом» вступит в силу только 1 июля. 

Тренерский и медицинский штабы «Мадрида» хотели бы, чтобы Килиан как можно раньше перенес операцию, чтобы сократить период его восстановления и избежать риска усугубления травмы во время чемпионата Европы. Они также опасаются, что рецидив может произойти, если форвард вернется на поле слишком рано – например, в матче против Нидерландов или Польши. 

Отмечается, что клуб может быть вынужден перенести презентацию футболиста на «Сантьяго Бернабеу». Мероприятие запланировано на 16 июля, но может быть отложено из-за признаков повреждения на лице Мбаппе. 

Кроме того, руководители «Реала» испытывают беспокойство по поводу участия Мбаппе на предсезонке – француз может пропустить значительную ее часть. Форварду понадобится время на отдых и восстановление. 

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28 комментариев
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Ответ ЭкспертДиванный
Сломать нос,это самое неприятные чувство.. Помню,как то я случайно ударился об кулак одного чувака и сломал нос…Неприятный боль…
Поверьте, сломать нос далеко не самое неприятное что может случится с человеком, не драматизируйте.
+28
-2
+26
Килиан Ломоносов теперь должен пешком идти в Мадрид
+22
-4
+18
Ответ Оксолиновая Мразь
Килиан Ломоносов теперь должен пешком идти в Мадрид
надо было закончить коммент на Ломоносове
+16
-2
+14
Сломать нос,это самое неприятные чувство..
Помню,как то я случайно ударился об кулак одного чувака и сломал нос…Неприятный боль…
+13
-2
+11
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
Зачем?
+5
0
+5
Кстати, кроме шуток, кривой нос Килиана - действительно проблема для Флорентино, который хотел обставить презентацию с помпой)
Ну да ладно, чёрт с ней, лишь бы со здоровьем всё окей в итоге вышло. Нос вроде бы фигнёй кажется, но на самом деле сильно влияет на функциональность организма и часто несёт с собой сопутствующие проблемы, иногда неочевидные. Если неудачно поломано - естественно, нужно чинить. Знаю, о чём говорю, нос был сломан дважды.
+4
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+4
Ответ chamartin_7
надо было закончить коммент на Ломоносове
Да это ж отсылка к тому, что Ломоносов в Москву пешком дошел
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вопрос про участие в Олимпиаде в Париже теперь надеюсь отпал совсем ?
Оставили Анри с носом
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0
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Вопрос про участие в Олимпиаде в Париже теперь надеюсь отпал совсем ?
+2
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Ответ corazon blanco
Поверьте, сломать нос далеко не самое неприятное что может случится с человеком, не драматизируйте.
Конечно, не самое, но штука очень неприятная. Дело не только в том, что больно/некрасиво - кривые хрящи банально вредны для дыхания и могут способствовать даже нарушению сна, работы мозга и т.д. Короче говоря, на бумаге смотрится практически безобидно, но здесь вполне себе можно драматизировать.
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Ответ chamartin_7
надо было закончить коммент на Ломоносове
Так там же именно дальше вся и соль. Выше уже и пояснили: это отсылка к истории о пешем странствии Ломоносова в Москву.
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Ответ Оксолиновая Мразь
Килиан Ломоносов теперь должен пешком идти в Мадрид
Тонко, чёрт побери!
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Ответ corazon blanco
Поверьте, сломать нос далеко не самое неприятное что может случится с человеком, не драматизируйте.
Вопрос, со смещением или нет. Со смещением хуже
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По операции всё должно быть очевидно для всех: чем раньше операция (если она нужна) - тем лучше! Матчи в группе ему лучше пропустить. Здоровье должно быть на первом месте.
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Ответ Дядя ТУРА
Я лет 15 со сломанной перегородкой носа хожу. Да вроде привык
Да я не говорю,что это прям катастрофа,просто не приятно и все
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Ответ corazon blanco
Поверьте, сломать нос далеко не самое неприятное что может случится с человеком, не драматизируйте.
да уж, Промесик бы ещё дал пол челюсти вынести, но вернуться в родной спартачок)
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Ответ Сергей Лимонников
Зачем?
чтобы понимать куда и как бить!
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Ответ ЭкспертДиванный
Сломать нос,это самое неприятные чувство.. Помню,как то я случайно ударился об кулак одного чувака и сломал нос…Неприятный боль…
Нанес вред кулаку?
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Ответ Мохнатый55
Нанес вред кулаку?
Возможно
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Ответ ЭкспертДиванный
Сломать нос,это самое неприятные чувство.. Помню,как то я случайно ударился об кулак одного чувака и сломал нос…Неприятный боль…
Я лет 15 со сломанной перегородкой носа хожу. Да вроде привык
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Маркетологи недорабатывают. Пусть сидят придумывают идею для крутой маски черепашки. Такое точно запомнится.
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А чё презентацию сдвигать то? Перевязка боевого повреждения в честном бою на поле только добавит брутальности и атмосферности мероприятию
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Ответ xDe xDe
Кстати, кроме шуток, кривой нос Килиана - действительно проблема для Флорентино, который хотел обставить презентацию с помпой) Ну да ладно, чёрт с ней, лишь бы со здоровьем всё окей в итоге вышло. Нос вроде бы фигнёй кажется, но на самом деле сильно влияет на функциональность организма и часто несёт с собой сопутствующие проблемы, иногда неочевидные. Если неудачно поломано - естественно, нужно чинить. Знаю, о чём говорю, нос был сломан дважды.
Да это можно повернуть в свою сторону и презентация игрока станет самой интересной за все время🤷‍♂️
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приедет в Испанию полностью разбитым
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