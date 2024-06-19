«Реал» хочет, чтобы Мбаппе прооперировали как можно раньше, но не может вмешиваться в ход лечения – контракт еще не вступил в силу. Клуб может перенести презентацию форварда

Травма Килиана Мбаппе вызывала беспокойство в «Реале».

Нападающий сборной сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).

По информации L’Equipe, представители медицинского штаба мадридского клуба связались с врачами французской команды и поинтересовались характером травмы игрока. Однако они не могут вмешиваться в ход лечения и давать свои рекомендации – у Мбаппе еще действует контракт с «ПСЖ», соглашение с «Реалом» вступит в силу только 1 июля.

Тренерский и медицинский штабы « » хотели бы, чтобы как можно раньше перенес операцию, чтобы сократить период его восстановления и избежать риска усугубления травмы во время чемпионата Европы. Они также опасаются, что рецидив может произойти, если форвард вернется на поле слишком рано – например, в матче против Нидерландов или Польши.

Отмечается, что клуб может быть вынужден перенести презентацию футболиста на «Сантьяго Бернабеу». Мероприятие запланировано на 16 июля, но может быть отложено из-за признаков повреждения на лице Мбаппе.

Кроме того, руководители «Реала» испытывают беспокойство по поводу участия Мбаппе на предсезонке – француз может пропустить значительную ее часть. Форварду понадобится время на отдых и восстановление.