«Без рисков нет побед 💪🏽😄». Мбаппе перед матчем с Нидерландами

Килиан Мбаппе опубликовал мотивационную цитату в соцсетях.

Нападающий сборной сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на (1:0).

«Без рисков нет побед 💪🏽😄», – написал форвард « » в инстаграме, опубликовав фото с игры против Австрии.

21 июня Франция сыграет с Нидерландами.

Мбаппе попросил идеи для маски. У нас 11 вариантов! Черепашка-ниндзя, Бэтмен, Фантомас

Франция без Мбаппе. Какие варианты?