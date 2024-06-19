«Без рисков нет побед 💪🏽😄». Мбаппе перед матчем с Нидерландами

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе опубликовал мотивационную цитату в соцсетях.

Нападающий сборной Франции сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).

«Без рисков нет побед 💪🏽😄», – написал форвард «Реала» в инстаграме, опубликовав фото с игры против Австрии.

21 июня Франция сыграет с Нидерландами.

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Франция без Мбаппе. Какие варианты?

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5 комментариев
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Ответ Парень со двора Шмурнова
А чем он рискнул? Носом врезаться в плечо другому игроку? Ну тут исход вполне предсказуем, как мне кажется. Странноватый пост.
Любой контактный спорт сопряжен с риском.

Ну а может он намекает на выход уже в матче с Нидерландами 🙃
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Выйдет на матч в маске "Микеланджело"
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