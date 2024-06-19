«Без рисков нет побед 💪🏽😄». Мбаппе перед матчем с Нидерландами
Килиан Мбаппе опубликовал мотивационную цитату в соцсетях.
Нападающий сборной Франции сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).
«Без рисков нет побед 💪🏽😄», – написал форвард «Реала» в инстаграме, опубликовав фото с игры против Австрии.
21 июня Франция сыграет с Нидерландами.
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Ну а может он намекает на выход уже в матче с Нидерландами 🙃