Деян Станкович: «Спартак» – это история, огромный клуб. Понимаю, насколько он велик и значителен»
Деян Станкович высказался о величии «Спартака».
– С чем у вас ассоциируется «Спартак»?
– «Спартак» – это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности.
Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.
– В минувшем сезоне вы сделали «Ференцварош» чемпионом Венгрии, впереди у клуба Лига чемпионов. Почему решили принять предложение «Спартака»?
– В жизни нужно принимать решения. Ты должен быть готов к этому, потому что поезд может уйти. В определенный момент ты либо принимаешь вызов, либо нет. Я его принял.
В «Ференцвароше» все было хорошо, и я благодарен клубу за данную мне возможность. Я отдавал себя полностью. Мы выиграли чемпионат, клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов…
Однако я принял большой вызов. Будет непросто, но нет ничего невозможного, – сказал новый тренер «Спартака».
Не поспоришь.
не для Спартака
Витория, июнь 2021 " Верю, что мы сможем создать команду победителей. Следующий год у "Спартака" юбилейный. И мы пришли сюда, чтобы выигрывать титулы"
Тедеско, Октябрь 2019 "Для меня большая честь быть тренером такой команды, как "Спартак", команды с огромной историей"...........
........Мурат Якин, июнь 2014 "Спартак" — великий клуб и всегда должен стремиться к победе в каждом поединке, даже если это не всегда возможно в силу объективных причин. В любом случае мы рассчитываем на одно из призовых мест"