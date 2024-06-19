Деян Станкович: «Спартак» – это история, огромный клуб. Понимаю, насколько он велик и значителен»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Ференцварош Футбол

Деян Станкович высказался о величии «Спартака».

– С чем у вас ассоциируется «Спартак»?

– «Спартак» – это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности.

Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.

– В минувшем сезоне вы сделали «Ференцварош» чемпионом Венгрии, впереди у клуба Лига чемпионов. Почему решили принять предложение «Спартака»?

– В жизни нужно принимать решения. Ты должен быть готов к этому, потому что поезд может уйти. В определенный момент ты либо принимаешь вызов, либо нет. Я его принял.

В «Ференцвароше» все было хорошо, и я благодарен клубу за данную мне возможность. Я отдавал себя полностью. Мы выиграли чемпионат, клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов…

Однако я принял большой вызов. Будет непросто, но нет ничего невозможного, – сказал новый тренер «Спартака».

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Борщанул уже
+16
-6
+10
«Хотел бы, чтобы наша игра была похожа на ту, которую мы видели при Бескове и Романцеве» (С) Олег Кононов
+10
-2
+8
Да уж, Спартак действительно история, а не настоящее и будущее.
Не поспоришь.
+17
-12
+5
Ответ адекватное мнение
Борщанул уже
На часах как раз обед.
+4
0
+4
Ответ Max9999
велик!
Это про Веллитона?
+5
-1
+4
Ответ Russ Ivan
Так и есть, на кону квалификация ЛЧ, и фиг знаешь, пройдёт ли Френецварош все этапы, а на другом кону большие деньги и в целом предсказуемый и несложный чемпионат водокачки...
>несложный
не для Спартака
+3
0
+3
Вызов был в сумме контракта и понимание, что с венграми в ЛЧ только позориться.
+6
-3
+3
Стоп! Снято! А теперь - пошла " массовка"!!
+4
-1
+3
Где еще можно увидеть столько болельщиков зенита, как не в новости о Спартаке)
+3
0
+3
Ответ Ковид 07.10.52
Вызов был в сумме контракта и понимание, что с венграми в ЛЧ только позориться.
нет ЛЧ - нет проблем
+2
0
+2
новый цикл стартовал! :)
+1
0
+1
Ответ Russ Ivan
Так и есть, на кону квалификация ЛЧ, и фиг знаешь, пройдёт ли Френецварош все этапы, а на другом кону большие деньги и в целом предсказуемый и несложный чемпионат водокачки...
Чемпионат несложен только для Зенита, остальные то примерно в равных условиях
+1
0
+1
Ответ Леха Нету
Весной выплатят неустойку
И обратно в Венгрию)
+2
-1
+1
Быстро согласился, пока Спартак не передумал! Звучит это так. Но он пока не понял, куда попал, поймет ближе к октябрю-ноябрю.
+1
0
+1
Похоже, в столовую уже сводили.
+5
-4
+1
Подействовал борщ.
+1
0
+1
Где водка (деньги) там и родина (вызов)
+1
0
+1
Весной выплатят неустойку
+5
-4
+1
В борще уже искупался?
+3
-2
+1
стапитцотый цикл, стадия первая
+4
-3
+1
Так в чём величие Спартака!? В том, что он когда-то давно доминировал в лиге!? Так это не величие, а удачный этап клуба на участке времени. Велик Реал, велика Барса, велик Арсенал и МЮ, Бавария, да даже Милан куда ближе к величию. Не вижу ни у одного российского клуба величия. Нельзя жить прошлыми успехами, при этом деградируя из года в год!
+1
-1
0
Абаскаль, июнь 2022 "Горд и воодушевлён начать этот новый опыт со «Спартаком», самым популярным клубом России"

Витория, июнь 2021 " Верю, что мы сможем создать команду победителей. Следующий год у "Спартака" юбилейный. И мы пришли сюда, чтобы выигрывать титулы"

Тедеско, Октябрь 2019 "Для меня большая честь быть тренером такой команды, как "Спартак", команды с огромной историей"...........

........Мурат Якин, июнь 2014 "Спартак" — великий клуб и всегда должен стремиться к победе в каждом поединке, даже если это не всегда возможно в силу объективных причин. В любом случае мы рассчитываем на одно из призовых мест"
0
0
0
Смешно
0
0
0
"Спартак" -- это слова, слова, слова... дрязги, скандалы, закулиса.
+1
-1
0
Добро пожаловать!!! Удачи!!!
0
0
0
Господи, да он название клуба две недели назад узнал, о чем речь.
0
0
0
История 7-1 😅
+9
-9
0
Ответ Леха Нету
Весной выплатят неустойку
Плохо что ли? Хорошо!
0
0
0
Ответ Алексей Горланов
Плохо что ли? Хорошо!
Спроси у него, я откуда знаю какая там неустойка
0
0
0
Интересно, его борщем начали кормить до подписания контракта или уже после ?
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий