Шуманский о ЦСКА: «Всегда мечтал играть за большой клуб с великой историей. Сразу ответил: «Да!»

Артем Шуманский заявил, что всегда мечтал играть за такой клуб, как ЦСКА.

Ранее московский клуб объявил о приобретении 19-летнего форварда сборной Беларуси у «Ариса».

«Ощущение от подписания контракта очень радостные, я долго шел к этому. Всегда мечтал играть за такой большой клуб с великой историей. Когда меня первый раз спросили, согласен ли я на такой переход, то сразу ответил – «Да!»

После этого очень ждал своего переезда в Москву. Теперь в первую очередь хочется выиграть Кубок и чемпионат России с новой командой, но и, конечно, не буду забывать о личной статистике.

Из нынешней команды знаю игроков сборной России, особенно пристально следил за ними в последнем матче с командой Белоруссии. Со всеми ближе познакомлюсь в процессе тренировок», – сказал форвард .

В этом сезоне провел за « » в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.