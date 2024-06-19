Шуманский о ЦСКА: «Всегда мечтал играть за большой клуб с великой историей. Сразу ответил: «Да!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Артем Шуманский Футбол

Артем Шуманский заявил, что всегда мечтал играть за такой клуб, как ЦСКА.

Ранее московский клуб объявил о приобретении 19-летнего форварда сборной Беларуси у «Ариса».

«Ощущение от подписания контракта очень радостные, я долго шел к этому. Всегда мечтал играть за такой большой клуб с великой историей. Когда меня первый раз спросили, согласен ли я на такой переход, то сразу ответил – «Да!»

После этого очень ждал своего переезда в Москву. Теперь в первую очередь хочется выиграть Кубок и чемпионат России с новой командой, но и, конечно, не буду забывать о личной статистике.

Из нынешней команды знаю игроков сборной России, особенно пристально следил за ними в последнем матче с командой Белоруссии. Со всеми ближе познакомлюсь в процессе тренировок», – сказал форвард ЦСКА.

В этом сезоне Шуманский провел за «Арис» в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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Надеюсь заиграет, как Аббос.
Главное чтобы не был второй Шкурин
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"Я долго шел к этому")))))) нет, дружище, вообще не долго, тебе всего 19))
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Ответ Strike36
Надеюсь заиграет, как Аббос. Главное чтобы не был второй Шкурин
Вот сейчас бы каждого ноунейма с Аббосом сравнивать. Файзуллаев хотя бы местной звездой быт, а Шуманский полирует лавку на Кипре
+4
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Ура!
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Ответ Strike36
Надеюсь заиграет, как Аббос. Главное чтобы не был второй Шкурин
ага, как Вагнер))
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По любому будешь играть! В фнл!
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Неужели талант? Сравним Кипр и Россию
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На Замену Антохи куплен. Нападение будет силовое, потолкаться-пободаться в чужой штрафной.
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Чалов: Теперь точно уйду в другой клуб. Белорус будет пенальти отбирать
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С детства за ЦСКА!...
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Ответ Shuller18
Вот сейчас бы каждого ноунейма с Аббосом сравнивать. Файзуллаев хотя бы местной звездой быт, а Шуманский полирует лавку на Кипре
справедливости ради год назад вообще не знал, кто такой Файзуллаев. правда, насколько я помню там и деньги были скромные. специально ща поискал на спортс и да, 500 тыс евро. а тут 1,5 лимона за так же неизвестного никому игрока. и да, пока листал выяснил, что для Узбекистана Аббос очень перспективный был на тот момент игрок. что впрочем и подтвердила его игра за нас, достаточно много премий лучшему игроку матча.
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